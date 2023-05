J’étais un Ten Pound Pom – oui, l’Australie était rude et prête, mais voici ce que l’émission de pleurnicherie de la BBC s’est trompée

Je suis ARRIVÉ à Bondi Beach lors de mon premier jour en tant que « Ten Pound Pom » pendant l’été 1965.

Le célèbre croissant de sable blanc de Sydney était rempli de surfeurs athlétiques et bronzés vêtus de contrebandiers de perruches et de minuscules bikinis.

Bbc

Les Britanniques arrivent dans leur sinistre logement dans la série de la BBC Ten Pound Pom[/caption] Fourni

Un jeune Trevor Kavanagh[/caption]

J’étais un blême de 22 ans, 10e faible, vêtu de manière absurde d’un costume gris anthracite, transportant une machine à écrire portable et tous mes biens matériels dans la valise en carton de ma grand-mère.

Pour moi et un million d’autres migrants assistés au passage, un dix était le marché de toute une vie – une expérience totalement étrangère à la saga Whinging Poms de la BBC actuellement diffusée le dimanche soir.

La maison avait été Redhill, Surrey. C’était maintenant une auberge à Tamworth, une ville de brousse à 200 miles au nord-est de Sydney, de l’autre côté de la Great Dividing Range.

Ma première impression fut un soleil éblouissant, des gommiers, des cigales hurlantes, des cacatoès rauques et des horizons sans fin.

Ma deuxième impression a été celle des Australiens souriants et amicaux et de la découverte qu’il s’agissait vraiment d’une société sans classes.

OK, j’étais un « Pommy b*****d », mais ce n’était qu’un terme d’affection.

À l’époque, la Grande-Bretagne était criblée de divisions de classe, capturée avec brio par le sketch « Je connais ma place » avec John Cleese, Ronnie Corbett et Ronnie Barker.

« Je l’admire », gémit le petit Ronnie. « Et je le méprise », renifle Cleese.

C’était l’époque du procès pour obscénité de Lady Chatterley, lorsque le juge demanda aux jurés de se demander s’ils « permettraient à leurs serviteurs de lire » le roman impertinent de DH Lawrence.

Dans le Surrey, mon père était tapissier. Maman a travaillé dans la coopérative.

Nous avons joué au football ou au billard. Le golf, le tennis, le tir, l’équitation ou le ski nautique étaient les sports des tofs.

Fourni

Sun Man Trevor montrant ses compétences dans le surf[/caption] Fourni

Easy Rider Trevor à cheval[/caption]

Dans ma nouvelle ville natale (pop : 25 000), tout le monde pouvait tout faire. Et ils l’ont fait.

Nous avions une piscine olympique en plein air où j’ai appris le crawl australien, un immense réservoir pour les sports nautiques et des milliers d’hectares d’herbe pour galoper à cheval.

J’ai même essayé d’apprendre à voler, détruisant malheureusement le seul avion du club de vol à voile local en atterrissant en catastrophe.

Tout cela était possible avec un revenu disponible modeste.

Mon travail avec le journal local consistait à couvrir les tribunaux d’instance, les conseils, les rodéos et la sécheresse.

Tamworth avait un Working Men’s Club, mais pas comme nous les connaissions chez nous.

Ce club était un palais de loisirs géant et climatisé, avec des bars et des restaurants financés en grande partie par des bandits manchots, ou « pokies ».

Un jour, je suis entré et j’ai aperçu le maire de Tamworth et le magistrat en chef au bar en short et tongs (tongs) buvant des goélettes (trois quarts de pinte) de bière blonde Tooheys glacée.

« Bonjour, mon pote, viens nous rejoindre », ont-ils dit.

Cette scène est gravée dans ma mémoire comme la définition de la société égalitaire.

Bien sûr, comme le montre clairement la série dramatique Ten Pound Poms de la BBC, tout n’était pas parfait dans The Lucky Country.

Il y avait la politique de l’Australie blanche, qui incluait les Européens du Sud mais interdisait tout le monde.

Les aborigènes avaient été – et étaient toujours – traités de façon épouvantable.

Les nouveaux migrants étaient parfois logés dans des auberges délabrées.

Les enfants étaient chassés de chez eux, parfois sans le consentement de leurs parents.

L’Église catholique est toujours confrontée à son histoire d’abus.

Mais si vous en croyez le récit de la BBC, c’était le quotidien hideux de tous les nouveaux arrivants en Australie.

C’était un monde d’intimidation incessante, de trahison, de corruption et de brutalités ivres.

Dormir dans une porcherie

Dans le premier épisode, un personnage est tué par une poutre de toit cassée, en raison d’une négligence.

Dans un tourbillon d’intrigues, Kate Thorne (Michelle Keegan), a tenté de kidnapper son propre enfant qui avait été envoyé de force en Australie avant elle, Annie Roberts (Faye Marsay) est injustement enfermée par des flics, son mari Terry (Warren Brown) est impliquée dans un délit de fuite nocturne avec un enfant autochtone et Sheila Anderson (Emma Hamilton) tente de se noyer après avoir été séduite par le «commandant» du camp.

Le soleil ne brille pas sur cette distorsion dystopique.

Mon beau-père était un Barnardo’s Boy envoyé à Oz.

Il a dû dormir dans une porcherie dans une ferme.

C’était difficile, mais il a continué à se faire une belle vie, une perspective peu probable dans ses bidonvilles natals de Liverpool.

Mon père dublinois a eu du mal à arriver à Londres à l’âge de 12 ans, lorsque les propriétaires avaient des pancartes disant : « Pas d’Irlandais, Pas de Noirs, Pas de Chiens ».

En effet, loin des sauvages dépeints dans Ten Pound Poms, les Australiens étaient à l’avant-garde des réformes sociales qui sont arrivées tardivement au Royaume-Uni.

En 1965, danses et mariages voyaient les hommes à un bout de la salle, près du bar, tandis que « les Sheilas » se rassemblaient à l’autre. Ils ne se sont rejoints que pour danser.

Les pubs étaient des arènes réservées aux hommes, avec des carreaux et des drains du sol au plafond afin qu’ils puissent être arrosés après le Six O’Clock Swill.

En 1970, c’était un autre monde.

Le féminisme a pris racine très tôt en Australie. Les pubs sont devenus des salons douillets. Sheilas était à l’avant-garde des droits des femmes.

L’Australie a embrassé son peuple aborigène. Les droits des homosexuels ont fait de Sydney la capitale du Mardi Gras de l’hémisphère sud.

L’Australie est passée au vert, imposant des restrictions environnementales à l’exploitation minière et sauvant les quartiers historiques du centre-ville du boulet de démolition.

C’est une nation d’immigrants dont l’exemple d’assimilation fluide pourrait servir de leçon à la Grande-Bretagne.

Il accueille les masses entassées du monde, selon ses propres termes, et ils s’identifient pour la plupart, après une génération, comme australiens.

Ils comprennent des réfugiés de deux guerres mondiales, des conflits en Hongrie et en Tchécoslovaquie et des marées du sous-continent indien, du Vietnam et de Hong Kong.

Lorsque je suis arrivé il y a près de 60 ans, la population dépassait à peine 11 millions d’habitants. Aujourd’hui, c’est plus de 26 millions.

L’Australie est encore une terre de gens souriants et sympathiques.

On me demande souvent pourquoi je suis parti. Je me pose parfois la même question.