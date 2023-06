J’étais un étranger à Calgary, pris au piège dans une bulle. Puis j’ai découvert la magie d’une bibliothèque du centre-ville

Il s’agit d’une chronique à la première personne de Wole Olayinka, qui vit à Calgary. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la FAQ.

« On a l’impression d’être dans une bulle », a déclaré catégoriquement ma partenaire Sandra, assise sur notre canapé à deux places pendant que je me perchais sur le dossier du canapé.

La maison sentait encore bon le dîner : ragoût de maquereau et riz. J’ai pointé la télécommande vers le téléviseur, surfant pour un film, notre pratique habituelle après le dîner.

Sandra se tourna vers moi, les sourcils levés. Je savais de quoi elle parlait. J’ai ressenti un pincement de culpabilité et un désir – un désir d’appartenir vraiment.

Sandra et moi avions déménagé à Calgary deux mois auparavant en provenance du Nigeria. C’était en 2022. Nous étions mariés depuis presque un an et cherchions à fonder une famille. Je travaillais à distance pour une agence de communication basée aux États-Unis alors qu’elle dirigeait des recherches dans une entreprise de protection des données. Bien que j’aie dû laisser ma famille et mes amis derrière moi, j’avais hâte de migrer, enthousiasmée par le sentiment de sécurité familiale qu’apporterait un meilleur accès à des soins de santé, à une éducation et à des services sociaux de qualité.

Sandra avait été réticente.

Maintenant, nous étions ici. Même lorsque nous avons bravé le froid pour sortir de l’appartement, nous avions l’impression de vivre dans un silo. Comme si c’était juste nous deux, les autres personnes de notre monde étant les personnages que nous regardions à la télévision.

Mais certains problèmes n’ont pas de solution évidente. Donc, vous vous débrouillez tout simplement.

Quelques jours plus tard, j’ai dû réfléchir à la question en sortant d’un magasin Staples. Sur un coup de tête, j’ai cherché sur Google l’adresse de la bibliothèque centrale et l’ai donnée – au lieu de l’adresse de mon domicile – au chauffeur Uber.

La bibliothèque centrale de Calgary comprend une grande arche pour accueillir les visiteurs du côté sud du bâtiment. Il se sentait à la fois menaçant et accueillant lors de la première visite de Wole Olayinka. (Richard Blanc)

S’élevant sur quatre étages et occupant tout un pâté de maisons dans l’East Village du centre-ville de Calgary, il se dressait au-dessus de moi dans l’horizon. Mais l’arche de bois au-dessus de l’entrée principale, incurvée au-dessus du trafic de personnes entrant et sortant, était chaleureuse et accueillante. Je suis sorti de la voiture et j’ai tendu le cou pour admirer les motifs hexagonaux futuristes sur les murs extérieurs élégants.

Alors que je me dirigeais vers le service d’assistance, l’espace semblait vivant, animé d’activités et débordant de personnes de tous horizons. Ça m’a étonné. Je m’attendais à une atmosphère feutrée, avec quelques personnes engagées dans des activités tranquilles et solitaires.

Très vite je suis devenu un habitué, visitant une ou parfois trois fois par semaine. Je suis venu pour échapper à la corvée du travail à domicile, pour les espaces lumineux et ouverts, le Wi-Fi gratuit, les sièges confortables et les distractions momentanées. Mais j’ai plus que ça.

J’ai dit bonjour à un Nigérian après l’avoir entendu parler yoruba et il m’a régalé d’histoires folles de festivités du Stampede. L’histoire locale m’a été transmise par une personne âgée que j’ai aidé avec l’imprimante. Je lui ai dit qu’Edmonton était la seule autre ville canadienne que j’avais visitée et il m’a parlé d’un service ferroviaire qui a couru entre Edmonton et Calgary jusque dans les années 1980. J’ai même discuté des subtilités du but humain avec une chercheuse, une conversation déclenchée lorsque nos yeux se sont croisés alors qu’elle passait à la recherche de sujets d’entretien.

Wole Olayinka (à gauche) fait du vélo dans un parc de Calgary avec ses amis Kareem Saheed et Tolu Williams (au centre et à droite). (Soumis par Wole Olayinka)

J’ai adoré la grande diversité de personnes qui viennent toutes accéder à cet espace gratuit pour différentes raisons. Et je ne suis plus anonyme. Maintenant, quand je fais un signe de tête à l’agent de sécurité qui se tient parfois près de la porte, je vois de la reconnaissance dans ses yeux. Je fais partie de quelque chose.

En plus, je me suis fait de vrais amis. Je ne me souviens pas pourquoi j’ai parlé à Tolu pour la première fois, mais c’était un habitué comme moi et un cycliste passionné. Lorsqu’il a découvert que je voulais acheter un vélo, il m’a guidé tout au long du processus, m’enseignant les garde-boue, les pneus à démontage rapide et les antivols de vélo. Il m’a même offert une housse de siège.

Je parle encore de ce sentiment de bulle avec Sandra. Bien qu’elle soit allée à la bibliothèque à quelques reprises, elle s’efforce de sortir de la bulle en se connectant avec les gens du bureau où elle travaille maintenant et en s’impliquant dans son église.

Plusieurs mois après avoir commencé à travailler régulièrement à l’extérieur de la bibliothèque, je suis tombé sur un concept appelé « le troisième lieu ». C’est un terme inventé par le sociologue Ray Oldenburg pour décrire un cadre social qui n’est pas votre domicile (première place) ou votre travail (deuxième place). Le troisième lieu est essentiel pour se détendre, socialiser et trouver ce sentiment d’appartenance.

C’est ce que la bibliothèque a fait pour moi.

Quand je suis arrivé au Canada, c’était la première fois que je quittais le Nigéria. Depuis, j’ai voyagé aux États-Unis, puis à Londres, en Angleterre. Maintenant, je veux explorer le monde.

Mais grâce à la bibliothèque, j’ai aussi appris à faire en sorte qu’un lieu se sente comme chez moi. C’est la maison. Maintenant, je fais partie d’un microcosme de Calgary. J’appartiens.

Raconter votre histoire

Dans le cadre de notre partenariat continu avec la bibliothèque publique de Calgary, CBC Calgary organise des ateliers d’écriture en personne pour aider les membres de la communauté à raconter leurs propres histoires. En savoir plus sur cet atelier, tenu à la Seton Library dans le sud de Calgary.

Découvrez nos ateliers et inscrivez-vous sur la liste d’attente.