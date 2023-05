J’étais un toxicomane sans le sou – maintenant je gagne plus de 30 000 £ par mois et j’ai modelé pour Playboy

CJ Sparxx a passé la majeure partie de sa vie accro à la drogue et à l’alcool, sans un sou à son nom, avant de changer sa vie.

Maintenant, le joueur de 35 ans est sobre depuis quatre ans et gagne 30 000 £ par mois après être devenu un succès majeur.

CJ est devenu sobre il y a quatre ans Crédit : Instagram

Elle était une ancienne toxicomane sans le sou, a-t-elle déclaré au Daily Star Crédit : Instagram

Elle a raconté au Daily Star : « J’ai commencé à boire au début de mon adolescence. Une fois que j’ai capté un buzz la première fois, j’ai pensé » enfin, je peux penser correctement « .

« C’était la première fois que je me souvenais du sentiment de confiance. J’ai tout de suite été accro. »

Mais dans les années qui ont suivi, sa consommation d’alcool s’est transformée en dépression et est devenue si grave qu’elle était suicidaire.

CJ est devenue accro à la cocaïne dans les années qui ont suivi, jusqu’à ce qu’elle touche le fond et décide de changer de vie.

L’un de ses points faibles a été vu sur des photos partagées en ligne – d’elle affalée sur une baignoire après avoir bu.

CJ a révélé: « J’ai bu pour engourdir mes sentiments, et j’ai raté beaucoup de choses en conséquence. »

Maintenant, elle est modelée pour Playboy et gagne plus de 30 000 £ par mois sur OnlyFans – loin de son ancienne vie.

Elle a déclaré: « Je ne pense pas que mes parents aient dit » Je veux un mannequin Playboy et un toxicomane alcoolique pour fille « – mais c’est ce qu’ils ont eu et ils m’aiment toujours.

« Ils ne m’ont jamais fait me sentir mal à ce sujet, et ils me disent toujours qu’ils sont fiers que je ne blesse plus mon corps de cette façon.

CJ Sparxx a fait la une des journaux lorsqu’elle portait un bikini si révélateur qu’il la laissait nue par derrière.

Le bikini rose à peine là laissait très peu de place à l’imagination alors que la cam girl et le mannequin faisaient la fête au Sapphire Pool à Vegas – connu pour être un club de jour aux seins nus.

Le deux pièces rose couvert couvrait à peine ses parties intimes et ses mamelons au point que de dos, elle avait l’air complètement nue.

Depuis la publication de la petite photo de bikini rose, son Instagram a reçu près de 40 000 likes de sa part armée de 5 millions de followers.

Elle a légendé la photo : « J’ai fêté mon 34e anniversaire avec style à @thesapphirepool avec des amis.

« De loin le meilleur anniversaire de JAMAIS ! Je reviendrai certainement ! »

CJ a fait la une des journaux en 2019 en raison de son ultra petit bikini Crédit : Instagram

Elle compte plus d’un million de followers sur Instagram Crédit : Instagram