J’étais un célèbre présentateur de Top of the Pops, mais j’ai abandonné ma carrière à la télévision pour un travail normal très différent.

Tony Dortie était un visage régulier sur les écrans lorsqu’il animait le programme musical extrêmement populaire.

L’homme aujourd’hui âgé de 60 ans a rejoint l’émission en 1991 et a présenté aux côtés de Mark Franklin.

Il a dirigé Top of the Pops pendant trois ans avant d’être licencié en 1994.

Après avoir quitté la série, Tony a occupé un certain nombre de tâches quotidiennes, comme éboueur et agent de la circulation.

Mais aujourd’hui, il mène une toute autre carrière et lance son propre divertissement.

Appelé Triple T Entertainment, le présentateur a créé l’émission Million Dollar Babes sur ITV2.

Au cours de son mandat au sein de l’entreprise, Tony a travaillé avec de grands noms et marques.

Il a géré les stratégies marketing de Lindsay Lohan, Girls Aloud et même de la boisson gazeuse Pepsi.

Le Sun avait précédemment révélé comment Victoria Beckham avait interdit le contact visuel direct lors de son apparition dans Top of the Pops.

Elle a interprété Out Of Your Mind avec Dane Bowers en direct dans l’émission et c’était la chanson déterminante de sa courte carrière musicale solo.

L’ancienne animatrice Gail Porter a affirmé que son équipe avait mis en garde contre les gens qui les regardaient lors de leur visite dans les studios en 2000.

Elle a déclaré : « Les gens de Victoria et Dane avaient interdit à quiconque d’établir un contact visuel avec eux pendant qu’ils étaient là, donc c’était très gênant.

« Et le charmant Travis, je les regardais et ils faisaient des signaux plus bizarres.

« Quoi qu’il en soit, je dis : ‘C’est Gail Porter, c’est toujours numéro 1, c’est toujours Top Of The Pops’, et parce que les caméras ne peuvent pas les voir, veuillez accueillir sur scène Victoria Beckham et Dane Bowers, Out Of Your Esprit. »