JetBlue augmente les salaires des agents de bord et le syndicat soutient la fusion avec Spirit

Les avions de JetBlue Airways sont photographiés aux portes d’embarquement de l’aéroport international John F. Kennedy de New York.

JetBlue Airways a déclaré qu’il augmenterait les salaires des agents de bord l’année prochaine et offrirait d’autres primes au personnel, tandis que le syndicat représentant le personnel de cabine a accepté de soutenir le projet du transporteur d’acquérir un transporteur à bas prix. Compagnies aériennes Spirit .

À partir de novembre, les agents de bord bénéficieront d’une augmentation de 5 %. En incluant une augmentation supplémentaire de 2 %, une série d’autres incitations et des augmentations précédemment négociées dans le cadre de la convention collective des agents de bord, leurs augmentations en 2026 s’élèveront à 21,5 %, selon une note de service de l’entreprise, consultée vendredi par CNBC.

Ces augmentations surviennent alors que le transporteur basé à New York est en train de tenter d’acquérir Spirit, une fusion que le ministère de la Justice a tenté de bloquer. Le procès devrait s’ouvrir le 16 octobre à Boston.

JetBlue a accepté de ne pas licencier ni déplacer aucun agent de bord ni fermer aucune base associée pendant sept ans après la réalisation d’une éventuelle acquisition de Spirit, indique la note.

« Avec cet accord conclu entre votre conseil d’administration de la section locale 579 du TWU et JetBlue, nous soutenons la transaction entre JetBlue et Spirit et nous n’organiserons pas de piquet d’information supplémentaire ni ne parlerons publiquement contre l’acquisition », a déclaré le syndicat dans une note aux membres. JetBlue n’a pas immédiatement commenté.

JetBlue a également accepté une rémunération supplémentaire pour le personnel qui effectue les vols transatlantiques du transporteur et dans sa cabine de classe affaires Mint, ainsi que d’autres incitations, selon une lettre d’accord avec le Syndicat des travailleurs du transport, qui représente les 7 000 agents de bord de JetBlue.