J’étais un apprenti finaliste – il y a une liste étrange de choses dont vous êtes interdit à la maison et une “règle des 10 minutes” sévère

C’est connu comme le processus d’embauche le plus extrême du pays, mais il semble que l’apprenti soit encore plus difficile que nous ne pourrions l’imaginer.

Michaela Wain, qui était finaliste de la série 2017 de l’émission de la BBC, a révélé que la maison ressemblait davantage à Big Brother lorsque les caméras cessent de tourner.

Tous les téléphones des candidats leur sont enlevés, ils sont coupés du monde – et il y a des contraintes de temps strictes sur la fréquence à laquelle ils sont autorisés à parler à leurs proches.

Dans une interview exclusive, Michaela révèle que tout le processus est “construit pour que vous soyez juste hors de votre zone de confort et que tout soit vraiment intense”.

Coupé du monde

Le propriétaire de l’entreprise de construction – qui avait déjà un fils, Harrison, alors qu’il vivait dans la maison The Apprentice – nous dit: «Vous recevez un appel de 10 minutes à votre famille par semaine, mais si vous aviez des enfants, vous en receviez 10 supplémentaires. -minute d’appel.

«Mais ce n’était tout simplement pas suffisant.

“Donc, tout le temps, je ne parlais qu’à mon fils, donc je n’avais aucune idée de ce qui se passait avec mes entreprises.

« Il n’y a pas de radio, pas de musique, pas de télévision. Nous supplions : ‘S’il vous plaît, pouvons-nous simplement regarder Netflix ? Juste une demi-heure, juste une série !”

À la télévision, il semble qu’il n’y ait une tâche qu’une fois par semaine pour les candidats apprentis, mais Michaela révèle, en réalité, que chaque tâche est effectuée l’une après l’autre – avec un jour de congé rare.

“Vous feriez généralement une journée de travail, puis une autre journée de travail, puis une journée complète dans la salle de réunion, puis une journée de travail, une journée de travail, une salle de conférence à nouveau immédiatement”, dit-elle. “Parfois, vous avez un jour de congé entre chacun, mais la plupart d’entre eux durent trois jours – deux jours pour faire votre travail, puis une journée complète dans la salle de conférence.”





Réveil à 2h du matin

Mais une chose est réelle, ce sont les heures de réveil extrêmement précoces, parfois dès 2 heures du matin.

Michaela dit : « Tu ne sais pas à quelle heure ils vont te lever. Ils disent juste que ce sera tôt ou que ce sera super tôt.

« Je ne mens pas, je suis horrible sans dormir, et lors de notre première nuit là-bas, je me suis couché à 22 heures.

“Tout le monde veillait pour apprendre à se connaître et je me disais:” Je sais que je serai un cauchemar s’ils me lèvent à cinq heures “.

“Ensuite, ils nous ont réveillés à deux heures du matin et à 3h30, je me trouvais dans un marché aux poissons.

“Je me disais : ‘Qu’est-ce que j’ai fait ? Ramenez-moi juste à Bolton.

Elle ajoute : « La plupart du temps, nous nous levions à quatre heures. Je me souviens qu’il était cinq heures et que j’ai dit: “Oh, nous avons fait la grasse matinée!”

20 minutes pour se préparer

Michaela dit que ses cheveux étaient «un état» tout au long du spectacle[/caption]

Les candidats n’ont que 20 minutes pour se préparer à quitter la maison pour leur tâche lorsqu’ils sont réveillés, alors Michaela et ses colocataires – en particulier les filles – ont élaboré un plan pour s’assurer que tout le monde a suffisamment de temps pour se réunir.

Elle se souvient : « Nous disions : ‘Vous quatre prenez la douche le soir et vous quatre le matin’ et nous alternions cela pour que tout le monde ait son tour.

«Ensuite, vous prenez votre douche, vous vous brossez les dents, vous vous préparez avec vos cheveux et tout ce que vous ne pouvez pas emporter avec vous, et vous vous maquillez dans la voiture.

“Dans notre série, tout le monde sortait de la maison vers la voiture en ayant l’air absolument dur, puis au moment où ils sortent des voitures, tout le monde est tout excité.

“Mais ils vous donnent littéralement 20 minutes, puis les producteurs sont tous là dans votre chambre en train de vous crier dessus : ‘Tu dois descendre, tu dois allumer ton micro !’

“Mes cheveux étaient dans un bon état tout du long, je ressemblais à une épave absolue!”

Petite limite d’alcool

Les candidats n’ont droit qu’à un seul verre de prosecco par tâche[/caption]

Dans chaque série de The Apprentice, vous voyez tous les candidats gagnants attendre dans la maison avec un verre de prosecco à la main – pour savoir lequel de leurs adversaires a été renvoyé par Lord Sugar.

Mais, étonnamment, c’est le seul alcool qui leur est permis pendant toute la semaine – à moins qu’ils ne remportent une tâche et soient envoyés dans un cours de préparation de cocktails.

“De temps en temps, sur ceux-ci, ils pourraient vous laisser prendre un cocktail”, explique Michaela.

“L’une de nos friandises était dans un bar et nous avions droit à une ou deux, mais cela se rapprochait de la fin. C’était un peu plus froid au fur et à mesure que vous avanciez.

En parlant de « friandises », Michaela avoue qu’elles « n’étaient pas toujours amusantes » – mais elles valaient mieux que d’être coincée à la maison toute la journée à ne rien faire.

Elle se souvient : « Ils m’ont envoyé sur le plus haut toboggan du monde. J’ai le vertige alors je me suis dit : ‘Ce n’est pas un régal. C’est mon putain de cauchemar vivant !”

« Tu es juste soulagé de sortir de la maison cependant. Vous savez que vous ne pouvez pas rester assis dans la maison toute la journée.

En attente d’une proposition

Michaela Wain et Harrison Jones avec leur fils[/caption]

La vie de Michaela a énormément changé depuis qu’elle est dans The Apprentice, tant au niveau de sa carrière que de sa vie amoureuse.

Elle a rencontré son partenaire Harrison Jones dans l’émission, et le couple a un fils, Grayson, qui aura quatre ans plus tard ce mois-ci.

Michaela – dont le frère Josh Ritchie était finaliste de la première série de Love Island – rit : « Dans mes rêves les plus fous, je ne pensais pas rencontrer mon partenaire dans The Apprentice. Mon frère dit toujours qu’il est allé sur Love Island et j’ai fini par trouver quelqu’un pendant que j’étais dans The Apprentice !

«Mais même quand nous étions là-bas, ce n’était rien comme ça. Nous étions vraiment amis. C’était après notre sortie de l’émission, vous avez un écart de trois mois avant qu’elle ne passe à la télévision.

“Vous venez de vivre cette expérience éclair et personne ne le sait, alors nous sommes restés amis parce que sinon vous faites la tête de votre famille en en parlant, et puis quand c’est passé à la télévision, nous voulions tous être les uns avec les autres et tout regarder ensemble.

“Et nous avons été autorisés à boire de l’alcool à ce moment-là – c’est à ce moment-là que Harrison et moi nous sommes rapprochés!”

Alors qu’elle et Harrison ne sont pas encore mariés, Michaela avoue qu’elle attend une demande en mariage imminente.

Elle dit : « Il n’est pas encore mon mari, mais j’espère qu’il posera bientôt la question ! Il est une vraie limace face à la situation.

“L’apprenti a changé ma vie”

Michaela dit que The Apprentice a changé sa vie[/caption]

Et, en ce qui concerne sa carrière, Michaela dit que The Apprentice “a changé sa vie”.

Elle dirige maintenant cinq entreprises liées au bâtiment et à la construction, gère son propre podcast BigDug et a lancé les tout premiers Women in Construction Awards.

“Je veux vraiment faire avancer les choses de Women in Construction et vraiment avoir un impact”, dit-elle. « Je pense qu’il n’y a rien de mieux dans la vie que vous puissiez faire que d’aider à changer la vie des autres et de laisser un héritage.

“Les femmes viennent et elles me disent qu’elles ont été inspirées pour se lancer dans la construction parce qu’elles ont lu un article ou m’ont vue sur un podcast, ou me suivent sur les réseaux sociaux, et c’est le meilleur sentiment et la meilleure chose à faire ce que je faire.

“Je dois donc essayer d’aller de l’avant et de vraiment changer la démographie de l’industrie de la construction.”

Quelle est la prochaine étape pour Michaela ?

“Je veux être millionnaire”, conclut-elle. “En fait, je veux être milliardaire !”

Michaela peut être entendue discuter de l’égalité dans le commerce dans son podcast BiGDUG.