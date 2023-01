J’étais très pauvre après avoir été échangé à la naissance alors que l’autre enfant était riche – j’en voulais à maman de ne pas m’avoir échangé

Un HOMME échangé à la naissance dit qu’il en veut à sa mère de ne pas l’avoir échangé parce qu’il a grandi dans la misère tandis que l’autre enfant était riche.

Robin a été élevé par Sandy Dawkins, une mère célibataire qui a du mal à joindre les deux bouts, tandis que Gavin a été élevé par un parent plus riche, Megs Clinton Parker, en Afrique du Sud.

Gavin, à gauche, a été élevé par un parent plus riche tandis que Robin, à droite, a été élevé par un parent moins aisé

Gavin a dit qu’il était «heureux» de la vie qu’il a atterrie accidentellement

Robin dit maintenant qu’il comprend pourquoi Megs et Sandy ont choisi de ne pas échanger la paire

L’erreur a été découverte en 1991 après qu’un différend sur la paternité de Gavin a conduit à un test ADN qui a montré que Megs n’était pas sa mère biologique.

Une vérification des dossiers de l’hôpital a ensuite révélé que le fils biologique de Megs, Robin, était en fait élevé par Sandy.

Mais confrontées à la possibilité d’échanger leurs fils biologiques, Megs et Sandy ont plutôt choisi de garder les enfants qu’elles avaient élevés depuis leur naissance, rapporte 60 Minutes Australia.

Les garçons ont grandi à 300 miles l’un de l’autre dans des environnements très différents et se sont appelés frères.

Robin a raconté comment il aurait souhaité que Megs se soit battu pour l’échanger, décrivant sa maigre vie avec Sandy comme “pas facile” et disant qu’il ne souhaiterait pas l’épreuve à son “pire ennemi”.

S’exprimant à l’âge de 15 ans, Robin a déclaré au programme qu’il n’aimait pas que Gavin “rende les choses faciles”.

“Si j’ai jamais voulu quelque chose, j’ai dû y travailler, je ne l’ai jamais fait venir vers moi”, a-t-il ajouté.

Robin et Gavin étaient les deux seuls enfants nés à l’hôpital Nigel de Johannesburg le jour de l’été 1989 et ont été accidentellement confiés à la mauvaise mère par l’infirmière.

Après avoir découvert l’erreur en 1991 mais décidé de ne pas échanger les enfants, Sandy et Megs se sont embrassées comme des sœurs.

Gavin a déclaré à l’époque qu’il était “heureux” de la vie qu’il avait atterrie accidentellement et qu’il ne se sentait pas désolé pour Robin.

“Dire que je remercie ma bonne étoile tous les jours serait faux, mais en même temps, on m’a donné une vie que j’ai vécue et que je vis toujours et je ne regrette rien”, a-t-il déclaré.

Mais Megs manquait à son fils biologique et en 2004, l’a encouragé à déménager à l’autre bout du pays dans sa maison avec Gavin – laissant Sandy sans enfant.

“Je veux juste savoir qu’elle est vraiment heureuse de ce qu’elle a accompli”, a déclaré Sandy à l’époque.

“Je veux dire qu’elle a ruiné la vie des gens, il n’y a tout simplement pas d’autre façon de voir les choses… elle a ruiné la mienne pour commencer.”

‘CE N’EST PAS QUI JE SUIS’

Megs a dit qu’elle « pourrait comprendre cela » et qu’elle aurait été « dévastée » si la même chose lui arrivait, mais a ajouté : « Je ne le renvoie pas parce qu’elle a mal.

« Je ne vais pas être désolé parce que j’ai gagné. Je suis sacrément content d’avoir gagné.

Mais l’image d’une famille heureuse a rapidement commencé à s’effondrer en raison de l’attitude de Robin envers sa nouvelle école et des attentes élevées de Megs envers lui, transformant la maison en une « zone de guerre ».

Robin a déclaré que l’environnement à haute pression avait transformé “moi en dragon”.

“Ce n’est pas qui je suis”, a-t-il déclaré.

“C’était comme si j’étais dans une bouteille et que le couvercle était fermé… Pour moi, essayer de changer dans deux, trois ans pour convenir à Meg ou pour la garder heureuse, j’ai essayé et je pensais que je pouvais le faire, mais je ne pouvais pas .”

À 18 ans, Robin a abandonné l’école et a pris la route, s’installant à Louis Trichardt, dans le nord de l’Afrique du Sud, où il a trouvé un emploi dans la construction de plates-formes de safari.

Le déménagement a dévasté Megs, brisant la famille déjà agitée.

“Quand il est parti, j’ai failli mourir. Je ne peux pas dire à quel point ça fait mal, parce que j’ai travaillé si dur pour ça et je le voulais tellement. Puis, quand ça a échoué, il ne m’est jamais venu à l’esprit que ça a échoué », a-t-elle déclaré.

“Quand vous vouliez toutes les bonnes choses pour toutes les bonnes raisons, mais qu’elles ne correspondaient tout simplement pas.

“Quand il est parti, j’ai juste cessé de vivre pendant un moment.”

Pendant ce temps, Gavin a déclaré que l’abandon soudain lui avait donné envie de “tuer” Robin.

« C’est le fait qu’il a blessé Megs. Je veux dire qu’elle s’est sentie extrêmement trahie et vraiment blessée quand il est sorti”, a-t-il déclaré.

«Elle lui avait donné un foyer pendant trois à quatre ans, elle s’occupait de lui, subvenait à ses besoins. Et il est parti en nous renvoyant tout.

Des années plus tard, la famille a finalement retrouvé Robin, sa femme Liesel et leur fils James, et commence à reconstruire leur relation.

Et Robin dit maintenant qu’il comprend pourquoi Megs et Sandy ont choisi de ne pas échanger les bébés.

“Si je devais découvrir qu’il n’était pas à moi, il n’y a aucun moyen que je le rende”, a-t-il déclaré.

« Je prendrais la décision de ne pas apprendre à connaître l’autre enfant parce que ce que j’ai est bon et qu’il en reste ainsi.

“Je ne voudrais pas qu’il le sache, je garderais le secret et le laisserais ainsi.”