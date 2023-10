Une légende de BENIDORM a une carrière complètement différente, cinq ans après la suppression de la série télévisée à succès.

Derren Litten a créé le programme extrêmement populaire qui a duré 10 séries sur ITV.

ITV

Twitter

Ces jours-ci, Derren a détourné son attention de la télévision vers la radio.[/caption]

L’homme de 52 ans a écrit certaines des scènes les plus emblématiques de la série, ainsi que la création de Madge Harvey, une grand-mère pleine d’esprit et adoratrice du soleil.

Il a même joué dans plusieurs épisodes.

Mais ces jours-ci, Derren a détourné son attention de la télévision vers la radio.

Il est désormais DJ et présentateur pour Fresh Radio sous le soleil d’Espagne.

La bande dessinée anime l’happy hour de la station chaque soir de 16h à 18h, heure du Royaume-Uni.

Derren, qui vit à proximité de Benidorm, a joué dans de nombreux programmes à succès.

Il est surtout connu en tant que co-scénariste du film primé The Catherine Tate Show, dans lequel il a également joué.

Le Sun avait précédemment révélé qu’ITV supprimait Benidorm alors que l’émission subissait une baisse d’audience.

Une source télévisée de l’époque nous a déclaré : « Benidorm est un énorme succès pour ITV depuis une décennie, mais les patrons ont le sentiment que cela est arrivé à son terme.

« Les audiences ont commencé à baisser et un certain nombre de favoris des fans sont partis, donc on a l’impression que le moment est venu de le laisser sortir pendant qu’il est encore au plus haut.

« C’est la comédie la plus ancienne d’ITV, ce qui est une véritable réussite. »

Benidorm est toujours disponible en coffret sur ITVX, le nouveau service de streaming du diffuseur.

ITV

Derren a même joué dans plusieurs épisodes de Benidorm[/caption]

Aspect Tigre

Il est surtout connu en tant que co-scénariste du film primé The Catherine Tate Show, dans lequel il a également joué.[/caption]