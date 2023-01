J’étais une bombe et j’ai fait pour regarder l’émission tous les soirs pendant deux semaines d’isolement et choisir mes trois meilleures filles

La star de LOVE Island, Jack Keating, a déclaré qu’il était obligé de regarder l’émission tous les soirs avant de se rendre dans la villa.

Le garçon irlandais, 23 ans, a déclaré qu’il avait été pris en charge par le chaperon Dan pendant sa période d’isolement de deux semaines avant le spectacle.

Il a été obligé de regarder Love Island tous les soirs pendant ses deux semaines d’isolement[/caption]

Jack était l’un des six nouveaux garçons qui essayaient de trouver l’amour dans la célèbre villa Casa Amor.

Pendant ce temps, le fils de la popstar Ronan Keating a révélé avoir été conduit dans une villa au “milieu de nulle part”, avec trois chambres et une piscine.

Jack a admis qu’il devait regarder l’émission ITV2 chaque soir pour se tenir au courant de la vie dans la villa et choisir ses trois meilleures filles à la fin.

“Je devais regarder Love Island et Dan et je parlais constamment du drame à l’écran”, a-t-il déclaré OK! magazine.

“Cependant, il est resté face au poker chaque fois que je lui ai demandé des informations privilégiées.

“A la fin de chaque épisode, je devais dire qui étaient mes trois meilleures filles, afin que les producteurs puissent évaluer ce qui se passerait s’ils m’envoyaient dans la villa.”

Jack a dit qu’il était stupéfait quand il a rejoint ses filles dans la deuxième villa.

“Entrer dans le spectacle était, et se sent toujours, si surréaliste”, a-t-il poursuivi.

“J’avais observé les gens de la villa tous les soirs, alors j’avais l’impression qu’ils étaient des célébrités.

“Alors que les jours semblaient longs, en regardant en arrière, c’était comme si c’était hier et je recommencerais.”

L’année dernière, Jack a admis qu’il était “dans la niche” avec son célèbre père Ronan après avoir affirmé que le chanteur était “à la retraite”.

Il a dit que son père star de Boyzone, 45 ans, s’était connecté pour regarder son passage, ajoutant au Daily Star: «Il aimait ça et adorait ça et était fier de moi, à part le fait que j’ai dit qu’il avait pris sa retraite à mi-chemin du spectacle.

“Il était plutôt ravi de tout ce que j’ai dit d’autre.

“Mais non, il n’était pas du tout content que j’aie dit ça. Il a dit qu’il avait failli tomber de sa chaise quand il avait entendu ça pour la première fois.

“J’étais définitivement dans la niche pendant un petit moment quand je suis revenu pour la première fois.”

Ronan a été grillé sur le fait que son fils était sur Love Island sur The One Show qu’il anime parfois et il a révélé son choc face au commentaire de Jack.

S’adressant aux hôtes Alex Jones et Jermaine Jenas, il a déclaré: «Il a laissé tomber la ligne que j’étais à la retraite, ce qui m’a choqué!

« J’ai failli tomber de ma chaise ! Quoi?!”

Ronan a ajouté : « Je fais le one show la semaine prochaine, je suis à York ce soir !

« Non, je ne suis définitivement pas à la retraite ! »

On lui a demandé de choisir ses trois meilleures filles avant d’entrer dans la villa[/caption] Instagram

Jack a révélé qu’il était dans la « niche » après avoir dit que son père avait « pris sa retraite »[/caption]