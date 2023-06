J’étais un DS sur SAS: Who Dares Wins – voici la plus grosse erreur que les concurrents font toujours

Des MILLIONS ont vu les recrues de SAS: Who Dares Wins être poussées à leurs limites alors que d’anciens hommes de la force aboyaient des ordres et leur confiaient des défis extrêmes.

Mais l’une des principales difficultés auxquelles les candidats sont confrontés dans l’émission de téléréalité de Channel 4 est auto-infligée, selon l’ex-star Jay Morton.

Le vétéran militaire Jay, 39 ans, a fait ses débuts au programme en 2020 en tant que producteur de la série civile.

Il est ensuite devenu membre de l’équipe de direction, mettant les recrues à l’épreuve aux côtés de Ant Middleton, Jason Fox, Billy Billingham et Ollie Ollerton.

Dans une interview exclusive avec The Sun, Jay a expliqué pourquoi les habitudes de sommeil des recrues sont souvent leur chute.

Il a déclaré : « Toutes les autres recrues n’avaient aucune idée de ce qu’elles faisaient, et elles étaient donc dans des dortoirs jusqu’à 22h30 – 23h00.

« Dans ma tête, je pense ‘les gars, allez vous coucher. Éteignez la lumière ; vous allez avoir besoin de tout le sommeil que vous pouvez obtenir cette semaine pour performer ». Ce sont ces nuances qui étaient assez irritantes.

« Essayer de rester sous couverture ; vous essayez alors de ne pas vous télégraphier comme quelqu’un qui sait ce qu’il fait, alors vous essayez de vous fondre un peu, mais en même temps, vous pensez « va te coucher, s’il te plaît ».

Alors que les heures de coucher indisciplinées le rendaient fou, Jay aimait être avec les recrues et les regarder trouver une force intérieure qu’ils ne savaient pas qu’ils avaient.

Travailler aux côtés de collègues vétérinaires militaires a également été un facteur d’attraction majeur pour participer.

Il a déclaré: «C’était bien de retourner travailler avec des gars des forces spéciales. C’est un grand moment fort pour moi, faire partie de l’émission est spécial parce que vous voyez tous ces gens qui arrivent et traversent leurs propres parcours personnels et donc faire partie de cela et voir l’effet positif que cela a sur les gens sont spéciaux.

Nous avons récemment signalé que le volet civil original de la série était abandonné au profit de la version célébrité, qui bénéficiera désormais d’un budget plus important.

Bien qu’il regarde rarement la télévision, Jay reste équilibré en mouvement et souhaite bonne chance à ses anciens collègues.

Il a dit : « Je suis sûr que les producteurs ont leurs raisons. Personnellement, je ne sais pas ce qu’ils sont. Je ne regarde plus l’émission, mais c’est une bonne émission et je souhaite le meilleur à tous les gars.

Et il insiste sur le fait que la version célébrité n’est pas moins réelle que son homologue.

Il a déclaré: «Je pense qu’une fois qu’ils ont commencé la série, toutes les absurdités des célébrités sont mises à nu et ils sont nus pour commencer leur voyage dans la série. Il y a peut-être quelques blagues ici et là mais le spectacle est resté le même pour les recrues. C’est toujours SAS: Who Dares Wins et ils seront traités comme n’importe qui d’autre.

Ces jours-ci, Jay s’occupe à diriger des expéditions en montagne dans l’Himalaya et dans le monde entier, revenant récemment du mont Everest.

Il aime la responsabilité d’aider les grimpeurs amateurs, qui déboursent souvent de grosses sommes d’argent, à réaliser leurs rêves et leurs objectifs.

« J’apprécie le fait que je peux être la sécurité de quelqu’un », a-t-il déclaré. « Je peux les gérer et m’assurer qu’ils ne tombent pas malades ou qu’ils font ce qu’il faut. J’apprécie cette responsabilité.

L’ancien parachutiste a également revisité un autre de ses talents récemment lorsqu’il a effectué des sauts en parachute en solo dans un équipement authentique de la Seconde Guerre mondiale pour livrer des copies du nouveau jeu de Sega Company of Heroes 3 – Console Edition aux joueurs.

Jay a déclaré: « En tant que personne ayant 14 ans de service militaire, dont une décennie au sein des forces spéciales britanniques et quatre au sein du régiment de parachutistes, j’ai été ravi d’aider à lancer Company of Heroes 3 – Console Edition.

« J’ai effectué de nombreux sauts en parachute au cours de ma carrière, mais c’était une nouvelle expérience de livrer le jeu aux fans, en rendant hommage à nos prédécesseurs en portant un authentique uniforme de parachutiste britannique de la Seconde Guerre mondiale. Il est important que nous restions informés sur la Seconde Guerre mondiale et que nous n’oublions pas les dures leçons qui ont été apprises.

