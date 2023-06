« J’étais une coquille de moi-même »: une survivante des abus s’exprime à Penticton Walk

Hannah, survivante de la maltraitance, parle à la foule de son expérience de la violence domestique lors de la Marche pour mettre fin à la maltraitance. (Monique Tamminga) Plus de 75 personnes marchent pour mettre fin aux abus du parc Rotary de Penticton au SS Sicamous et retour le dimanche 4 juin. (Monique Tamminga Western News)

Plus de 75 personnes ont participé à la marche pour mettre fin aux abus de la South Okanagan Women in Need Society au Rotary Park de Penticton le dimanche 4 juin.

Les personnes présentes ont entendu parler de la survivante Hannah, qui a enduré plusieurs années d’abus inimaginables de la part de son ex-mari.

Hannah a dit à la foule qu’elle l’avait rencontré à l’église et qu’elle était tombée amoureuse. Ils se sont mariés alors qu’elle n’avait que 20 ans. Le dénigrement et le contrôle ont commencé ainsi que les abus physiques.

« En quatrième année, j’étais une coquille de moi-même », a-t-elle déclaré. Elle l’avait caché à sa famille et à ses amis pendant si longtemps qu’elle ne savait pas qui elle était. Mais une nuit après avoir été étranglée par lui, elle a trouvé un moyen de sortir. Avec le soutien de sa famille, elle a pu passer à autre chose.

Elle a accepté un emploi dans un refuge pour victimes de violence domestique, mais même avec son expérience vécue, elle n’était pas prête à affronter à quel point il serait difficile de voir les autres traverser cette épreuve. Avec des conseils et du soutien, elle a réalisé que c’était sa véritable vocation.

« Maintenant, je suis honoré de travailler avec des survivants tous les jours avec SOWINS », a déclaré Hannah.

Près de 42 000 $ avaient été amassés avant même le début de la marche. L’objectif est de dépasser l’année dernière où plus de 60 000 $ ont été amassés.

« Tout l’argent collecté restera dans notre communauté pour servir directement les femmes, les jeunes et les enfants dont nous avons la charge », a déclaré Marni Adams, conseillère en développement chez SOWINS.

Home Hardware Penticton a présenté un chèque de 2 340 $ avec l’argent qu’ils ont amassé grâce aux barbecues. Les Eagles de Penticton ont présenté un chèque de 700 $.

Les conférenciers Karen Mason et le Dr Paul van Donkelaar de SOAR (Soutenir les survivants d’abus et de lésions cérébrales par la recherche) ont parlé des lésions cérébrales traumatiques que les victimes de violence domestique peuvent avoir à cause de l’abus.

Une femme sur trois sera victime de violence conjugale au cours de sa vie. La plupart souffriront également d’une lésion cérébrale à la suite des abus, a déclaré van Donkelaar.

Il est encore temps de faire un don ici.

violence domestique