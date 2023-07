J’étais tellement stressé par le changement climatique que je l’ai pris sur mon propre corps

Il s’agit d’une chronique à la première personne d’Andrea Johancsik, qui vit à Calgary. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, consultez la FAQ.

« C’est à vous de décider », a déclaré notre professeur à la douzaine de jeunes visages de notre séminaire universitaire.

Elle tapa sa paume sur la table, agitée.

« Personne d’autre ne va résoudre les problèmes environnementaux du monde. Vous cherchez les leaders mondiaux ? Ils sont dans cette pièce. »

La pièce devint silencieuse à l’exception du son habituel du crayon tournoyant d’un camarade de classe. Mais dans mon corps, mon cœur battait un souffle assourdissant. La honte brûlante me montait à la poitrine.

Dans le monde d’aujourd’hui, il est impossible d’échapper aux discussions sur le climat et chacun réagit différemment au stress dans sa vie. Mais ma réaction est allée dans un endroit vraiment sombre et il m’a fallu des années pour trouver mon chemin.

En tant qu’étudiant de première année, j’ai essayé d’avoir une vie sociale à la hauteur des photos que mes amis postaient sur les réseaux sociaux, tout en étudiant pendant des heures dans mon dortoir seul, avec l’impression que si j’échouais à mon prochain examen, cela signifierait échouer à la vie.

Je ne savais pas comment faire face, alors je me suis déconnecté émotionnellement des autres et j’ai mangé des sacs de collations et de bonbons pendant mes études. Un après-midi, j’étais tellement dégoûté de moi-même que je me suis fait vomir. Je me sentais honteux mais aussi soulagé de la pression que je me mettais.

Pendant ses études universitaires, Johancsik s’est engagé à manger des fruits et légumes cultivés localement. Mais l’effort pour réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à l’alimentation a fini par alimenter son anxiété et sa lutte pour le contrôle. (Soumis par Andrea Johancsik)

Lorsque je suis revenu pour ma deuxième année, mes cours étaient plus difficiles, tout comme le contenu. C’est alors que l’aspect « éco » de mon anxiété a ajouté à la pression.

Pendant des heures chaque jour, j’ai appris l’état horrible de notre planète. J’ai regardé des documentaires de PDG égoïstes dirigeant des sociétés avides de profit aux dépens des pauvres du monde. J’ai écouté des conférences sur les entreprises qui jettent négligemment des déchets toxiques sur les terres autochtones. J’ai lu des articles sur le problème des braconniers qui attrapaient et vendaient des espèces menacées.

Ensuite, j’ai essayé de m’en débarrasser, mais boire avant avec des amis un vendredi soir m’a semblé étrange et indulgent.

Avant de boire avec des amis un vendredi soir, c’était étrange et complaisant. – Andrea Johancsik

J’ai commencé à être obsédé par la nourriture pour faire face – c’était utile et une distraction bienvenue pour le malheur et la morosité. A un moment, j’ai décidé de n’acheter que des produits cultivés localement pour faire un point sur le système alimentaire. Manger des pommes et des poires locales réduit les émissions nocives des transports – mais ce défi s’est transformé en quelque chose qui relevait plus d’un faux sentiment de contrôle pour moi face à l’incertitude que de bien manger.

Parfois, j’étais tellement submergé par les choix alimentaires qui étaient les meilleurs pour la planète que je mangeais à peine.

J’ai caché ce trouble de l’alimentation à ma famille, mes amis et mes camarades de classe. S’ils s’en doutaient, ils n’ont jamais rien dit. Peut-être était-ce leur propre peur d’être démasquées – même dans mon petit programme, je peux penser à une poignée de femmes dont les corps pointus et minces et les cernes sous les yeux suggéraient l’anorexie.

Faire appel à un professionnel n’a pas résolu le problème. J’ai vu des thérapeutes par l’intermédiaire du bureau de conseil de l’école. Mais même si un trouble de l’alimentation peut mettre la vie en danger, il a fallu plusieurs années avant que quelqu’un me recommande de consulter un médecin. Après plusieurs tests sanguins et électrocardiogrammes, on m’a diagnostiqué une boulimie et j’ai appris que j’avais une arythmie cardiaque, de faibles réserves de fer et des déséquilibres enzymatiques.

Après s’être remise de la boulimie, Johancsik s’assure qu’elle prend du temps pour des choses qui lui apportent de la joie, comme faire de la randonnée dans les montagnes. (Soumis par Andrea Johancsik)

Mon chemin vers un mode de vie plus sain a été autant une question de traitement de la solitude que de traitement.

J’ai suivi un programme de thérapie de groupe à l’hôpital local. Cela a aidé, mais je me sentais encore mieux quand j’ai obtenu mon diplôme et que j’ai laissé derrière moi les pressions toxiques de l’université.

J’ai pris un emploi d’été en donnant des visites dans les badlands de l’Alberta, vivant et travaillant aux côtés d’un groupe de pairs très uni, puis j’ai trouvé un travail positif et pratique dans le domaine de l’environnement – aider les membres de la communauté à réduire les déchets et leur empreinte climatique. Je pense que cela a fait autant que la thérapie.

Et mon angoisse pour la terre ? Il est toujours là. Quand je me sens anxieux, j’ai toujours l’impulsion de battre en retraite. Mais je me force à chercher des amis et à en parler. Je privilégie les activités qui me procurent de la joie, comme la randonnée en montagne.

Maintenant que la fumée des feux de forêt obscurcit notre ciel, je crains que davantage de jeunes ne soient également aux prises avec l’anxiété climatique. J’espère qu’ils donnent aussi la priorité à prendre soin d’eux-mêmes.

Lorsque j’écrivais des essais à l’université, je soutenais que l’antidote aux problèmes de l’environnement était la compassion et une meilleure connexion entre les gens et l’environnement naturel. Mais maintenant je vois que dans ma maladie, j’ai oublié d’avoir de la compassion pour moi-même. Nous ne pouvons pas ignorer le changement climatique ni nous épuiser à essayer d’y remédier. Mais quelque part au milieu se trouve la compassion pour nous-mêmes, les uns pour les autres et pour le monde.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec des troubles de l’alimentation, voici où obtenir de l’aide :

Raconter votre histoire

Dans le cadre de notre partenariat continu avec la bibliothèque publique de Calgary, CBC Calgary organise des ateliers d’écriture en personne pour aider les membres de la communauté à raconter leurs propres histoires. Cette pièce provient d’un atelier tenu à la bibliothèque Village Square dans l’est de Calgary.

Découvrez nos ateliers et inscrivez-vous sur la liste d’attente, ou présentez votre histoire directement à l’équipe nationale.