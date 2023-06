J’étais une star controversée de Love Island et il y a une pièce secrète que vous ne verrez jamais à la télévision

La légende de LOVE Island, Olivia Hawkins, a levé le voile sur ce que les téléspectateurs NE voient PAS, y compris une pièce secrète qui ne sera jamais montrée.

S’adressant exclusivement à The Sun, la vedette de la série Winter a révélé la partie de la villa qui est tenue à l’écart des yeux des fans.

Érotème

Olivia a révélé les parties de Love Island que les téléspectateurs ne voient pas à l’écran[/caption] Rex

Olivia, 27 ans, a déclaré: « Il y a une pièce que vous ne voyez pas appelée » Zoom Room « . C’est là que vous pouvez vous rendre et parler à un membre de l’équipe de bien-être sur Zoom. Vous pouvez y aller et discuter avec eux quand vous le souhaitez hors caméra, et c’est génial de l’avoir.

La beauté brune a également parlé du chaos dans les coulisses qui se déroulait régulièrement lors des fameuses cérémonies de recouplage qui n’ont pas non plus été diffusées.

« Quand nous tournions en Afrique du Sud, il y avait beaucoup de vent, donc tout volait partout », a-t-elle ri.

«Nous filmerions les recouplages autour du foyer et les producteurs devraient entrer et réorganiser tous les oreillers sur le canapé et tout parce que tout était soufflé. Le public n’a rien vu de tout cela !

Elle nie cependant que l’équipe de production oriente les conversations des insulaires, malgré les spéculations des fans sur l’interférence de ceux qui travaillent sur la série.

« Ils ne vous disent pas quoi dire ou quoi faire », souligne Olivia. « Je ne pourrais pas me faire dire quoi dire ! Tout est vraiment organique et naturel, bien qu’ils doivent évidemment s’assurer que les intrigues se déroulent de manière à ce que cela ait un sens pour les téléspectateurs, mais ils n’interviennent pas vraiment.

Trois mois se sont écoulés depuis qu’Olivia a quitté la villa et bien qu’elle ait fait face à un contrecoup immédiat, elle dit qu’elle est bien placée ces jours-ci.

« Ça a été des montagnes russes, mais je suis vraiment fière d’avoir pu me reprendre et maintenant je profite de chaque instant », sourit-elle. ajoutant qu’elle est toujours célibataire après sa séparation de Maxwell Samuda fin mars.

« Je suis très heureuse et contente d’être célibataire », insiste Olivia. « Je suis vraiment bien placé et concentré sur moi-même. Je ne vais même pas sur les applications de rencontres, en fait je n’en ai jamais utilisé de ma vie. Mon téléphone est tellement sec – les seules notifications que je reçois viennent d’Instagram et de mon agent ! »

Quant à la série actuelle, elle a de grands espoirs après avoir regardé la première semaine d’action.

« J’adore ça, c’est déjà très juteux », ajoute Olivia. « Il y a de grandes personnalités là-dedans et les nouvelles bombes brunes vont vraiment faire bouger les choses.

« On dirait que cela pourrait être la série la plus dramatique à ce jour ! »

TVI

Liv a raconté comment les cérémonies de recouplage contenaient un drame invisible[/caption]