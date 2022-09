J’étais une mère en difficulté – puis j’ai gagné un jackpot de loterie de 23 millions de livres sterling après une prédiction étrange… mais je regrette ma réaction

Une maman en difficulté a remporté 23 millions de livres sterling à la loterie après avoir fait une prédiction inquiétante quelques heures plus tôt.

L’heureuse détentrice de billets a remporté l’intégralité de la première division lors du tirage Powerball de jeudi, ce qui lui a valu la somme “qui a changé sa vie”.

La mère a remporté le jackpot après avoir fait une prédiction étrange au téléphone avec un copain Crédit : @TheLott

La femme, de Snowtown, en Australie-Méridionale, a expliqué qu’elle avait vécu “quelques mois difficiles” avant la victoire.

Elle a raconté comment peu de temps avant de recevoir la nouvelle extraordinaire, elle avait prédit de manière effrayante que sa chance pourrait changer.

La mère avait été au téléphone avec un copain quand ils avaient discuté de ce qu’elle ferait avec l’énorme aubaine si ses numéros arrivaient.

Mais malgré leur conversation fortuite, elle “ne s’attendait certainement pas” à remporter le jackpot après avoir acheté un ticket QuickPick de 50 jeux en ligne.

Les responsables du Lotto ont annoncé la nouvelle spectaculaire alors qu’elle conduisait – la forçant à s’arrêter dans une rue latérale alors qu’elle se familiarisait avec sa nouvelle richesse.

Elle a crié de façon hilarante à l’appelant : “Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! F**k off ! F**k off ! Mon cerveau ne fonctionne pas en ce moment. Est-ce vrai ?”

Le gagnant, qui a choisi de rester anonyme, est le premier gagnant de la division 1 du Powerball en Australie-Méridionale cette année.

Elle a déclaré à propos de sa victoire de 23 millions de livres sterling: “Assez curieusement, je plaisantais avec un ami plus tôt ce matin en disant que si je gagnais la première division au Powerball, j’irais en vacances dans le monde entier.

“Je ne m’attendais certainement pas à gagner tout le jackpot ce soir.

“Jamais dans un million d’années, je n’aurais pensé que cela me serait arrivé. Ces derniers mois ont été difficiles, donc cela a changé ma vie.

“Nous finirons par célébrer. Une fois que j’aurai traité tout cela.”

Les numéros gagnants étaient 21, 23, 13, 30, 25, 31 et le numéro Powerball était 10.

