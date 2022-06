JetBlue augmente son offre sur Spirit Airlines avant le vote des actionnaires

JetBlue Airways a de nouveau augmenté son offre pour Spirit Airlines avec un vote des actionnaires pour que l’accord du discounteur fusionne avec Frontier Airlines dans quelques jours.

Frontier a adouci son offre vendredi. Le PDG de Spirit, Ted Christie, a alors déclaré à CNBC que le conseil d’administration de Spirit trouvait toujours que l’accord de combiner avec une autre compagnie aérienne à bas prix Frontier était une option supérieure à celle de JetBlue.

Les actionnaires de Spirit doivent voter jeudi sur l’accord en espèces et en actions de Frontier; Spirit a reporté le vote plus tôt ce mois-ci pour poursuivre les négociations avec les deux compagnies aériennes.

L’une ou l’autre combinaison créerait le cinquième plus grand transporteur américain. La guerre d’enchères passionnée souligne à quel point JetBlue et Frontier considèrent Spirit comme la clé de leurs futurs plans de croissance à un moment où les avions et les pilotes sont rares.