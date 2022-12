J’étais un champion de MMA mais j’ai fini par être méconnaissable après être devenu héroïnomane – j’ai vu des choses horribles

Un combattant du MMA a révélé comment la toxicomanie lui avait porté un coup fatal alors qu’il perdait sa carrière et devenait sans abri.

Daniel Ritchie a expliqué comment il a été témoin de meurtres et a même failli se suicider alors qu’il touchait “le fond et y restait”.

Daniel Ritchie est tombé dans la dépendance lorsqu’il a été blessé lors d’un combat Crédit : Daniel Ritchie

L’homme de 41 ans a passé six ans sans abri et s’est empêtré dans le réseau de trafic de drogue Crédit : Daniel Ritchie

Il a maintenant changé sa vie et aide les autres à lutter contre la dépendance Crédit : Daniel Ritchie

L’homme de 41 ans, originaire de Cincinnati, dans l’Ohio, a consommé de la drogue pendant son adolescence – mais a déclaré que sa dépendance “avait décollé” lorsqu’il avait été blessé lors d’une bagarre.

On lui a prescrit l’analgésique Percocet, un opiacé puissant, et à partir de là, sa dépendance a dégénéré en drogues plus dures comme l’héroïne jusqu’à ce qu’elle s’empare de chaque partie de sa vie.

Il a fallu des années au quintuple champion Daniel avant de pouvoir changer sa vie et devenir sobre.

Mais avant cela, il y a eu une période de six ans à partir de l’âge de 30 ans où il était sans abri et travaillait dans le réseau obscur du trafic de drogue pour financer son habitude.

Après avoir été blessé lors d’une bagarre à l’âge de 25 ans, il a été transporté à l’hôpital où on lui a administré de puissants analgésiques.

Daniel a déclaré au Sun: “Cela a changé ma vie.

“J’ai toujours été confronté à la dépression, à l’anxiété et aux traumatismes de l’enfance. Et les médicaments ont tout emporté.

“Je crois que c’est à peu près à ce moment-là que ma dépendance a vraiment décollé. Comme si c’était le moment décisif.”

Alors qu’il tombait de plus en plus dans la dépendance, Daniel a déclaré qu’il avait continué à se battre jusqu’à ce qu’il ne puisse plus suivre à la fois sa carrière et son habitude.

Il a déclaré: “Le dernier combat que j’ai fait était en fait un événement principal et j’ai sniffé deux pilules sur le dessus des toilettes quand ils m’appelaient par mon nom et que les gens applaudissaient.

“C’était bizarre – c’était quand je voulais me sentir défoncé quand j’entrais dans la cage.

“Et c’est à ce moment-là que ces analgésiques ont pris le pas sur ma carrière de combattant.”

À l’âge de 30 ans, Daniel est alors devenu sans abri et impliqué dans le processus de trafic de drogue pour financer sa dépendance, dormant partout où il le pouvait et dépensant jusqu’à 200 $ par jour en stupéfiants.

Daniel a dit que tout bientôt “tournait autour de la drogue” alors que sa vie s’effondrait à un point bas.

Il a dit qu’à une occasion, il se trouvait dans un immeuble situé dans un “quartier difficile” de la ville lorsque quelqu’un a tenté de le tuer.

L’ancien combattant du MMA a été poignardé deux fois et s’est battu pour sa vie.

Daniel a ajouté: “Une autre fois, je conduisais ce gamin, parce qu’il était un trafiquant de drogue, et j’ai pris un mauvais virage et il m’a fait me garer à l’arrière d’un immeuble, a mis un pistolet sur ma tête et m’a demandé pourquoi il ne devrait pas me tuer.

“Et je ne pouvais pas vraiment penser à une bonne raison, j’étais juste comme” s’il vous plaît ne le faites pas “.

“J’ai vécu beaucoup de traumatismes à cette époque et j’ai même été témoin de deux meurtres.

“C’était une chose après l’autre. Les gens parlent d’avoir touché le fond, mais j’ai l’impression d’avoir touché le fond et d’y avoir vécu.

“Je me souviens que tout le monde me bloquait au téléphone, ce n’était pas que les gens n’essayaient pas de m’aider, je n’étais tout simplement pas en mesure d’être aidé.”

Daniel a continué à se battre pendant plusieurs années alors qu’il était accro Crédit : Daniel Ritchie

Daniel avec sa jeune fille Crédit : Daniel Ritchie

Daniel avant et après sa convalescence Crédit : Daniel Ritchie

Mais Daniel a finalement atteint un tournant lorsque son père est intervenu.

Il a déclaré: “Mon père ne m’a jamais abandonné. Il y avait des moments où il me coupait la parole, mais il cédait toujours.

“J’ai conclu un accord avec lui, il me donnerait de l’argent si j’allais me faire évaluer en tant qu’avocat d’un service de toxicomanie.”

Daniel s’est enregistré dans un centre de traitement mais peu de temps après avoir quitté une overdose

Il a ajouté: “Je me souviens que quand je suis arrivé, il y avait des ambulanciers qui se tenaient au-dessus de moi et je ne pouvais pas bouger, rien n’avait de sens.

“Dans ma tête, je me disais ‘Je l’ai fait, je me suis finalement vraiment gâché là où je ne vais pas revenir de ça’.

“J’ai ouvert les yeux et l’un des ambulanciers a dit ‘tu étais mort, nous étions sur le point de l’appeler’.

“J’avais l’impression d’être mort et d’avoir été réintégré dans mon corps. En réalisant que même après cela, je ne pouvais pas m’arrêter.”

Il est ensuite revenu pour un séjour de 30 jours au centre de traitement avant d’être transféré dans une maison de vie sobre, suivie d’une maison de transition.

Cela a marqué un tournant décisif dans sa vie, et il aide maintenant les personnes aux prises avec une dépendance – ne sachant que trop bien ce que c’est que lui.

Daniel a déclaré: “Les gens vous traitent mal dans la dépendance, les gens ne voient que la personne dans la dépendance, ils ne voient pas la personne à l’intérieur ou ils l’étaient autrefois.

La compassion est ce qui m’a sauvé Daniel Richie

“Pendant des années, j’avais été invisible au monde, j’étais une coquille de l’homme que j’étais autrefois, j’étais un zombie ambulant.

“Je pensais que tout le monde allait me traiter de cette façon pour toujours.”

En plus de travailler au centre de bien-être Cedar Oaks à Cincinnati, Daniel a également une jeune fille dont il raffole.

Il a déclaré: “Le centre est ce que je pense que le traitement devrait être, il ne devrait pas être institutionnel, il devrait être un environnement de guérison.

“Les personnes dépendantes ont eu assez de punitions, elles se punissent elles-mêmes depuis des années.

“Il y a de l’espoir pour les désespérés, et vous méritez mieux que ce que vous vous donnez.

“Il ne s’agit pas de ce que les autres veulent, mais de ce qu’ils veulent et je sais qu’ils ne veulent pas vraiment être comme ça. Il y a une issue, il suffit de tendre la main.

“La compassion est ce qui m’a sauvé.”

Après les montagnes russes erratiques dans lesquelles il a été, Daniel a dit qu’il avait des regrets – mais en même temps, il pense qu’ils lui ont donné la capacité d’aider les autres.

Il a déclaré: “Je regrette beaucoup de choses que j’ai faites et le mal que j’ai causé aux autres et je regrette d’avoir gâché ma carrière.

“Mais je ne le regrette pas dans la mesure où cela m’a donné la possibilité d’aider des milliers de personnes. La plupart des gens n’auront jamais l’occasion d’aider des gens comme moi.

“C’était incroyable, mais je ne serais pas capable de faire ça si ce n’était pas pour toute la folie qui a été ma vie.”