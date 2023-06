J’étais un « méchant » de Love Island – et j’ai gardé un énorme secret du narrateur Iain Stirling

Une star de TOP Love Island a dévoilé un énorme secret qu’elle a été obligée de cacher au narrateur de l’émission Iain Stirling.

Olivia Hawkins, 27 ans, qui était au centre d’une querelle amère avec la co-star de la villa Zara Deniz plus tôt cette année, a laissé échapper son exigence de garder le schtum.

C’est venu alors qu’Olivia tournait avec le narrateur de Love Island Iain dans son émission Buffering[/caption]

L’actrice et fille du ring de boxe s’est fait connaître dans l’émission de rencontres ITV2 plus tôt cette année.

Pourtant, elle avait auparavant une illustre carrière cinématographique et télévisuelle, jouant dans un film Bond et étant le double du corps de Michelle Keegan ainsi que l’émission ITV Buffering.

Iain, 35 ans, était aux commandes de ce dernier – et c’est alors qu’elle a été forcée de le tromper.

Olivia a déclaré au Daily Star: « Il y a eu une chose que j’ai faite appelée Buffering with Iain Stirling.

« C’était tellement drôle en fait parce que je me souviens que j’étais sur le plateau et que j’avais reçu un appel du [Love Island] producteurs.

« Il était assis de l’autre côté de la pièce.

« C’était un moment vraiment bizarre parce que je me souviens avoir chuchoté à quelqu’un au téléphone comme » Iain est ici avec moi « , et ils étaient comme ça, c’est tellement bizarre. »

Plus tôt cette semaine, Olivia a laissé échapper la phrase secrète que les stars utilisent pour être retirée de la villa.

Olivia a parlé d’avoir besoin d’un peu de temps pour filmer pendant l’horaire quotidien chargé de la villa sud-africaine.

Elle a dit OK ! Magazine, la clé pour sécuriser le temps d’arrêt était de dire une phrase particulière, directement à la caméra.

La star a déclaré: « Vous n’avez pas vraiment de pause – vous avez des conversations tout le temps, tellement que le public ne les voit même pas, et cela peut devenir écrasant.

« J’avais l’habitude de monter sur la terrasse et de prendre 20 minutes pour moi, et je regardais simplement la caméra qui était positionnée là et disais » j’ai besoin de 20 minutes « , donc les producteurs savaient que j’avais juste besoin de temps pour moi. »

