J’étais une maman adolescente, mais maintenant à 44 ans, j’ai retrouvé ma vie

Casey Kelleher a donné naissance à son premier fils à 17 ans et à son deuxième fils à 20 ans.

Elle a reçu un soutien indéfectible de la part de son réseau familial tout en élevant ses enfants.

Alors que ses garçons s’éloignaient, ceux de ses amies commençaient tout juste à s’installer.

Cet essai tel que raconté est basé sur une conversation avec Casey Kelleher. Il a été édité pour des raisons de longueur et de clarté.

Assise dans la salle de bain de la maison de mes parents, j’ai regardé le test de grossesse positif. J’avais 17 ans.

Quelques jours plus tard, le médecin a confirmé ce que je savais être vrai. J’aurais un bébé. Tout d’un coup, j’ai ressenti un élan de bonheur. Mon partenaire et moi avions parlé d’avoir des enfants un jour, donc même si c’était une surprise précoce, cela a été bien accueilli. Nous avons compris que j’étais déjà enceinte de trois mois.

Bien qu’heureux, j’ai été sous le choc. Mes oreilles ont commencé à bourdonner et tout semblait très surréaliste. Je me sentais aveuglé; J’ai commencé à essayer de comprendre comment cela allait fonctionner. C’était écrasant. Je savais que je devrais en parler à mes parents et j’avais peur de leur réaction parce que je venais tout juste de quitter l’école. Mais dès que je leur ai dit, ils m’ont incroyablement soutenu.

J’ai commencé le travail tôt

Quand j’étais enceinte de six mois, j’ai commencé à avoir des contractions. Au téléphone, le médecin m’a dit que j’avais juste de fausses douleurs d’accouchement, que c’était tout à fait normal à ce stade de la grossesse et qu’il ne fallait pas s’inquiéter.

Mais les contractions ont continué toute la nuit, devenant de plus en plus intenses. Quand je suis allée à l’hôpital, ils m’ont dit que j’étais en plein travail.

À l’époque, étant si jeune, j’étais inconscient des risques pour la santé et des effets à long terme que pouvait avoir mon fils, né si prématurément. Même si les médecins et les infirmières ont prodigué des soins exceptionnels à mon fils pendant les trois mois qu’il a passé à l’hôpital, je me souviens de m’être parfois sentie rabaissée, voire rejetée, en tant que jeune mère.

Une fois que Ben est sorti de l’hôpital, je suis resté avec mes parents pendant quelques jours pour un soutien supplémentaire. Ben avait besoin de beaucoup d’aide supplémentaire. Il prenait beaucoup de médicaments et avait besoin d’oxygène la nuit, ainsi que d’une bouteille d’oxygène à proximité pendant la journée.

J’ai eu un autre bébé quand j’avais 20 ans

Trois ans plus tard, alors que j’avais 20 ans, mon deuxième fils, Danny, est né.

Les six mois qui ont suivi la naissance de Danny ont été parmi les moments les plus difficiles que j’ai vécus. Je travaillais à temps partiel, je suivais des cours à l’université, j’étais mère et je gérais une relation avec mon partenaire qui était malheureusement devenue très toxique. J’avais l’impression que tout le temps, l’énergie et l’attention que je devrais accorder à mes enfants étaient compromis par la relation malsaine dans laquelle je m’étais retrouvé, et pour le bien et le bien-être de mes garçons, je savais que j’avais mettre fin à la relation avec leur père.

Immédiatement, j’ai eu l’impression qu’un poids avait été soulevé. Notre maison était plus heureuse et plus légère.

Pendant deux ans, j’ai élevé mes garçons seule, avec l’aide considérable de mes parents et de mes frères et sœurs. Sans eux, j’aurais été perdu.

Il y a eu des moments où je me suis sentie seule pendant ces premières années de maternité. La plupart de mes amis sortaient en boîte et partaient en vacances. Mais au lieu de rester dans l’envie, je me suis concentré sur l’amélioration de moi-même, de ma vie, de ma maison et de ma famille.

J’ai toujours eu l’impression d’avoir beaucoup à prouver

Être une si jeune mère m’a souvent laissé ouverte au jugement et certaines personnes m’ont donné l’impression qu’elles pensaient que j’avais gâché ma vie en ayant des enfants si tôt. À cause de cela, j’ai toujours eu l’impression que j’avais beaucoup de choses à prouver.

Il m’a fallu beaucoup de temps pour comprendre que mes fils étaient les seules personnes auprès desquelles je devais faire mes preuves.

J’ai rencontré Danny, mon mari, quand les garçons avaient 5 et 2 ans et nous sommes maintenant ensemble depuis plus de 21 ans, élevant mes garçons avec le fils de Danny.

Durant leur adolescence, mes garçons ont été miraculeusement très faciles. Il n’y a jamais eu de drames majeurs. Nous avions une routine qui fonctionnait bien pour tout le monde. Mes garçons ont toujours été très indépendants, ce qui m’a également donné de l’espace pour être indépendant.

Quand mes amies avaient des bébés, les miennes quittaient ma maison

Le seul aspect négatif d’avoir eu mes enfants si jeunes était qu’ils ont quitté la maison alors que j’avais la trentaine. Alors que beaucoup de mes amis commençaient tout juste à avoir des bébés, je disais au revoir au mien. J’étais passée du statut d’enfant à mère du jour au lendemain et, ce faisant, j’étais devenue très attachée à mes garçons. Donc, ça m’a beaucoup frappé quand ils sont partis.

Ils m’appellent et m’envoient des SMS tous les jours et reviennent souvent à la maison pour rendre visite à leurs copines. J’adore les regarder découvrir le monde et faire ce qu’ils veulent.

Les gens me demandent souvent si j’ai « retrouvé ma vie » depuis que les garçons ont déménagé. Mais j’ai toujours eu un certain degré d’indépendance et de liberté, même lorsque mes enfants étaient là. Au contraire, ils m’ont toujours poussé vers l’avant, sans m’empêcher de bouger.

Élever des enfants en tant que jeune mère n’a pas toujours été facile. Dans le vif du sujet – lorsqu’un des enfants est malade et que vous n’avez pas dormi mais que vous devez quand même vous lever pour travailler le matin, car les factures doivent être payées – la vie semble très accablante. Mais avec le recul, c’étaient les meilleurs jours et en un clin d’œil, mes garçons ont grandi. Je suis tellement fier des hommes qu’ils sont devenus.

Je recommencerais si on me donnait une autre chance et je ne changerais rien.