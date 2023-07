J’étais une star d’EastEnders qui jouait le barman bien-aimé de Queen Vic… mais j’ai tout abandonné pour être un expert du football

UNE star d’EastEnders qui a joué un barman bien-aimé de Queen Vic a tout abandonné pour être un expert du football.

Tom Watt, 67 ans, a joué le rôle de l’un des 26 personnages de la série lors de son lancement en 1985, avec ses dernières apparitions en 1988.

Bbc

La star d’Eastenders, Tom Watt, s’est éloignée de Walford et est devenue un expert du sport[/caption] Alamy

Il avait joué Lofty dans le feuilleton et était l’un de ses personnages originaux[/caption]

L’acteur a joué George ‘Lofty’ Holloway – le barman du pub The Queen Vic – qui était désespérément amoureux de Michelle Fowler.

Mais il a quitté Walford et s’est lancé dans une carrière de journaliste sportif – présentant des segments pour la BBC et Channel 4.

Après trois ans sur EastEnders, Lofty a décidé de passer à autre chose – le cœur brisé après l’avortement de Michelle – et est parti pour devenir travailleur social.

La star est revenue au feuilleton BBC One des années après son départ de la série, pour assister aux funérailles du Dr Harold Legg en 2019.

Au grand choc des téléspectateurs, Tom est retourné à Albert Square aux côtés de Mary the Punk, interprétée par Linda Davidson.

Dans vrai viemis à part quelques petits rôles, l’acteur Tom s’est tourné vers le sport journalisme et apparaît encore régulièrement à la radio.

Il a également écrit l’autobiographie de David Beckham.

L’année dernière, il a fait l’éloge de son passage dans le feuilleton et de son personnage en disant: «J’avais de très bonnes relations de travail avec des gens comme Leslie Grantham (Den Watts), Anita Dobson (Angie Watts) et Sue Tully.

« Lofty était un personnage vraiment gratifiant à jouer – un beau mélange de comédie et le drame approprié.

Une source de savon a précédemment déclaré au Sun : « Lofty et Mary The Punk sont deux des personnages les plus mémorables du groupe original de stars.

« C’est stupéfiant de penser que cela fait plus de 30 ans qu’ils n’étaient pas sur la place, mais les fans de feuilletons seront ravis d’apprendre leur retour.

« Les téléspectateurs réguliers sauront que la santé du Dr Legg est mauvaise et on pense que sa mort se jouera en février suivant année, et ces deux-là seront de retour au moment de ses funérailles.

C’est arrivé après que Tom ait été surnommé méconnaissable 37 ans plus tard.

Il a ensuite mis les pieds sur le plateau de Steph’s Packed Lunch – les téléspectateurs ayant la même réaction.