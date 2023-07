J’étais une star de l’une des plus grandes émissions de télévision des années 90, mais j’ai été obligé de trouver un emploi dans le commerce de détail à la fin

Une actrice de TOP TV a révélé qu’elle avait entrepris une carrière dans le commerce de détail de luxe après que son travail à l’écran se soit tari.

L’Américaine Danielle Fishel, aujourd’hui âgée de 42 ans, a joué Topanga Lawrence dans le casting du drame ABC Boy Meets World.

L’émission a suivi la vie de Cory Matthews, de ses amis et de sa famille et a été diffusée sur ABC pendant sept saisons.

Le personnage de Danielle, Topanga, était la petite amie de Cory dans la série.

Après son succès, le programme a ensuite obtenu un spin-off qui a été diffusé de 2014 à 2017.

Après sa renommée Boy Meets World, Danielle a joué dans quelques autres projets, notamment l’animation de The Dish sur le Style Network d’août 2008 à mars 2011.

Elle a également réalisé des émissions de Disney Channel, notamment Sydney to the Max et Raven’s Home.

Elle aussi a repris son rôle dans la série dérivée Girl Meets World.

Pourtant, après la vague de travaux télévisés, les choses se sont taries.

Danielle a déclaré à son podcast Pod Meets World qu’elle avait décroché un emploi dans le grand magasin américain en peluche Bloomingdales.

Elle travaillait dans la section des emballages cadeaux du magasin de Newport Beach et a déclaré: « J’aimais emballer des cadeaux. »

Elle a ensuite révélé qu’elle avait simplement salué les clients par un « oui » lorsqu’ils lui avaient dit qu’elle ressemblait à une star de Boy Meets World.

Elle a également admis qu’elle était « vraiment bonne » dans son travail – ce qui est arrivé lorsqu’elle a été forcée d’emballer elle-même un article après avoir appris que l’option d’emballage ne serait pas disponible ce jour-là.

Danielle a déclaré au podcast qu’elle avait entrepris sa tâche en « s’asseyant par terre dans le service client de Bloomingdale ».

Parlant de la réaction du gérant du magasin, elle a ajouté : « Il me regarde et il me dit ‘c’est vraiment très bien’. »

Pendant ce temps, la carrière ultérieure de sa co-star Rider Strong, qui a joué Shawn Hunter – le meilleur ami de Cory – a également été récemment révélée.

Après la fin de Boy Meets World, Rider s’est inscrit à l’Université de Columbia, où il a obtenu un diplôme en éducation, selon son site Web.

Pendant ce temps, cette semaine, nous avons rapporté comment une star de Nickelodeon a été forcée de reprendre une vie normale lorsque le travail d’acteur s’est tari.

L’enfant star Devon Werkheiser, 32 ans, était le protagoniste de la série à succès Nickelodeon Ned’s Declassified.

Le programme américain a été créé en 2004 et a duré trois saisons.

L’intrigue a suivi le personnage principal Ned Bigby, joué par Devon, qui a donné des trucs et astuces aux téléspectateurs sur la survie des collèges, tout en le découvrant lui-même.

Pourtant, il a révélé qu’après sa première vague de gloire à l’âge de 12 ans, les choses ne se sont pas exactement déroulées comme prévu lorsque le spectacle s’est terminé en 2007.

Bien qu’il ait cherché l’aide d’un entraîneur par intérim, il a décroché des rôles ad hoc dans d’autres séries de Nickelodeon, mais a senti que sa carrière ne s’était jamais accélérée.

