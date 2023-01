J’étais un mannequin Playboy et j’ai tiré sur mon mari après l’avoir accusé de tricherie… et d’autres pin-up sexy qui ont fini en prison

ELLES sont les femmes glamour qui ont tout dévoilé sur les couvertures du magazine Playboy.

Mais ne vous laissez pas berner par leurs sourires sensuels – certains de ces Playmates ont purgé une peine pour des crimes sauvages.

Kelsey Turner a tué son papa de sucre après avoir cessé de payer son loyer Crédit : Instagram/kelseyturnerofficial

Elle a été condamnée à 10 à 25 ans de prison pour son rôle dans le crime sauvage Crédit : Police du métro de Las Vegas

Cette semaine, Kelsey Turner, 29 ans, qui est apparue dans les magazines Playboy et Maxim, a été condamnée à 10 à 25 ans de prison.

Le mannequin a été accusé du meurtre de Thomas Burchard, un psychiatre de 71 ans qui serait son papa du sucre, en 2019.

Selon les procureurs, Turner, qui avait 25 ans à l’époque, et son petit ami de l’époque, Jon Kennison, ont brutalement matraqué le Californien Burchard à mort après avoir cessé de payer le loyer de leur maison.

Son corps ensanglanté a été retrouvé dans le coffre de sa voiture, abandonnée dans le désert de Las Vegas.

Turner n’a jamais plaidé coupable mais a accepté un accord sur une accusation de meurtre au deuxième degré qui garantissait qu’elle serait éligible à la libération conditionnelle dans 10 ans.

Kennison a plaidé coupable de meurtre au deuxième degré, admettant avoir battu la victime avec une batte de baseball et aidé à cacher le corps, et a été condamné à une peine de 18 à 45 ans en juillet de l’année dernière.

Turner n’est pas le seul ancien camarade de jeu à avoir enfreint la loi – nous révélons ici les pin-up qui se sont retrouvées en prison.

Kelsey Turner a été accusée du meurtre de Thomas Burchard Crédit : Hôpital communautaire de la péninsule de Monterey

“J’ai tiré sur mon mari”

Victoria Vetri a été nommée Playboy Playmate de l’année en 1968 1 crédit

Elle a tiré sur son mari après avoir soupçonné qu’il avait une liaison Crédit : Getty

En 2010, Victoria Vetri, aujourd’hui âgée de 78 ans, qui était Playboy Playmate de l’année en 1968, a tiré dans le dos de son mari Bruce Rathgeb.

Le couple était drogué et avait bu lorsqu’une dispute enflammée s’ensuivit.

Témoignant devant le tribunal, Bruce a déclaré qu’il avait quitté leur appartement à West Hollywood après l’avoir accusé de tricherie.

Alors qu’il attendait que les portes de l’ascenseur s’ouvrent, Vetri s’est approché et a tiré avec l’arme – qui lui avait été donnée des années plus tôt par le réalisateur Roman Polanski à la suite du meurtre de sa femme, l’amie de Vetri, Sharon Tate, aux mains de Charles Manson en 1969.

En 2011, Victoria a été condamnée à neuf ans de prison pour le crime après avoir plaidé sans contestation pour homicide involontaire.

En 2018, Bruce a affirmé que Vetri lui avait tiré dessus après être devenu délirant, croyant qu’il était son “bourreau”, le chef de la secte Manson.

Il a déclaré au Daily Mail : “Même après avoir été abattu, je l’aimais toujours… Sa peur de Manson n’est pas apparue au procès parce qu’elle n’a pas contesté.

“Nous avions l’habitude d’échanger des lettres occasionnelles et je lui ai parlé pour la dernière fois en 2013. En 2016, elle m’a envoyé des papiers de divorce complètement à l’improviste. Je les ai signés parce que je pensais que c’était la meilleure chose à faire.”

Complot d’évasion de la prison

Marissa a tenté de faire sortir son petit ami gangsta d’une prison sud-africaine Crédit : Facebook

Il y avait un plan élaboré pour faire sortir Radovan Krejcir de prison Crédit : Getty – Contributeur

Marissa Christopher, ancienne cover-girl de Playboy, a été condamnée à 24 mois de prison pour son rôle dans la tentative d’évasion de Radovan Krejcir, un gangster tchèque, d’une prison sud-africaine.

Le complot élaboré de 12 millions de livres sterling impliquait un gang armé infiltrant l’enceinte de la prison et un jet privé pour emmener Krejcir – qui partageait une cellule avec l’ancien sprinter professionnel Oscar Pistorious – vers une nouvelle vie en Argentine.

Le stratagème s’est cependant effondré lorsque des uniformes de gardiens de prison, des armes et un plan de la prison ont été retrouvés dans la cellule du gangster à la suite d’un raid.

Dans son explication de plaidoyer, Marissa, qui était la payeuse du plan, a révélé qu’elle était la maîtresse de Krejcir à l’époque et avait accepté de l’aider à s’échapper.

Frais de drogue

Tanya Beyer était une camarade de jeu Playboy dans les années 90

Tanya a passé six mois en fuite alors qu’elle travaillait dans le cadre d’une opération de trafic de drogue avant de finalement se rendre Crédit : Alamy

En 1992, Tanya Beyer a été sélectionnée comme playmate de Playboy pour le mois de février et a posé dans une série de tenues révélatrices pour le magazine.

Près de 10 ans plus tard, elle s’est rendue aux flics en mars 2010 après avoir été en fuite pendant six mois et a été détenue sous caution de 100 000 $.

Selon les procureurs, elle travaillait dans le cadre d’une opération de trafic de drogue et était devenue accro aux analgésiques.

Elle a été arrêtée lorsqu’elle a commencé à acheter de l’Oxycodone, qu’elle continuerait à vendre illégalement.

Les procureurs ont réduit sa caution à 15 000 dollars pour trafic d’oxycodone et à 3 000 dollars pour une deuxième accusation de dissimulation d’informations à un pratiquant – des crimes qui, ensemble, entraînent des peines pouvant aller jusqu’à 30 ans de prison.

Rage jalouse

Louise Glover a rencontré Hugh Hefner et est rapidement devenue une Playmate Crédit : Getty

Glover vu arriver au tribunal pour avoir attaqué une femme dans une rage jalouse Crédit : PA : Association de la presse

La mannequin anglaise Louise Glover a décroché une place dans le magazine lorsqu’elle a rencontré le fondateur de Playboy, Hugh Hefner, lors d’une fête.

Lors d’une soirée à Brighton avec son mari, cependant, elle a agressé une femme qui, selon elle, flirtait avec son homme.

Selon des documents judiciaires, Louise a d’abord jeté un verre sur la femme, puis l’a suivie dans la salle de bain où elle s’est cogné la tête contre un mur.

Louise, originaire de Sutton, St Helens, a également tenté de pousser la tête de sa victime dans les toilettes et a ensuite été reconnue coupable d’agression causant des lésions corporelles réelles.

Bien que l’agression ait laissé la femme couverte de sang avec des ecchymoses et des égratignures sur les bras et les jambes, Louise est sortie libre avec une peine de prison avec sursis de 30 semaines.

Elle a également été condamnée à accomplir 180 heures de travail communautaire non rémunéré et interdite de contacter la femme pendant 10 ans.

Double problème

Hugh Hefner a choisi Kristina et Karissa Shannon pour être ses copines Crédit : Getty

Le couple a été accusé de voies de fait graves après avoir combattu un collègue avec une bouteille de bière 1 crédit

Lorsque la petite amie de Hugh Hefner, Holly Madison, a mis un terme à leur relation, le magnat l’a remplacée par les jumelles Kristina et Karissa Shannon.

Les maintenant âgés de 33 ans ont emménagé dans le Playboy Mansion et ont eu une page centrale dans une édition du magazine – mais il est apparu plus tard qu’ils avaient eu des ennuis avec la loi.

En janvier 2008, ils ont été accusés de voies de fait graves après avoir battu une serveuse avec une bouteille de bière à la suite d’une dispute.

Après avoir plaidé sans contestation, les jumeaux – qui sont apparus sur Celebrity Big Brother en 2012 – ont été mis en probation et condamnés à payer une restitution.

D’autres problèmes juridiques sont survenus en 2016 lorsque Kristina a été arrêtée pour conduite sous l’influence alors qu’elle se rendait pour se faire percer le mamelon.

L’année suivante, Karissa a été arrêtée pour crime de violence domestique tandis que Kristina a été arrêtée pour délit de violence après des agressions les unes contre les autres.

Arrestation de méthamphétamine

Valerie Mason a été arrêtée par des flics en 2019 Crédit : Fonctionnalités Rex

Elle a été arrêtée pour possession de meth Crédit : Bureau du shérif de la paroisse d’Ouachita

Après un passage dans le manoir Playboy, Valerie Mason a été arrêtée en 2019 lorsque la drogue méthamphétamine a été trouvée dans une voiture dans laquelle elle voyageait.

Selon le rapport d’arrestation, les flics ont trouvé deux grammes de méthamphétamine présumée dans un récipient dans le panneau de porte du passager et ont trouvé un capuchon d’aiguille hypodermique sur la banquette arrière.

Les trois personnes dans la voiture, dont Valérie, ont déclaré qu’elles n’étaient pas les propriétaires des objets trouvés.

Valérie a été placée en garde à vue mais libérée le lendemain moyennant une caution de 3 000 $.

Petit ami de contrebande

Colleen Shannon a été condamnée à quatre mois de prison après avoir introduit clandestinement son petit ami canadien aux États-Unis Crédit: News Group Newspapers Ltd

Colleen a également été condamnée à payer 5 000 $ pour le crime Crédit : Getty

Colleen Shannon a été couronnée Playmate du 50e anniversaire de Playboy en 2004 et est apparue dans un certain nombre de vidéos pour le magazine du garçon.

Son accrochage avec la justice est survenu en août 2012 lorsqu’elle a introduit clandestinement son petit ami canadien, Robert Skojo, aux États-Unis.

Son homme avait déjà eu des démêlés avec la justice et ne pouvait pas voyager légalement dans le pays.

En 2013, elle a plaidé coupable de «transport illégal d’un étranger» et a été condamnée à quatre mois de prison et condamnée à cracher 5 000 $.

Le temps de prison de Trio

Les mannequins ont déclaré avoir dû mendier de la nourriture et de l’eau pendant leur détention Crédit : Instagram/@mariebrethenoux

En 2017, les camarades de jeu Lauryn Elaine, Elif Celik et Marie Brethenoux ont déclaré avoir été enfermées dans une prison mexicaine pendant 24 heures.

Ils ont déclaré avoir été arrêtés après que la police a pris d’assaut le Playboy’s Music Fest à Mérida et pensaient qu’ils travaillaient à l’événement sans visa.

Les beautés ont insisté sur le fait qu’elles n’étaient à la fête qu’en tant que bénévoles et qu’elles n’étaient pas payées pour leurs services.

Racontant leur calvaire, ils ont déclaré que les responsables étaient “si méchants” et ont affirmé qu’ils devaient mendier de la nourriture et de l’eau.