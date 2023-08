J’étais un Strictly pro et nous faisons tous la même erreur chaque année avant que les couples de célébrités ne soient révélés

La star de STRICTLY, Janette Manrara, a révélé l’erreur surprise que tous les pros commettent avant le spectacle.

Il y a 15 visages célèbres qui participent à la série de cette année, qui attendent actuellement avec impatience de savoir avec qui ils ont été associés pour la prochaine série.

Janette Manrara de Strictly a révélé l'erreur que tous les pros commettent chaque année

De nombreux candidats ont déjà consulté les réseaux sociaux pour savoir qui sera leur partenaire professionnel.

L’animatrice de It Takes Two, Janette, 39 ans, a déclaré que les célébrités ne sont pas les seules à apprécier ce jeu de devinettes et a révélé que les pros prédisaient également leurs partenaires célèbres, mais se trompaient souvent.

Lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram, un superfan a demandé à Janette : « Mon petit ami et moi avons déjà deviné les couples, nous avons toute une feuille de calcul. »

La danseuse de salon professionnelle a répondu : « J’ai donc lu toutes vos réponses et je ne peux pas choisir de favoris, vous le savez.

« Cela fait partie du fait d’être un hôte It Takes Two, nous ne pouvons pas avoir de favoris Fleur [East] et moi.

« J’ai quelques sélections très intéressantes qui apparaissent dans mes réponses, mais j’adore ça. »

Elle a révélé: « Savez-vous que nous avions l’habitude de faire cela en tant que pros, nous avions l’habitude de le faire nous-mêmes dans le vestiaire des filles quand j’étais pro.

«Nous nous asseyions et avions nos suppositions sur qui serait associé à qui et nous verrions si nous ferions les choses correctement.

« C’était toujours moi et Dianne [Buswell], nous le ferions ensemble. Nous n’avons jamais réussi, presque aucun d’entre eux.

« Mais c’est excitant, très excitant, je ne peux pas croire que tout va bientôt commencer. »

Cela vient après que les fans de Strictly aient déclaré qu’ils avaient déterminé qui soulèverait le trophée Glitterball cette année.

L’émission BBC One apporte toujours avec elle une incroyable liste de stars qui espèrent toutes décrocher le titre.

Cette année n’est pas différente, avec un certain nombre de célébrités célèbres, dont un acteur d’EastEnders, un présentateur de nouvelles de Channel 4 et la toute première star de Love Island.

Mais de nombreux fans ont déjà leurs favoris, des semaines avant le début de la série.

Certains passionnés de Strictly pensent que Nikita Kanda, animatrice de Breakfast Show de BBC Asian Network, atteindra la finale avec la star d’EastEnders Bobby Brazier et la présentatrice populaire Angela Scanlon.

Un fan a écrit: « J’imagine que Nikita pourrait être un cheval noir. »

Un autre a posté: « Nikita pourrait être Molly cette année, je pense. »

Alors qu’un troisième a déclaré: « Pour clarifier mes deux dernières prédictions, c’est soit Angela et Nigel, soit Bobby et Nigel, l’un des premiers gagnants mentionnés. »