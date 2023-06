J’étais un méchant de Love Island et voici pourquoi les femmes sont traitées différemment des hommes dans la série

La candidate de Love Island, Olivia Hawkins, a expliqué comment les femmes sont traitées différemment des hommes dans l’émission à succès ITV2.

L’ancienne ring girl et actrice de 27 ans pense qu’il existe un double standard dans la façon dont les téléspectateurs réagissent aux filles de la villa par rapport aux garçons.

Dans une conversation exclusive avec The Sun, Olivia a déclaré : « Les gens ne sont pas habitués à ce que les femmes participent à l’émission et explorent leurs options, mais si un mec le fait, c’est considéré comme drôle.

« Les hommes sont félicités ou appelés joueurs, mais les femmes n’y sont pas autorisées. C’est de la misogynie. Les femmes sont tenues à une norme différente.

Liv a subi un contrecoup intense lorsqu’elle a quitté la villa et elle admet qu’elle protège tous les insulaires de cette série qui pourraient vivre la même chose.

« Je ne souhaiterais cette étiquette de méchant à personne. Avoir cette étiquette pour moi, ce n’était vraiment pas agréable. Je ne veux pas que quelqu’un passe par là. Je suis là pour tous ceux qui pourraient obtenir cette étiquette s’ils veulent parler.

Malgré le vitriol qu’elle a reçu, Olivia admet qu’elle serait définitivement partante pour retourner à la villa si la longue série de stars se poursuivait.

« On ne me l’a pas demandé, mais j’adorerais le faire », sourit-elle. « J’y retournerais certainement s’ils me le demandaient, tant que j’étais célibataire à l’époque. »

Actuellement sans attaches, Olivia ne sort plus depuis qu’elle s’est séparée de Maxwell Samuda quelques semaines seulement après avoir quitté la villa.

Le couple s’est séparé après que Maxwell soit parti en vacances pour garçons au Mexique.

« Maxwell et moi n’avons pas parlé depuis qu’il est revenu du Mexique », admet-elle. «Nous n’avons pas fini sur du mauvais sang, nous sommes toujours civils. Sommes nous amis? Non, je ne dirais pas que nous le sommes, mais tout arrive pour une raison.

Lorsqu’on lui demande si elle pense qu’il l’a peut-être trompée, elle répond : « Il n’a pas triché. Nous n’avons jamais été officiels, mais il y a eu des cas où je n’étais pas content au Mexique.

« Je n’entrerai pas trop dans les détails, mais je ne pouvais pas lui faire confiance, c’est certain. C’est un gars adorable et je lui souhaite tout le meilleur. C’était peut-être une question d’âge.

Olivia a récemment pris la défense de Molly Marsh, qui a fait face à une certaine colère en ligne cette semaine après avoir flirté avec Zach Noble.

« Je ressens vraiment pour Molly. Je ne pense pas qu’elle ait fait quelque chose de mal.

« Peut-être qu’elle aurait pu aborder certaines situations différemment, mais je m’identifie à elle parce qu’elle a appris à connaître quelques personnes, et j’étais dans pas mal de couples là-dedans. C’est dur. »

Elle a ajouté: «Je pense que la plus grande chose que Molly a faite de mal a été de ne pas parler de Zach à Catherine, mais c’est le début. Les loyautés là-dedans sont vraiment intenses, mais ensuite vous oubliez que vous ne vous connaissez que depuis une semaine.

