JetBlue a remporté la bataille pour Spirit. Maintenant, il doit gagner le ministère de la Justice de Biden

JetBlue Airways a finalement remporté Spirit Airlines avec un accord de rachat de 3,8 milliards de dollars. Maintenant, il doit convaincre les régulateurs antitrust.

La compagnie aérienne basée à New York a arraché Spirit à Frontier Airlines avec une offre entièrement en espèces qui a torpillé l’accord en espèces et en actions que les deux compagnies aériennes à bas prix avaient conclu plus tôt cette année. Quelques heures après que Spirit et Frontier ont déclaré avoir mis fin à leur accord de fusion, qui manquait de soutien des actionnaires, Spirit a déclaré qu’il acceptait de se vendre à JetBlue.

JetBlue a déclaré qu’il s’attend à obtenir l’approbation réglementaire au quatrième trimestre de l’année prochaine ou au cours des trois premiers mois de 2024. Les transporteurs s’attendent à ce que l’accord soit conclu au premier semestre 2024.

Si les régulateurs approuvent, cela signifierait la fin de Spirit, une marque qui est devenue une référence sur les indignités des voyages aériens à prix réduits, où les passagers échangent des conforts tels que l’espace standard pour les jambes, des collations et des bagages de cabine gratuits pour un tarif bon marché.

Les régulateurs permettront-ils à une compagnie aérienne à très bas prix d’être absorbée pendant la période d’inflation la plus chaude depuis des décennies et remodelée à l’image de JetBlue, qui ressemble davantage aux grands transporteurs ?

L’obstacle réglementaire est élevé. Le ministère de la Justice du président Joe Biden et s’est engagé à éradiquer tout accord qui pourrait nuire à la concurrence. L’année dernière, il a intenté une action en justice pour bloquer l’alliance de JetBlue avec American Airlines dans le nord-est. Un procès doit débuter fin septembre.

JetBlue est optimiste. Le procès du DOJ allègue qu’American pourrait dominer JetBlue et affirme que l’alliance, qui permet à American et JetBlue de coordonner les itinéraires dans les aéroports très fréquentés desservant New York et Boston, équivaut à “une fusion de facto”.

Le PDG de JetBlue, Robin Hayes, a déclaré qu’une combinaison de Spirit et JetBlue, qui deviendrait la cinquième compagnie aérienne du pays, créerait un concurrent puissant pour les quatre grands transporteurs américains : American, Delta, United et Southwest. Après plus d’une décennie de consolidation, ces transporteurs contrôlent environ les trois quarts du marché américain.

“La meilleure chose que nous puissions faire pour rendre l’industrie plus compétitive est de créer une compagnie aérienne véritablement nationale, à bas prix et de haute qualité, pour concurrencer à une échelle plus nationale ces compagnies aériennes héritées”, a déclaré Hayes dans une interview. “En fusionnant JetBlue et Spirit, nous sommes en mesure de le faire beaucoup plus rapidement que nous ne le ferions seuls.”

L’Américain a refusé de commenter. Le ministère de la Justice n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le ministère de la Justice a approuvé les fusions de compagnies aériennes, mais non sans quelques batailles juridiques. La combinaison d’American Airlines et d’US Airways en 2013, par exemple, a été approuvée à la fin de cette année après que le ministère a intenté une action en justice pour mettre fin à l’accord.

Mais cela obligera probablement JetBlue et Spirit à céder certains de leurs actifs dans le processus, a déclaré John Lopatka, professeur de droit spécialisé en droit antitrust à Penn State Law.

Sans cela, “le public aurait l’impression que [the Justice Department] vient de céder”, a-t-il déclaré.

Les régulateurs étudieront les tarifs et les paires de villes spécifiques, en particulier là où les compagnies aériennes ont de grandes opérations comme la Floride dans le cas des deux transporteurs et le Nord-Est pour JetBlue.

“Je pense qu’ils sont confrontés à beaucoup de choses”, a déclaré Lopatka à propos de JetBlue et Spirit. “Je pense qu’il n’y a presque aucune chance qu’ils puissent réussir la fusion sans quelques concessions.”