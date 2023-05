J’étais un bébé ‘Ten Pound Pom’ mais ma vie était un enfer – mon cœur s’est brisé après avoir enfin trouvé ma mère

CHOISIS parmi une file de jeunes garçons dans un foyer pour enfants de Londres, Tony Costa a été informé qu’il était envoyé en Australie pour une vie meilleure au soleil, des promenades en kangourou et des fruits fraîchement cueillis.

Au lieu de cela, l’enfant de 11 ans effrayé – expulsé sans le consentement de ses parents – a été envoyé dans un foyer où il a été qualifié de « fils de pute », déshabillé et fouetté devant les autres enfants et forcé de se casser le dos. travailler pieds nus.

7 On a dit à Tony Costa qu’il était envoyé en Australie pour une vie meilleure au soleil, des promenades en kangourou et des fruits fraîchement cueillis Crédit : fourni

7 Tony Costa, photographié comme un garçon, a été envoyé dans une maison où il a été qualifié de «fils de pute», déshabillé et fouetté devant les autres enfants Crédit : fourni

7 130 000 enfants ont été envoyés dans d’anciennes colonies dans le cadre du programme d’enfants migrants Crédit : fourni

Tony, aujourd’hui âgé de 81 ans, était l’un des 130 000 enfants envoyés dans d’anciennes colonies, dont l’Australie et le Canada, dans le cadre du programme d’enfants migrants, qui s’est déroulé jusque dans les années 1970, et dont beaucoup ont subi d’horribles abus de la part des institutions censées s’en occuper. eux.

L’horrible pratique – qui séparait les enfants des familles britanniques – est le sujet du drame Ten Pound Poms de BBC One des années 1950, mettant en vedette Michelle Keegan dans le rôle de la mère célibataire Kate, qui cherche son jeune fils après avoir été forcée de l’abandonner.

Pour Tony, le déplacement de 9 000 miles de son domicile à Londres vers l’Australie a commencé une vie de traumatisme.

Il raconte : « On nous a dit que nous serions capables de cueillir des fruits sur les arbres et d’avoir une belle vie, mais nous avons eu un réveil brutal.

« Ce fut une éducation brutale et dure et nous avons été soumis à des traitements inhumains, des humiliations et des violences physiques. »

Dans le cadre de la politique d’immigration des enfants d’après-guerre, environ 10 000 enfants âgés de 3 à 14 ans ont été expédiés dans le but de vider les orphelinats britanniques débordants et de peupler l’Australie avec un «bon stock blanc».

Des organisations caritatives de garde d’enfants telles que Barnardos, ainsi que l’Église d’Angleterre, l’Église méthodiste, l’Armée du Salut et l’Église catholique, ont toutes joué un rôle majeur dans la déportation des enfants.

Dans l’émission, le personnage de Michelle, Kate, est informé par une religieuse que son fils est emmené en Australie et le suit là-bas pour le retrouver.

Mais dans la vraie vie, la plupart des parents n’ont même pas été consultés et on leur a parfois dit que leurs enfants étaient décédés.

Pour Tony, qui vit à Perth, le chagrin cruel s’est poursuivi jusqu’à l’âge adulte lorsqu’il a découvert que sa propre mère était revenue au foyer pour enfants de Londres pour le récupérer, seulement pour se faire dire: « Il est parti. »

Et bien qu’elle ait laissé une adresse en Amérique dans le dossier du foyer pour enfants, elle n’a jamais été transmise à son fils lorsqu’elle a elle-même émigré.

Chef sadique

Tony se souvient : « On nous a traités de fils de putes et on a dit à nos mamans et à nos papas qu’ils ne voulaient pas de nous, ce qui était un tas de conneries.

« Ma mère est revenue à l’orphelinat pour me chercher mais on lui a dit qu’il était trop tard et que j’avais été renvoyée pour ‘une meilleure qualité de vie’, sans son consentement. »

Tony – le fils de parents irlandais qui vivaient à Islington, au nord de Londres – a été emmené à l’âge de deux ans dans un orphelinat catholique par sa mère Kathleen, qui luttait pour survivre et souhaitait que le séjour soit temporaire.

Il raconte : « C’était des moments difficiles. Beaucoup d’entre nous, anciens enfants migrants, avons été placés dans ces institutions où ils étaient censés s’occuper de nous jusqu’à ce que nos mères et nos pères se remettent sur pied.

« Mais en 1953, quand j’avais 11 ans, les institutions ont décidé qu’il valait mieux que les enfants aillent en Australie ou à l’étranger. Ils nous ont choisis et c’était littéralement, ‘Toi, toi et toi là-bas – tu vas en Australie.’

« Cela aurait pu être Mars ou la Lune en ce qui nous concerne. »

Tony se souvient du voyage de quatre semaines, sur le paquebot SS Oronsay, comme d’une « période passionnante », ajoutant : « Nous n’avions jamais été aussi bien traités, car nous étions des enfants spéciaux sur ce navire.

« Ensuite, nous avons accosté à Fremantle et nous avons été placés à l’arrière d’un camion et conduits à 65 miles jusqu’à un endroit appelé Boys Town, Bindoon, dirigé par les soi-disant Frères Chrétiens. »

À l’orphelinat, sur des terres agricoles abandonnées à 60 miles au nord de Perth, les nouveaux arrivants ont été accueillis par la vue d’un garçon presque nu fouetté à quelques centimètres de sa vie.

Ils seraient tous confrontés à la brutalité des Frères chrétiens et, en particulier, du chef sadique Frère Francis Keaney – qui a infligé des coups à l’aide de lanières de cuir spécialement conçues avec des morceaux de métal cousus.

7 Michelle Keegan joue dans le drame Ten Pound Poms de BBC1 en tant que mère célibataire Kate

7 Dans l’émission, le personnage de Michelle, Kate, est informé par une religieuse que son fils est emmené en Australie et le suit là-bas pour le retrouver. Crédit : BBC

Les enfants ne recevaient rien d’autre que du porridge ou du pain et des jus à manger pendant que les Frères dînaient de somptueux repas.

Tony raconte : « Nous souffrions de malnutrition, toujours affamés. Si nous étions surpris en train de piller le verger pour obtenir des fruits, nous étions ridiculisés et fouettés devant d’autres enfants.

«Si quelqu’un mouillait le lit, il vous fouetterait – et j’étais un pipi au lit, j’étais donc sévèrement discipliné.

« Keaney utilisait également une ceinture et appliquait la botte dans certains cas. »

L’enceinte de Boys Town – fondée en 1947 – avait été partiellement construite par les enfants, dont certains n’avaient que dix ans.

Tony a été soumis à des travaux de blanchisserie éreintants, mais a également effectué des travaux manuels sur le chantier, pieds nus et vêtements élimés.

Ceux qui prenaient du retard dans leurs fonctions étaient battus si sévèrement qu’ils souffraient souvent de fractures osseuses.

Les abus sexuels étaient également monnaie courante, certains des garçons surnommant l’ordre « les Christian B ***ers ».

À 16 ans, Tony est envoyé à Perth où un travail dans une usine de nettoyage à sec lui a été arrangé. Mais il est resté pupille de l’État jusqu’à 21 ans.

Ce n’est qu’à ce moment-là qu’on lui a remis son certificat de naissance, mais il dit : « Cela ne signifiait rien pour moi, étant donné que je ne savais pas pour ma mère ou mon père depuis tout ce temps et qu’on m’avait constamment dit qu’ils ne voulaient pas de nous. »

Lorsqu’il est retourné au Royaume-Uni pour en savoir plus, il a découvert que sa mère avait épousé un aviateur américain et avait déménagé aux États-Unis.

Elle avait donné à son église une lettre avec son adresse au cas où il viendrait la trouver – mais malgré que Tony ait demandé de l’aide aux autorités catholiques, elle ne lui a pas été transmise.

Des années plus tard, avec l’aide du Child Migrants Trust, il a pu la chercher en Amérique – mais à ce moment-là, tragiquement, elle était décédée.

« Je me suis allongé sur la tombe et j’ai pleuré »

Tony raconte : « Après s’être remariée, elle a eu une vie raisonnablement confortable, mais son mari Leon m’a dit qu’elle était terriblement perturbée de savoir qu’elle ne pourrait jamais avoir accès à moi.

« Je suis allée en Amérique à l’invitation du mari de ma mère et il m’a emmenée sur sa tombe.

« C’était la première fois que j’étais proche de ma mère. Je n’arrivais pas à croire que c’était son corps étendu sur le sol.

« Je me suis allongé sur sa tombe et j’ai pleuré. On m’avait volé la chance de connaître ma mère.

Tony a travaillé sur les chemins de fer en Australie et a été pendant 11 ans maire du district de Perth à Subiaco. Il dit que les cicatrices mentales de son enfance l’ont empêché de trouver l’amour.

Il a révélé: « Je ne me suis jamais marié et j’attribue cela au fait de ne jamais connaître l’amour d’une mère. Comment saurais-je ce qu’est l’amour, à ce jour ?

« J’ai survécu, mais beaucoup de gars se sont égarés et se sont retrouvés avec toutes sortes de problèmes – alcoolisme et mariages brisés. »

De nombreux enfants ont été informés par les institutions que leurs parents étaient décédés, tandis que les dates de naissance et les noms ont été modifiés pour éviter qu’ils ne soient retrouvés.

Reflétant le scénario du drame télévisé des années 1950, qui porte le nom des frais de traitement facturés pour la migration, le père de Tony a émigré en Australie en tant que pom de dix livres alors que son fils était encore à Bindoon.

Mais ils n’ont pas été réunis avant le 50e anniversaire de Tony et ils ne sont pas restés proches par la suite.

Tony dit : « C’était un homme de peu de mots. Je n’étais pas aussi informé que j’aurais aimé l’être après l’avoir rencontré. Mais il est en contact avec sa demi-sœur Kathleen, fille de sa mère et de Leon, qui est grand-mère de neuf enfants et vit maintenant dans le Wisconsin.

7 L’enceinte de Boys Town – fondée en 1947 – avait été partiellement construite par les enfants, certains n’avaient que dix ans Crédit : © State Library of Western Australia

7 Les Frères chrétiens ont déplacé les restes du chef brutal Keaney d’une tombe en marbre ornée à un humble terrain Crédit : © State Library of Western Australia

« Nous parlons au téléphone et échangeons des lettres », dit Tony. « Kathleen est une grande source de réconfort pour moi.

En 2016, les Frères chrétiens ont présenté des excuses «sans réserve» aux enfants dont ils avaient la charge qui avaient été maltraités et ont déplacé les restes du chef brutal Keaney d’une tombe en marbre ornée à un humble terrain.

Le Premier ministre Gordon Brown a officiellement présenté ses excuses aux enfants migrants britanniques au nom du gouvernement en 2010.

Il a déclaré: « Nous sommes désolés qu’ils aient été autorisés à être renvoyés alors qu’ils étaient les plus vulnérables. »

Il a également annoncé un fonds de 6 millions de livres sterling pour aider à réunir les familles – mais, 13 ans plus tard, des militants, dont Tony, se sentent à nouveau oubliés.

Il dit: «Il n’y a toujours pas de mémorial à Londres, ce que nous avons toujours demandé.

« Le financement des regroupements familiaux s’épuise et les anciens enfants migrants craignent que nous ne revoyions plus jamais nos familles.

« Ni Boris Johnson ni Rishi Sunak n’ont publiquement fait de déclaration de soutien aux enfants migrants et ils semblent nous avoir oubliés.

« Les gens me demandent si j’ai des affinités avec le Royaume-Uni, et je leur dis : ‘Pourquoi le ferais-je alors que rien n’est fait à ce sujet ?

« Le gouvernement australien a reconnu le comportement épouvantable de ces institutions et l’échec des gouvernements qui ont permis que cela se produise. »

L’ancienne assistante sociale, le Dr Margaret Humphreys, qui a créé le Child Migrants Trust en 1987, a révélé les horreurs du programme des migrants après avoir reçu une lettre d’Australie d’une victime demandant de l’aide pour retrouver des membres de sa famille perdus depuis longtemps.

Elle déclare : « Il y a treize ans, les excuses de la nation ont été présentées par l’ancien Premier ministre Gordon Brown, qui s’est engagé envers les anciens enfants migrants à dire : « Nous vous soutiendrons toute votre vie.

« Beaucoup a été accompli, mais il est maintenant temps de s’assurer que nous honorons pleinement les excuses de notre nation. »