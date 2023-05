J’étais un Ten Pound Pom comme le personnage de Michelle Keegan mais une tragédie de choc a ruiné notre vie… maintenant je ne pourrai jamais quitter l’Australie

QUAND la famille de Karen Stilwell, âgée de sept ans, a quitté la bruine de Southampton pour une nouvelle vie en Australie en 1965, elle était remplie d’excitation.

Elle et ses parents et ses frères et sœurs plus jeunes – Gary, six ans, et Linda, quatre ans – rêvaient de commencer une nouvelle vie au soleil dans le cadre du programme Ten Pound Pom, tout comme le personnage de Michelle Keegan dans la nouvelle série de la BBC.

Karen Stilwell (à gauche) avec sa sœur Linda (à droite) et son frère Gary Crédit : fourni

La famille a déménagé en Australie dans le cadre du programme Ten Pound Pom – dramatisé dans une nouvelle émission mettant en vedette Michelle Keegan Crédit : BBC

Mais quelques années après leur arrivée, leur vie a été brisée de manière irréparable – après que Linda ait été enlevée et assassinée.

Karen, qui s’occupait de sa petite sœur au moment où elle a été enlevée, était rongée par la culpabilité et a passé sa vie à essayer de se réconcilier avec ce qui est arrivé à sa sœur et meilleure amie.

Elle s’est battue pendant 48 ans pour traduire en justice le tueur de Linda – Derek Percy, considéré comme le pire tueur d’enfants en série d’Australie.

Mais le tordu Percy ne révélerait jamais ce qu’il avait fait du corps de Linda ni n’admettrait sa culpabilité.

Aujourd’hui âgée de 65 ans, Karen n’a depuis jamais mis les pieds en dehors de l’Australie, déterminée à ne jamais laisser Linda seule.

S’exprimant depuis son domicile à Melbourne, en Australie, Karen a déclaré : « Pendant de très nombreuses années, je me suis reprochée de la mort de Linda et je me suis convaincue que tout le monde l’était aussi.

« Je m’occupais d’elle ce jour-là et elle n’est jamais rentrée à la maison.

« Lorsque Derek Percy a finalement été reconnu coupable du meurtre de Linda, cela nous a permis de tourner la page, mais il est allé sur sa tombe sans jamais nous dire ce qu’il avait fait de son corps.

Le tueur de Linda, Derek Percy, est considéré comme le pire tueur d’enfants en série d’Australie Crédit : News Corp Australie

Karen, photographiée avec son mari Steve, s’est reprochée de la mort de Linda Crédit : fourni

« Ma mère Jean est décédée sans pouvoir faire reposer sa fille. Cela me réconforte de savoir qu’ils sont ensemble maintenant.

« Je pensais que si nous n’étions jamais venus en Australie, cela ne serait pas arrivé et je souhaitais que nous puissions retourner à nos anciennes vies.

« Au fil du temps, j’ai réalisé que le pays n’était pas à blâmer et qu’il y a du mal partout dans le monde.

« J’ai pensé plusieurs fois à retourner au Royaume-Uni – je suis même allé jusqu’à acheter un billet d’avion une fois. Mais je ne pouvais pas le faire. Je ne laisserai pas Linda toute seule.

Nouvelle aventure

Les enfants étaient ravis de leur nouvelle vie en Australie Crédits : Karen Stillwell

Le voyage de la famille Stilwell de l’Angleterre à Oz a duré six semaines.

Les trois enfants étaient désespérés de commencer leur nouvelle aventure et ont appris à nager dans la piscine du navire.

Le père de Karen a trouvé un emploi dans une entreprise de Melbourne et la famille y a loué une maison.

En 1967, les parents de Karen ont eu une autre petite fille, Laura, mais ils se sont séparés peu de temps après et son père a emmené sa petite sœur vivre en Nouvelle-Zélande.

« Ce fut une période vraiment difficile pour nous tous », se souvient Karen.

J’ai pensé à retourner au Royaume-Uni plusieurs fois – je suis même allé jusqu’à acheter un billet d’avion une fois. Mais je ne pouvais pas le faire. Je ne laisserai pas Linda toute seule Karen Stilwell

« Nous étions tous seuls, maman manquait terriblement à sa propre mère et à ses sœurs – nous n’avions pas de téléphone, donc elle n’avait personne pour la soutenir.

« Elle a dû beaucoup travailler, alors je suis devenue la deuxième mère de Gary et Linda.

« Maman a trouvé un emploi dans un pub, donc je préparais souvent le dîner pour les plus jeunes et j’aimais vraiment m’occuper d’eux.

« Linda et moi étions particulièrement proches. Nous avions un lit chacun, mais nous dormions toujours ensemble dans le même lit simple. Elle était tellement amusante, toujours en train de rire et de sourire.

« Nous étions comme les trois mousquetaires. Nous avions laissé nos amis derrière nous et nous étions restés ensemble. Je ne me souviens pas d’un mot croisé entre nous. »

Disparu

En 1967, les parents de Karen ont eu une autre petite fille, Laura, mais ils se sont séparés peu de temps après. Crédit : fourni

Karen dit qu’elle se souvient du jour où Linda a disparu comme si c’était hier.

« Nous avions joué sur la jetée de St Kilda, où nous vivions », se souvient-elle.

« Nous étions montés dans le bateau en tôle de quelqu’un et il nous a crié dessus, alors nous sommes allés au parc.

« Je savais que ma mère travaillait ce soir-là et qu’on nous avait dit à quelle heure nous devions rentrer.

« Mais Linda et Gary ne voulaient pas rentrer chez eux et j’avais peur d’avoir des ennuis, alors je suis rentré chez moi et je les ai laissés.

« Gary est rentré environ une heure plus tard et a dit qu’il ne pouvait pas trouver Linda. Il avait regardé dans un kaléidoscope et quand il a levé les yeux, elle avait disparu.

« Ma mère est descendue au parc pour la chercher, et quand elle ne l’a pas trouvée, nous avons appelé la police. »

« Dédaigneux »

La police a présenté ses excuses à la famille pour la façon dont elle a traité l’affaire Crédits : Karen Stilwell

Les policiers ont mis quatre heures pour arriver au domicile familial et avaient de l’alcool dans l’haleine lorsqu’ils sont arrivés.

« Ils étaient très dédaigneux, nous disant que Linda s’était probablement enfuie. Nous savions qu’un enfant de sept ans ne s’était pas enfui.

La police a depuis présenté des excuses à la famille pour la manière dont l’affaire a été traitée, les agents n’ayant apparemment pas suivi les pistes ni pris la disparition au sérieux.

Ils étaient très dédaigneux, nous disant que Linda s’était probablement enfuie. Nous savions qu’un enfant de sept ans ne s’était pas enfui Karen Stilwell

Alors que la nouvelle de la disparition de Linda se répandait, la famille était harcelée par les médias, les journaux locaux publiant des histoires horribles affirmant que la mère de Linda était une prostituée.

« Je me souviens d’un révérend qui est venu à la maison et a dit à ma mère que cela ne serait jamais arrivé si elle n’avait pas quitté son mari », se souvient Karen.

« Je sais maintenant que ma mère s’en voulait probablement, mais j’étais convaincu qu’elle m’en voulait. »

Pas de support

Karen, photographiée maintenant, a eu du mal à faire face à l’adolescence

La famille s’est retrouvée sans réponse sur ce qui était arrivé à Linda, sans soutien ni conseil.

Luttant pour faire face, Karen s’est retrouvée prise en charge et, pendant un certain temps, s’est complètement coupée de sa famille.

« Durant mon adolescence, j’ai un peu déraillé », a-t-elle déclaré.

« En tant qu’adulte, lorsque j’ai demandé les notes de mon assistante sociale, elle avait écrit que Gary et moi agissons parce que nous manquions toute l’attention des médias. »

La police avait initialement exclu Percy en tant que suspect, bien qu’il ait été reconnu coupable de plusieurs autres meurtres et agressions d’enfants dans la région quelques mois après la disparition de Linda.

Tournant

Derek Percy, 21 ans, reconstitue le meurtre d’une autre victime, Yvonne Tuohy, 12 ans, à Warneet, Victoria pour la police

Il a continué à nier avoir été impliqué dans la disparition de Linda jusqu’à sa mort en 2013 – mais un coroner d’État a alors jugé qu’il était responsable de sa mort.

« L’affaire devant les tribunaux a vraiment été un tournant pour nous », a déclaré Karen.

« Quand maman a grandi, nous avons vraiment eu la chance de parler de tout ce qui s’est passé, et je suis heureux que nous ayons enfin su ce que l’autre ressentait.

« Le fait que l’assassin de Linda soit derrière les barreaux m’a réconforté, mais cela me brise toujours le cœur qu’elle ne soit pas à la maison avec nous.

« J’en suis venu à accepter que je ne découvrirai peut-être jamais ce qui est arrivé au corps de Linda, mais je veux m’assurer que tout le monde sache qu’elle a vécu.

« Si elle est retrouvée longtemps après mon départ, je veux que les gens sachent qui elle était. Il est temps qu’elle rentre à la maison.