J’étais une star originale de Gogglebox, maintenant j’ai quitté la célébrité pour une carrière très différente au Pays de Galles

PENDANT cinq ans, il a fait partie du mobilier Gogglebox – mais Chris Ashby-Steed essaie maintenant désespérément de sortir de son passé télévisuel.

Le coiffeur de 45 ans, qui est apparu dans l’émission de téléréalité de Channel 4 avec son ex-petit ami Stephen Webb, a maintenant quitté Brighton pour une nouvelle vie à Pays de Galles avec son mari Tony Ashby-Steed, 52 ans.

Le couple a acheté une superbe maison familiale dans la ville de Newcastle Emlyn et a de grands projets de location quatre chambres d’hôtes sur AirBnB.

Leurs revenus seront renforcés par celui de Chris coiffure et la restauration de meubles ainsi que le travail quotidien de Tony chez Legal and General.

Parlant de son désir de mettre de la distance entre lui et Brighton, Chris a déclaré à WalesOnline : « J’avais aussi les souvenirs de Gogglebox là-bas et je voulais les éliminer. »

Son passage au programme l’a laissé aux prises avec le syndrome de l’imposteur et a affecté son état mental. santé.

« J’avais l’impression de faire semblant et c’était juste une véritable angoisse », a-t-il expliqué. «J’ai vraiment eu une réelle anxiété à propos de différents endroits parce que c’était comme si les gens me regardaient et se disaient: ‘Oh mon Dieu, ils me regardent, qu’est-ce qu’ils vont dire?’

La tragédie a également poussé le couple à essayer quelque chose de nouveau et à vivre pleinement sa vie.

La mère bien-aimée de Tony est décédée en 2021, deux ans après avoir reçu un diagnostic de double hémorragie cérébrale. Au cours de ses derniers mois, elle a été admise hôpital avec une infection pulmonaire et a ensuite contracté le covid avant de recevoir des soins palliatifs.

Le couple est tombé par hasard sur leur nouvel emplacement, qu’ils comparent au meilleur du Devon et des Cornouailles, alors qu’ils cherchaient un endroit rural pour s’enraciner.

Tony a déclaré : « Nous ne connaissions aucune région et nous avions l’idée que nous pourrions découvrir une région que nous aimons en regardant les maisons, ou nous pourrions trouver une maison dont nous tomberions complètement amoureux et nous devions ensuite vérifier. la zone où il s’agit.

Pendant ce temps, l’ex de Chris, Stephen, et son mari Daniel Lustig, qui a finalement remplacé Chris dans la série, ont récemment annoncé qu’ils quittaient la série pour poursuivre de nouvelles opportunités.

C’est vraiment la fin d’une époque à plus d’un titre.

