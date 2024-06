J’étais un talent en herbe de l’académie de Manchester United

Manchester United a toujours eu une abondance de joueurs issus de l’académie, qui comprend le nom d’Ashley Westwood.

En novembre 2023, Westwood, ancien manager du Bengaluru FC et du Punjab FC, a été nommé entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine de football d’Afghanistan avant leur parcours de qualification pour la Coupe du monde.

Le diplômé de la Manchester United Academy a accepté un contrat d’un an avec la Fédération afghane de football, prenant les commandes juste avant les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Alors, comment l’Anglais est-il arrivé là ? Voici l’histoire de Westwood et sa nomination au poste de manager de l’Afghanistan.

Photo de Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

Comment Ashley Westwood est devenue manager de l’Afghanistan

Dans une tournure remarquable des événements, l’ancien homme des Diables rouges était le favori pour le poste à la tête de l’équipe de football d’Afghanistan en novembre 2023.

C’était deux ans après que les talibans avaient repris le contrôle du pays, suite au retrait des États-Unis et de leurs alliés, dont le Royaume-Uni.

Le gouvernement britannique a fortement conseillé à Westwood de ne pas prendre cette décision. Une décision avec le recul en notre faveur, on sait qu’il l’a ignorée.

« Je suis passé de l’avion au dégagement de l’aéroport en trois minutes environ », a déclaré Westwood. L’Athlétisme. « Alors que nous partions, un homme avec la plus grosse mitrailleuse que j’ai jamais vu – même si je n’en ai pas vu beaucoup – se place à l’avant de la voiture avec son arme pointée vers le haut. »

« J’y suis allé parce que je voulais les voir face à face », dit-il. « Leur demander ce qu’ils voulaient et leur dire ce dont j’avais besoin pour y parvenir. C’est mon caractère, que je prenne la bonne ou la mauvaise décision. Comme quand j’ai dit à Sir Alex Ferguson que j’en savais plus que lui. Je ne l’ai pas fait.

« Les gens lisent beaucoup sur l’Afghanistan en tant que pays. Ils ont traversé des moments difficiles, tout comme leur football. Je leur ai dit ce qui me paraissait nécessaire et que si cela n’était pas possible, je partirais immédiatement. Je ne mendiais pas pour un emploi, mais je devais faire mon travail sans interférence.

« J’ai également lu des articles sur les problèmes (la révolte des joueurs) et même si je suis tout à fait en faveur du pouvoir des joueurs, les joueurs ne devraient pas décider qui est l’entraîneur. Les problèmes étaient devant moi, mais j’ai dit à la fédération que les joueurs auraient leur chance sous ma direction et que je rendrais l’organisation plus professionnelle avec un coaching de haut niveau, une bonne formation et l’utilisation de la technologie.

« Les joueurs avaient également droit à de bons vols et hôtels, tout footballeur international devrait s’y attendre, mais organiser les choses n’est pas facile en Afghanistan. Il existe des limites aux transactions à l’étranger. Il n’y avait pas de sponsors. Qui aurait voulu sponsoriser une équipe qui ne gagnait pas ? Une aide extérieure était nécessaire de la part de l’Arabie Saoudite et du Qatar.

« Si j’y parvenais, les joueurs devaient me faire confiance et s’ils le faisaient, ils verraient bientôt des améliorations. Et s’ils ont un problème avec la fédération, ils devraient s’adresser à moi et non aux réseaux sociaux. Je ferais alors de mon mieux pour régler les problèmes.

Photo de Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

Premier match de Westwood, chances de Coupe du Monde ?

La première fois que Westwood a pris les commandes, c’était avant leur match de qualification pour la Coupe du Monde contre le Qatar, un match qui le verrait affronter l’ancien entraîneur de Manchester United, Carlos Queiroz.

Il était confronté à un énorme problème. Dix-huit des membres de son équipe boycottaient toujours la Fédération afghane de football, ce qui signifiait que Westwood devait aligner ce qui était plus qu’une équipe de fortune – et cela se voyait sur le terrain.

« Lors de mes premiers entraînements, j’avais 19 joueurs basés en Afghanistan. Le problème est que la plupart ne jouaient pas régulièrement au football car la ligue n’est pas encore pleinement établie. Ils n’étaient donc pas assez en forme. Nous les avons équipés de systèmes GPS parce que mon assistant m’a demandé une faveur de StatSports. Les statistiques étaient loin d’être suffisantes. Nous avons été écrasés 8-1 », déclare l’ancien joueur de Manchester United.

« Cela aurait pu être 18-1. J’ai dû me tenir sur le côté et l’accepter, mais j’ai continué à essayer de faire avancer l’équipe. Tim Cahill était l’assistant du Qatar. L’équipe d’entraîneurs du Qatar s’est excusée en me regardant et en me disant des choses comme : « Tu as le travail le plus difficile du football ici ». Je ne voulais pas de sympathie. Le Koweït était le suivant. Les gars ont été gravement endommagés par le 8-1 et nous avons perdu 4-0 contre le Koweït, mais j’ai déjà vu des améliorations.

« J’ai besoin que la ligue nationale afghane soit jouée régulièrement pour aider à la condition physique des joueurs, mais en attendant, je dois chercher dans le monde entier des joueurs éligibles qui avaient un passeport afghan ou qui pourraient en faire la demande. Pour notre troisième camp, nous avions des joueurs de 17 pays différents : Canada, Finlande, Danemark, Suède, Thaïlande, Inde, Nouvelle-Zélande, Australie. Nous recherchons sur les réseaux sociaux des joueurs d’origine afghane.

« Nous avons parlé à quelqu’un en Suède qui a dit : ‘Écoutez, je suis sur le point de faire mes débuts pour la Suède.’ Et il l’a fait. J’essaie de convaincre un joueur qui a joué à Leverkusen. J’ai trouvé un jeune garçon, Amin (Nabizada), à Watford. Je l’ai vu sur le banc lors d’un match et j’ai remarqué son nom. Il a 16 ans et il est bien. Il est venu au camp après avoir discuté avec Watford car je connaissais des gens là-bas. Ils nous ont fait confiance et ont vu que nous faisions de bonnes statistiques GPS.

Les choses se sont améliorées pour Westwood…

Deux matches de qualification pour la Coupe du monde contre l’Inde ont suivi en mars, où l’équipe indienne était la grande favorite pour réaliser un doublé face aux Afghans. Cependant, le résultat en a choqué plus d’un.

« Nous avons fait match nul 0-0 ‘à domicile’ en Arabie Saoudite et les réactions à l’entraînement ont été claires. J’avais amené mon assistant Matt Holland. Nous avons travaillé ensemble en Inde. C’est la merde de Matt Holland (un autre était un habitué de la Premier League), tout comme je suis la merde d’Ashley Westwood. Et notre physio Scott Tomkins, qui n’a pas de sosie. Ce travail ne fera pas de nous des millionnaires, mais nous allons y aller et faire du bon travail dans ce qui est un travail énorme.

Il s’est ensuite rendu en Inde cinq jours plus tard, où le plus beau moment de Westwood à la tête de l’équipe internationale l’attendait.

« Nous avons pris l’avion pour Abu Dhabi où nous n’avions que 45 minutes pour établir la correspondance. J’ai demandé à tous les gars de mettre une paire de chaussures, un kit d’entraînement et un kit de match dans un sac à dos comme bagage à main au cas où nos sacs ne seraient pas transférés. J’ai tout prévu. Nous sommes arrivés à l’aéroport de Bangalore en Inde et j’ai fait sortir mes garçons comme Mighty Ducks parce que je savais qu’il y avait un hôtel en face de l’aéroport depuis l’époque où j’avais travaillé en Inde. Nous sommes arrivés à 19 heures. Nous avons payé cet hôtel avec l’argent que nous avions réservé pour payer nos visas indiens, que nous n’avons finalement pas eu à payer.

« À ce moment-là, je pensais : « Nous avons eu un repas gratuit sur le vol Etihad et nous étions sur le point de prendre un bon petit-déjeuner après une bonne nuit de sommeil. Dans la matinée, j’ai ramené les garçons à l’aéroport pour un vol de 11h30 à destination de Guwahati et nous avons atterri 20 minutes après l’équipe indienne. Pourtant, nous avions pris trois bons repas et une nuit de sommeil, alors qu’ils avaient voyagé pendant 24 heures via Dubaï et Delhi et toute la nuit. Nous étions en avance sur eux en termes de reprise.

« Nous étions dans le même hôtel qu’en Inde. Nous en avons fait notre maison. Nous avons joué une partie de head tennis dans la piscine en sachant que les Indiens regarderaient et verraient notre excellent esprit d’équipe. Quand vous pouvez voir une équipe avec un bon esprit et que vous êtes dans une équipe alors que ce n’est pas tout à fait bien, ça fait mal.

L’Inde a pris les devants…

Cependant, malgré la confiance de Westwood, son équipe a pris du retard. Un but de l’Inde à la 38e minute a permis à l’Afghanistan de se diriger vers la mi-temps avec un but d’avance. L’ancien homme vedette de l’académie de Manchester United n’a pas laissé cela refroidir le moral.

« À la mi-temps, j’ai expliqué ce que nous avions bien fait et pourquoi nous avions concédé. Puis j’ai dit : « Écoutez, les garçons. Je vous le dis maintenant, nous allons les vaincre. Je connais le football, je sais tactiquement où nous en sommes par rapport à eux. Nous gagnons cela. J’avais également fait beaucoup de recherches sur l’Inde et sur la façon dont ils jouaient.

« Ensuite, Rahmat Akbari, qui joue pour l’équipe de Steve Kean en Géorgie (Torpedo Kutaisi), a égalisé pour nous. Il a également joué dans la A-League australienne, c’est un bon joueur. Puis Mukhammad Sharif est intervenu à la 88e minute pour tirer un penalty. Il vit en Russie et n’a pas joué depuis sept mois. Il a marqué. Brillant. »

Un moment remarquable, et potentiellement un tournant pour une équipe internationale qui n’a pas été prise au sérieux dans le monde du football par le passé. Westwood est en train de changer cela.

Photo de Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

Quelle est la prochaine étape pour l’Afghanistan et Ashley Westwood ?

Le but ultime? Westwood veut diriger l’Afghanistan lors de la Coupe du monde aux États-Unis en 2026.

Ils occupent actuellement la troisième place de leur groupe de qualification mais ont un affrontement crucial contre le Koweït qui pourrait les voir dépasser l’Inde au classement. Il est tout à fait plausible qu’ils puissent avancer.

L’histoire est inspirante. Nous voulons d’abord remercier Andy Mitten de The Athletic pour avoir déniché un article aussi sensationnel, et deuxièmement, nous souhaitons à Westwood la meilleure des chances dans ses futurs efforts sur la scène internationale afghane.

Le successeur d’Erik ten Hag ? Probablement pas, mais il fait un travail remarquable dans une nation réputée pour son faible talent en football.