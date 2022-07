JetBlue Airways conclut un accord pour racheter Spirit Airlines

Terminal A de l’aéroport international LaGuardia pour JetBlue et Spirit Airlines à New York.

JetBlue Airways a conclu un accord pour acheter Spirit Airlines, quelques heures après que le transporteur à prix réduit ait abandonné son projet de fusion avec Frontier Airlines.

JetBlue a déclaré qu’il paierait 33,50 $ par action en espèces pour Spirit.

Une acquisition de Spirit par JetBlue créerait le cinquième transporteur du pays et, si elle était approuvée par les régulateurs, laisserait Frontier comme le plus grand transporteur à rabais aux États-Unis.

L’offre surprise en numéraire de JetBlue sur Spirit en avril avait remis en question le projet de Spirit de s’associer à son compatriote discounter Frontier. Pendant des mois, Frontier et JetBlue ont concouru pour Spirit, chacun édulcorant leurs offres, jusqu’à ce que le plan de fusion initial s’effondre plus tôt mercredi, ouvrant la voie à JetBlue.

Spirit a déclaré qu’il prévoyait de poursuivre les pourparlers pour se vendre à JetBlue après la fin de l’accord Frontier.

Les dirigeants de JetBlue ont soutenu pendant des mois que l’achat de Spirit l’aiderait à concurrencer de grands transporteurs comme American, Delta, United et Southwest, qui contrôlent la majeure partie du marché américain, et accélérerait sa croissance en lui donnant accès à plus d’avions de ligne et de pilotes Airbus, qui sont tous deux en nombre insuffisant.

Spirit a précédemment rejeté les offres de JetBlue et a déclaré qu’un tel accord ne serait probablement pas approuvé par les régulateurs, en partie à cause de l’alliance de JetBlue avec American, que le ministère de la Justice a poursuivi pour bloquer l’année dernière.

L’accord fait face à un obstacle élevé pour l’approbation réglementaire.

Les actions de Spirit ont augmenté d’environ 4 % dans les échanges avant commercialisation après l’annonce de l’accord, tandis que JetBlue a baissé de 0,1 %.