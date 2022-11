J’étais un maigre décrocheur du lycée – maintenant je suis MÉCONNAISSABLE après être devenu un magnat de la jet-set d’une valeur de 2,5 millions de livres sterling

Un décrocheur SKINNY du secondaire a changé sa vie en devenant un millionnaire musclé qui traîne avec des gens comme Jake Paul.

Chase Chappell a révélé qu’il s’était transformé en admettant qu’il n’était pas né dans l’argent et qu’il regardait toujours avec envie ses camarades plus riches à l’école.

Chase Chappell photographié avec la star des médias sociaux Jake Paul Crédit : JamPress/Chase Chappell

Chase vaut maintenant plus de 2,5 millions de livres sterling Crédit : JamPress/Chase Chappell

Le jeune homme de 23 ans pensait à l’origine qu’il devait travailler dur à l’école pour aller à l’université était sa voie la plus sûre vers la richesse.

Mais il a rapidement appris que ce n’était pas le cas – et a rapidement dirigé une agitation parallèle qui lui rapportait près de 8 000 £ par mois.

Chase a abandonné sans diplôme – et a décidé de poursuivre sa fortune.

Il a réussi à gagner des millions en capitalisant sur le boom des médias sociaux, devenant bien plus qu’un “influenceur”.

Chase a passé son temps à l’école à bousculer et à essayer de gagner de l’argent de toutes les manières possibles depuis son domicile à Fort Worth, au Texas.

Mais il a vraiment commencé à gagner de l’argent lorsqu’il est passé à la publicité sur les réseaux sociaux – et conseille maintenant plus de 165 millions de livres sterling de dépenses sur TikTok.

L’entreprise l’a vu travailler avec des marques comme 7-Eleven, Power Crunch et des artistes comme Mike Ryan et Warren G.

Ce n’était pas toujours facile – Chas admettant que son premier projet avait totalement échoué après une brouille avec son partenaire.

“J’étais de retour à zéro. Mais heureusement, certains de mes anciens clients ont décidé de rester avec moi lorsque j’ai ouvert une autre agence de marketing”, a déclaré Chas à The Sun Online.

“Beaucoup de gens l’auraient branché à ce moment-là, mais je l’ai juste vu comme une courbe d’apprentissage et j’ai progressé à partir de là

“Depuis, j’ai transformé mon état d’esprit, mon corps et ma vie en ce que j’ai toujours voulu.”

Bien qu’ils aient montré peu d’intérêt pour la classe, les enseignants de Chase ont vu son sens aigu de l’entrepreneuriat et l’ont nommé président de l’académie d’entrepreneuriat en gestion d’entreprise (BME) de l’école, en partie dans l’espoir que cela l’inspirerait à s’intéresser davantage à l’éducation.

Cela n’a pas eu l’effet escompté et en 2015, Chase a abandonné sa deuxième année de lycée sans diplôme et a déménagé à Dallas, au Texas, pour faire fortune.

“J’ai toujours voulu vivre ma vie selon mes propres conditions – pas celle de quelqu’un d’autre”, a déclaré Chase au Sun Online.

« J’ai toujours été ambitieux, à la sortie de la maternelle où tout le monde voulait être pompier, policier ou médecin, j’ai dit grand voyageur.

Mais une fois que j’ai su tout ce dont j’avais besoin, j’ai abandonné sans aucun diplôme. Chase Chappell

« Je n’étais pas contre l’école, mais à 15 ans, je gagnais jusqu’à 10 000 $ par mois, ce qui était bien plus que ce que je pouvais dépenser à ce moment-là.

«Quand vous avez tout cet argent et que vous êtes un enfant, cela vous épate et vous commencez à réaliser ce qui est possible lorsque vous vous en tenez à quelque chose et que vous avez le bon état d’esprit.

“Je n’ai pas toujours eu ça.”

Ses pairs et ses professeurs pensaient qu’il était fou et beaucoup se sentaient justifiés lorsqu’il investissait continuellement tout son argent durement gagné dans des publicités sur les plateformes de médias sociaux.

À l’époque, le terme «influenceur» venait d’être inventé et les Kardashian étaient la chose la plus proche qui représentait quelqu’un utilisant les médias sociaux pour développer de manière exponentielle sa marque, sa portée et ses revenus.

Chase a vu ce marché exploser et s’est rapidement diversifié dans les publicités Facebook pour une société de piscines de luxe.

Ses ventes ont explosé et il a rapidement été «booké» pendant plus d’un an avec une liste sans cesse croissante de clients désespérés pour son expertise.

Il a abandonné le lycée sans qualification Crédit : JamPress/Chase Chappell

“J’étais l’affiche de l’école de commerce. Ils m’ont fait parler lors de l’événement de coupe du ruban d’ouverture et tout pour l’école”, a-t-il déclaré.

« Mais une fois que j’ai su tout ce dont j’avais besoin, j’ai abandonné sans aucun diplôme.

«Ils ne pouvaient pas comprendre et m’ont proposé un an plus tard. Je l’ai refusé. Je n’avais pas l’impression d’en avoir jamais eu besoin et c’était bizarre qu’ils me l’offrent après tout ce temps.

Quitter l’école a permis à Chase de se concentrer uniquement sur ses affaires et de grandir en tant que personne sans aucune distraction.

Il a rapidement développé son entreprise de marketing Chappell Digital Marketing avant de créer Chappell Training Technologies – où il partage désormais son expertise avec d’autres – et a lancé un logiciel pour TikTok et Facebook Ad Tracking – Sirge.io.

Chase a déclaré que “sans aucun doute”, il est possible de s’enrichir sur les réseaux sociaux, mais il existe des “idées fausses courantes” sur l’endroit où l’argent réel est gagné.

“Les personnes qui gagnent beaucoup d’argent sont celles qui ont le sens des affaires et qui ont une entreprise qui fonctionne”, a-t-il déclaré.

“Les gens qui reçoivent des vidéos virales pour le plaisir de vidéos virales ne retirent pas beaucoup de revenus publicitaires. Les vidéos humoristiques qui n’obtiennent pas de vues de marque pourraient obtenir au mieux seulement 100 $.

“Mais quelqu’un qui obtient 10 millions de vues pourrait gagner 100 000 $ s’il obtient suffisamment de ventes pour son produit ou ses clients grâce à la vidéo.

“J’ai travaillé avec un auteur qui est passé de 20 000 $ à 100 000 $ par mois grâce à des vidéos virales TikTok

“C’est la voie intelligente – avoir une entreprise qui fonctionne avec succès avant de se lancer en tant qu’influenceur.

« Vous allez obtenir la plate-forme avant l’argent. Je connais des influenceurs qui gagnent 5 000 $ par mois et ils se font ratisser pour cet argent.

“Et vous pourriez avoir quelqu’un avec une entreprise établie qui fait la promotion de son entreprise via des publicités TikTok et gagne 50 fois plus avec moins de travail.”

Malgré cela, il croit toujours qu’il y a “plus d’opportunités pour les influenceurs car il y a une pénurie de contenu pour les annonceurs”.

“Il y a un changement vers plus de micro-créateurs en ce moment, et développer avec eux tôt et développer une relation avec eux et pendant qu’ils explosent, vous surfez sur la vague à leurs côtés.”

Il vole maintenant sur des jets privés grâce à son entreprise de marketing Crédit : JamPress/Chase Chappell

Chase traîne avec le débutant des médias sociaux Dan Bilzerian Crédit : JamPress/Chase Chappell