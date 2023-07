J’étais une star de la télévision mais j’ai quitté pour avoir un travail normal – c’est épuisant mais ça vaut le coup

Une STAR de la télévision qui a cessé de présenter pour avoir un travail normal a révélé que c’était « épuisant » mais que cela en valait la peine.

George Lamb était un visage régulier sur Channel 4, ayant présenté Little Brother de Big Brother aux côtés d’Emma Willis.

George Lamb était un visage régulier sur Channel 4, ayant présenté Little Brother de Big Brother aux côtés d'Emma Willis

George, qui est le fils de la star de Gavin et Stacey, Larry Lamb, a cofondé une société appelée Wilfarmed

L’homme de 43 ans a également animé le jeu télévisé The Bank Job pour le diffuseur.

Cependant, il n’a pas été vu à l’écran depuis un certain temps maintenant et c’est parce qu’il est occupé avec sa propre entreprise.

George, qui est le fils de Larry Lamb, star de Gavin et Stacey, a cofondé une société appelée Wilfarmed.

Il est conçu pour nourrir le sol qui fait pousser des cultures et prétend éliminer les produits chimiques nocifs, tout en étant durable et respectueux de la planète.

Parlant de son entreprise, George a déclaré : « Comme tout, quand vous démarrez une entreprise, c’est fatiguant et c’est difficile – il y a de longues heures et certains jours vous pensez « vais-je y arriver ».

« Particulièrement lorsque vous essayez de faire quelque chose de vraiment pionnier et que vous mordez beaucoup sur ce que nous faisons et qu’il n’y a pas de véritable livre de jeu à suivre pour nous. »

Quand vous réunissez tout le monde ici et qu’ils se réunissent et que vous voyez la façon dont ils interagissent et la différence avec ce que c’était l’année dernière, c’est vraiment incroyable et vous fait réaliser que nous sommes sur quelque chose et que ça se passe.

« C’est vraiment quelque chose de plus grand que nous et cela vous donne de la force. »

Parlant de son entreprise, George a déclaré: « Comme tout, quand vous démarrez une entreprise, c'est fatiguant et c'est difficile – il y a de longues heures et certains jours, vous pensez » vais-je y arriver « . »