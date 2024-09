JetBlue Airlines va ouvrir un salon à l’aéroport de Logan dans le terminal C

La PDG de JetBlue, Joanna Geraghty, a décrit les prochains salons comme étant « sur mesure », soulignant qu’ils sont conçus pour les clients de JetBlue qui souhaitent une expérience plus haut de gamme.

« Ce sera différent. Ce sera exclusif », a-t-elle déclaré. « Donc, lorsque nous réfléchissons aux salons, nous essayons de faire les choses correctement, de nous assurer que cela n’a pas d’impact sur les tarifs, car nous voulons vraiment nous assurer que JetBlue reste accessible en tant que transporteur à bas prix. Nous commençons donc par JFK et Boston, puis si cela fonctionne, nous devrons développer le projet à partir de là. »

JetBlue est le plus grand transporteur de Logan, desservant près de 30 % des passagers de l’aéroport. Mais contrairement à ses concurrents Delta Air Lines, American Airlines et United Airlines, la compagnie aérienne n’a jamais proposé à ses clients de salon à Boston. Delta a ouvert un nouveau salon luxueux, le Delta Sky Club, l’année dernière, et Chase Sapphire a ouvert un salon pour ses titulaires de carte. JetBlue, qui a du mal à être rentable depuis le début de la pandémie et l’échec de sa fusion avec Spirit Airlines, considère les salons comme un moyen d’atteindre davantage de voyageurs à la recherche d’expériences haut de gamme.

« La plus grande partie des gains de revenus et des bénéfices provient du côté des clients », a déclaré M. St. George. « Et je pense que nous allons continuer à nous concentrer davantage sur la clientèle premium. Je pense que ce qui a incroyablement bien fonctionné pour nous, c’est la transition vers les voyages de loisirs haut de gamme. »

JetBlue a commencé à cibler les voyageurs fortunés il y a dix ans en introduisant des sièges inclinables en classe affaires dans une section appelée Mint. Depuis, la compagnie a augmenté le nombre de sièges Mint dans toute sa flotte. Les salons sont une extension logique de cette initiative, offrant aux clients une expérience globale haut de gamme.

« Avoir un salon est un élément important de l’expérience client d’une compagnie aérienne et de la manière dont elle peut se différencier les unes des autres en termes de ce qu’elle peut offrir à sa classe affaires ou à ses clients les plus fidèles », a déclaré Meghna Maharishi, journaliste spécialisée dans les compagnies aériennes pour le site Web de l’industrie du voyage Skift.

JetBlue, dont la mission, selon Geraghty, était de « ramener l’humanité dans le transport aérien », a fait l’objet d’une surveillance accrue concernant son service client et ses performances. Autrefois l’une des compagnies aériennes les mieux notées en termes de satisfaction client et de ponctualité, la compagnie aérienne est tombée à la dernière place du classement des compagnies aériennes du Wall Street Journal l’année dernière, en partie à cause des retards et des annulations.

« On n’aime pas être en dernière position, mais la réalité est que là où nous volons, il est très, très difficile de sortir du bas de la liste », a déclaré Geraghty. « Si vous isolez les performances nationales au niveau de New York, nous sommes absolument compétitifs avec tous les transporteurs traditionnels du marché new-yorkais. Je pense donc que les New-Yorkais comprennent qu’il y a des retards. Nous ne les aimons pas, mais nous comprenons qu’ils se produisent à cause de l’espace aérien dans lequel nous volons. Mais lorsque vous avez 50 % de votre réseau à New York, il est vraiment difficile de vous comparer à Hawaiian Airlines. »

Pour aider à résoudre ce problème, elle a déclaré que JetBlue a lancé une nouvelle initiative visant à la fois à être aimé et à être rentable.

« Nous ne sommes pas parfaits, mais j’espère que lorsque vous voyagez avec nous, vous constatez souvent une différence entre la façon dont nous traitons nos clients et la façon dont d’autres le font », a-t-elle déclaré. « C’est en prenant soin d’eux et en leur donnant le sentiment qu’ils font partie de quelque chose de plus grand qu’eux-mêmes. »

En plus des salons de JFK et Logan, JetBlue lancera une nouvelle carte de crédit premium qui permettra d’accéder aux salons. St. George n’a pas non plus donné de détails sur la future carte premium, mais a déclaré : « Elle n’est pas différente des cartes premium que l’on trouve chez d’autres compagnies aériennes ou même chez les banques qui ne le font pas spécifiquement avec une compagnie aérienne. »

Les voyageurs pourront accéder aux prochains salons soit en utilisant la nouvelle carte de crédit premium, soit en atteignant le niveau le plus élevé du programme de fidélité de JetBlue, appelé Mosaic. Les voyageurs voyageant avec Mint sur des vols transatlantiques seront également éligibles. Comme pour les autres salons, des pass journaliers seront vendus.

« Nous devons déterminer la demande avant de déterminer dans quelle mesure nous pouvons élargir l’accès », a-t-il déclaré. « Nous ne voulons pas que les gens attendent dehors pour entrer. Nous ne voulons pas d’un monde où les gens arrivent et ne trouvent pas de place pour s’asseoir. Une fois que nous aurons déterminé cela, je pense que nous serons en mesure de donner une réponse plus claire et plus précise concernant les règles d’accès. »

St. George a été embauché comme président de JetBlue en février 2024 et a déclaré qu’il avait commencé à travailler sur l’ouverture de salons au début de son mandat.

« Nous avons passé beaucoup de temps avec Massport et nous avons identifié un espace qui, selon nous, fonctionnerait pour nous deux », a-t-il déclaré.

