J’étais une grande star en tant que Tina Carter d’EastEnders, mais maintenant j’ai un travail très différent en travaillant dans la forêt

La star d’EASTENDERS, Luisa Bradshaw White, a montré qu’elle était une femme aux multiples talents tout en révélant une autre carrière.

L’actrice – qui a joué Tina Cater sur le feuilleton BBC One EastEnders avant sa sortie fatale en 2020 – a maintenant un travail complètement différent.

Luisa a joué Tina Carter sur EastEnders

La star, 48 ans, est le DJ résident de FreedOm in the Forest, qui est décrit comme une danse extatique et une cérémonie de cacao.

Apparaissant sur leur page Eventbrite, Luisa est décrite comme quelqu’un qui « créera une vague de musique qui est terreuse, chamanique, qui ouvre le cœur, tribale, euphorique et amusante ».

Elle est prête à jouer le 6 août lors de l’événement amusant dans un mouvement de carrière qui est loin du monde d’Albert Square.

Luisa n’a pas caché son amour du DJ sur les réseaux sociaux et partage souvent des clips ayant un boogie tout en faisant tourner des disques.

Dans une vidéo récente, la star s’est amusée alors qu’elle s’est retrouvée coincée dans de la musique avec ses écouteurs.

Elle a écrit : « Faire de la musique pour emmener les gens dans un voyage avec le son, le souffle et le mouvement. Leur permettre de tout vivre. Toutes les sensations. Toutes les émotions également importantes et ressenties sans jugement et sans qu’une histoire ait besoin d’y être reliée.

« J’aime cette vie. Les temps changent. Nous devons être ancrés plus que jamais auparavant. Nous avons besoin de vérité. Pour moi, cela élimine toutes les conneries et m’amène à ma vérité.

Luisa est devenue célèbre en 1988 en tant que Herte dans Une amitié à Vienne, avant de décrocher plus tard des rôles dans Grange Hill, The Bill et Birds of a Feather.

Elle est apparue pour la première fois à Holby City lors de la saison quatre en tant que sage-femme dans le service de maternité de l’hôpital appelé Lisa Fox.

Luisa était une habituée de la série et est apparue dans le programme de 2001 à 2005.

La star est apparue plus tard dans le drame médical de la BBC Doctors, avant de décrocher son rôle dans EastEnders en tant que Tina Carter.