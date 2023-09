«J’étais un peu trop conservateur» lors de l’ouverture de la saison – Shaw Local

LAKE FOREST – Justin Fields a vu la même chose sur bande que de nombreux fans des Bears.

«J’avais parfois l’impression d’être un peu trop conservateur pendant le match», a déclaré Fields mercredi au Halas Hall. « Certainement avec des gars comme DJ et Chase à l’extérieur, si nous avons des tête-à-tête à l’extérieur, nous pourrions potentiellement le lancer et voir ce qui se passe. »

Le receveur DJ Moore n’a capté que deux passes et Chase Claypool n’en a capté aucune lors de la défaite des Bears contre les Packers dimanche à Soldier Field.

Fields n’a tenté que quatre passes à plus de 10 mètres au-delà de la ligne de mêlée. Dans un match où il a tenté 37 passes, c’était extrêmement faible. Ses verges aériennes moyennes prévues, selon les statistiques de la NFL Next Gen, n’étaient que de 3,3 verges sur le terrain.

Justin Fields a presque égalé son sommet en carrière en termes de tentatives de passes avec 37 (le sommet en carrière est de 39 contre les Vikings en 2021). 14 des 37 tentatives ont été rejetées avant la ligne de mêlée. Seulement 4 se trouvaient à plus de 10 mètres du terrain. pic.twitter.com/D6OpqTTrzw -Sean Hammond (@sean_hammond) 11 septembre 2023

Les Bears ont une semaine pour régler le problème. Fields veut être plus agressif lors de la semaine 2 contre les Buccaneers de Tampa Bay. Avec Moore en particulier, si Fields voit une couverture en tête-à-tête, il sait qu’il doit avoir la confiance nécessaire pour le laisser voler. Claypool a également une grande silhouette et a réalisé des captures difficiles dans la NFL.

« Avec eux, ils sont d’excellents meneurs de jeu et ils peuvent très probablement trouver un ballon 50-50 », a déclaré Fields. « Je veux vraiment leur donner plus d’occasions en profondeur sur le terrain. »

Les Packers ont joué une tonne de zone contre Fields et les Bears dimanche. Cela ne permet généralement pas autant de confrontations en tête-à-tête.

Plus tôt cette semaine, Eberflus a évoqué l’idée selon laquelle Fields devait continuer à regarder vers le bas lorsqu’il se déplaçait. Tout le monde sait ce que Fields peut faire avec ses jambes. Fields a totalisé 59 verges au sol en neuf tentatives au cours du match de dimanche et il a totalisé plus de 1 100 verges au sol en 15 matchs la saison dernière.

Mais les Bears veulent qu’il coure moins cette saison. Cela était évident par le manque de courses conçues lors du match contre les Packers. Fields lui-même a déclaré qu’il ne voulait plus se précipiter sur 1 000 mètres. Au lieu de cela, il a pour objectif de lancer 4 000 verges par la passe en une saison, ce qu’aucun quart-arrière des Bears n’a jamais fait.

Si cela doit se produire, Fields doit devenir à l’aise pour lancer lorsque les jeux échouent.

« Il faut chercher l’opportunité », a déclaré Eberflus. « Alors si ce n’est pas là, alors vous y allez. Si c’est le cas, alors vous tentez votre chance. C’est vraiment ça.

Eberflus a déclaré que les Bears pouvaient pratiquer l’exercice de brouillage. Ils le font en périodes d’équipe et en 7 contre 7. Fields a déclaré qu’il avait l’impression qu’il n’y avait peut-être qu’un seul jeu dans le match de dimanche où il s’était brouillé et aurait dû lancer le ballon à un Moore ouvert.

Sinon, il n’y avait rien, à son avis.

« Il vous suffit de choisir », a déclaré Fields. « Et c’est une sorte d’instinct où vous voulez toujours vous éloigner des défenseurs et vous assurer que vous êtes propre à l’arrière et, bien sûr, si vous avez le temps de faire une passe vers le bas du terrain, alors c’est ce que vous faites. »