NEW YORK, le 29 juin 2023–(FIL D’AFFAIRES)–JetBlue (Nasdaq : JBLU) a annoncé aujourd’hui avoir étendu sa présence sur le marché transatlantique à l’Europe continentale avec un nouveau service sans escale entre l’aéroport international John F. Kennedy (JFK) de New York et l’aéroport de Paris Charles de Gaulle (CDG) aujourd’hui. Paris est le plus grand marché que JetBlue n’a pas encore desservi depuis New York et fait partie des destinations les plus demandées par la clientèle de la compagnie aérienne.

Avec des vols quotidiens reliant New York à Paris, des routes à succès entre les États-Unis et Londres et un service vers Amsterdam plus tard cet été, JetBlue joue un rôle unique en perturbant les transporteurs traditionnels à tarifs élevés qui dominent les routes transatlantiques depuis des décennies. De plus, JetBlue prévoit de lancer un service entre Boston et Paris en 2024.

« L’arrivée de JetBlue à Paris est sur le point de perturber une fois de plus le marché grâce à notre service primé et à nos tarifs bas, apportant un choix nouveau et innovant en matière de vols transatlantiques à un nouveau public européen », a déclaré Robin Hayes, PDG de JetBlue. « Nous sommes impatients de continuer à prouver que les clients n’ont pas à faire de compromis sur un excellent service pour un tarif bas. Nous sommes ravis de proposer nos services à bord Mint et Core, très appréciés, aux clients d’affaires et de loisirs voyageant à destination et en provenance de Paris.

Horaires entre New York (JFK) et Paris (CDG)

Service quotidien à partir du 29 juin 2023 (en direction est) et du 30 juin (en direction ouest)

*toutes les heures locales JFK – Vol CDG n°1407 CDG – Vol JFK n°1408 17h09 – 6h55 (+1) 8h55 – 11h51

Les vols seront opérés quotidiennement sur l’avion Airbus A321 Long Range (LR) de JetBlue doté de 24 sièges Mint Suite® redessinés, de 114 sièges principaux et d’un intérieur de cabine Airspace élégant et spacieux. L’A321 – offrant l’autonomie d’un gros-porteur mais avec la rentabilité d’un avion monocouloir – permettra à JetBlue de perturber efficacement le marché grâce au service primé de la compagnie aérienne et à des tarifs bas sur les vols entre les États-Unis et Paris.

Réservez mieux avec JetBlue

Pour célébrer le lancement d’un nouveau service vers Paris, des sièges sont en vente aujourd’hui à des tarifs bas pour les voyageurs originaires des États-Unis, à partir de 499 $ aller-retour pour l’expérience principale primée de la compagnie aérienne et à partir de 2 499 $ pour l’expérience Mint premium de JetBlue. Les voyageurs originaires de France peuvent bénéficier de tarifs aller-retour spéciaux de lancement à partir de 399 € (449 $) pour le noyau et de 1 599 € (1 799 $) pour Mint, disponibles sur jetblue.com. (un).

Les clients qui réservent directement via jetblue.com sont assurés de trouver nos tarifs les meilleurs et les plus bas et de bénéficier d’avantages supplémentaires, notamment l’accès à toutes les options tarifaires de JetBlue, ainsi que des ventes de tarifs et des promotions, dont certaines peuvent ne pas être disponibles via d’autres tiers. des soirées; la possibilité de gagner 2x points TrueBlue et de participer au Points Pooling ; sélections de sièges transparentes et mises à niveau vers Even More® Space ; Accès direct 24h/24 et 7j/7 aux canaux de service client de JetBlue ; et plus.

Bienvenue, Charles de Gaulle

Situé à seulement 26 km au nord-est de Paris, l’aéroport Charles de Gaulle est le deuxième aéroport international le plus fréquenté d’Europe, desservant plus de 76 millions de voyageurs en 2019. La présence de JetBlue à Charles de Gaulle donne au fournisseur de voyages basé aux États-Unis une visibilité sur un hub mondial emblématique pour construire un nouvelle base de voyageurs en France et au-delà.

« Cette occasion spéciale marque une étape importante dans nos efforts continus pour offrir la meilleure connectivité aux voyageurs du monde entier, notamment sur les marchés nord-américains. Je salue la mobilisation collective de la communauté aéroportuaire de Paris-CDG pour soutenir les premiers pas de JetBlue, que nous remercions. profondément pour avoir choisi le Groupe ADP pour sa nouvelle route européenne au départ de New York », a déclaré Régis Lacote, Directeur Général de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle.

JetBlue opèrera à partir du terminal 2B, qui offre aux voyageurs une expérience aéroportuaire moderne avec des dizaines de boutiques, de restaurants et un accès facile à une variété d’options de transport terrestre pratiques vers le cœur de Paris et d’autres régions françaises.

Le Service et l'engagement de JetBlue en Matière de Développement Durable

L’entrée de JetBlue à Paris introduira une nouvelle ère de voyages à bas prix et axés sur le client pour les voyageurs d’agrément et d’affaires. La compagnie aérienne est actuellement la sixième plus grande compagnie aérienne aux États-Unis et est connue pour avoir le plus d’espace pour les jambes dans les autocars. (b)télévision en direct et divertissements à la demande sur chaque dossier de siège, Internet haut débit Fly-Fi gratuit et rapide (c)des collations et des boissons non alcoolisées gratuites et un excellent service client.

Le dévouement de JetBlue envers les communautés qu’elle dessert est illustré par ses engagements de pointe en matière de climat, notamment un objectif d’atteindre zéro émission nette d’ici 2040, dix ans avant les objectifs plus larges de l’industrie, ainsi que l’adoption d’un objectif scientifique récemment approuvé pour réduire efficacement les émissions des avions de moitié d’ici 2035 par rapport aux niveaux de 2019. Avec six accords sur le carburant d’aviation durable (SAF) aux États-Unis, la compagnie aérienne continue de travailler en faveur d’un avenir de vol plus durable et d’explorer de nouvelles opportunités SAF dans ses destinations européennes.

L'Expérience JetBlue

Celui de la compagnie aérienne Expérience premium à la menthe – qui a été le premier à relever la barre des voyages transcontinentaux aux États-Unis et qui a été réinventé pour le vol transatlantique – offre aux clients un nouveau choix lorsqu’ils voyagent entre les États-Unis et l’Europe. JetBlue Mint propose 24 suites privées entièrement inclinables avec porte coulissante – dont deux Mint Studio® sièges – et un coussin de siège conçu sur mesure développé par une entreprise de matelas innovante Touffe et Aiguille. Son système propriétaire T&N Adaptive® la mousse avec une housse respirante crée une expérience de sommeil fraîche et confortable qui ne ressemble à rien dans le ciel. Mint propose également d’innombrables touches de conception intuitives qui aident chaque client à se sentir chez lui dans les airs. JetBlue a également présenté sa dernière innovation – le superbe Mint Studio – offrant encore plus d’espace dans une expérience premium..

L’expérience de base de JetBlue, leader du secteur a également été réinventé pour les vols transatlantiques et offre un nouveau niveau de service aux clients qui voyagent généralement en « autocar » mais qui souhaitent néanmoins vivre une expérience formidable à un tarif attractif. Avec seulement 114 sièges principaux – dont 24 encore plus® Space Seats – les clients profitent d’une expérience de style boutique, peu importe où ils sont assis. Tout le confort auquel les clients de JetBlue s’attendent est amélioré grâce au partenariat de la compagnie aérienne avec un groupe de restauration basé à New York. Creuser, pour apporter son concept de restauration à construire soi-même sur des tables de plateau à 35 000 pieds – le repas gratuit de base de JetBlue. Les clients principaux bénéficient également d’une sélection gratuite de boissons gazeuses, de café, de thé, de bière, de vin et d’alcool. L’A321LR est doté de nouveaux compartiments supérieurs extra-larges, et tous les clients, quel que soit le type de tarif, peuvent apporter un bagage à main, si l’espace le permet, et un objet personnel.

Les clients de Core et Mint restent connectés tout au long du vol grâce à une connexion Wi-Fi haut débit gratuite et illimitée dans chaque avion. De plus, les clients ont accès à une sélection organisée de chaînes de télévision en direct – axées sur l’actualité et le sport – et à une vaste bibliothèque de divertissements sur les sièges, permettant aux clients de vivre une expérience sur plusieurs écrans à bord – comme ils le font à la maison.

Pour plus de détails sur le service JetBlue vers et depuis l’Europe, visitez : https://www.jetblue.com/flying-with-us/uk-and-europe.

À propos de JetBlue

JetBlue est la compagnie aérienne Hometown Airline® de New York et l’un des principaux transporteurs à Boston, Fort Lauderdale-Hollywood, Los Angeles, Orlando et San Juan. JetBlue, connu pour ses tarifs bas et son excellent service, transporte ses clients vers plus de 100 destinations aux États-Unis, en Amérique latine, dans les Caraïbes, au Canada, au Royaume-Uni et en France. Pour plus d’informations et les meilleurs tarifs, visitez jetblue.com.

De New York (JFK) à Paris (CDG) nécessite un achat aller-retour et le samedi. séjour de nuit. Réservez avant le 7/1. Voyage Mint 7/8-8/31/23 (départ) et 7/9-9/4/2023 (retour). Voyage de base du 8/01 au 29/02/2024. Achat anticipé de 7 jours requis. Paris (CDG) à New York (JFK) nécessite un achat aller-retour et le samedi. séjour de nuit. Réservez avant le 7/1. Voyage Mint 7/8-9/1/23 (départ) et 7/9-9/4/2023 (retour). Voyage de base du 8/01 au 29/02/2024. Achat anticipé de 7 jours requis. Des conditions s’appliquent. Le prix est basé sur une conversion dollar-euro au 20/06/23. Basé sur l’espacement de base des sièges des avions transatlantiques Fly-Fi® et la télévision en direct sont disponibles sur tous les vols opérés par JetBlue. La zone de couverture peut varier selon l’avion. Détails sur le Wi-Fi et les divertissements à bord : https://www.jetblue.com/flying-with-us

