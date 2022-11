J’étais tellement maigre que j’ai eu du mal à mettre de la nourriture sur la table et je ne pouvais pas allumer le chauffage en tant que mère célibataire, dit Kym Marsh

KYM Marsh a parlé de ses difficultés précédentes en tant que mère célibataire et a révélé qu’elle était si maigre qu’elle ne pouvait parfois pas se permettre de manger ou de se chauffer.

La star de Strictly Come Dancing, âgée de 46 ans, a eu son premier enfant – son fils David – lorsqu’elle était adolescente et avant de devenir un nom familier.

Elle a déclaré: «Pendant ces premières années d’enfance, il y avait des moments où pouvoir chauffer la maison et mettre de la nourriture sur la table était un souci. Nous avions un budget très serré et avons dû faire des choix difficiles.

Maman de quatre enfants, Kym partage David, 26 ans, et Emilie, 19 ans, avec son ex-partenaire Dave Cunliffe.

Elle a ensuite accueilli sa fille Polly, 10 ans, avec son ex-mari Jamie Lomas. L’ancien couple a eu le cœur brisé lorsque leur fils Archie est décédé peu de temps après sa naissance en 2009.

Kym a parlé de ses luttes précédentes dans le cadre de la campagne HELLO ! pour encourager les gens à aider les moins fortunés cet hiver.

Elle a ajouté: “J’ai eu la chance d’avoir le père de mes enfants et un grand réseau familial pour m’aider et me soutenir, mais je sais que ce n’est pas le cas pour tant de gens.”

Plus tôt dans la journée, nous avons révélé que Kym, qui s’est associé à Graziano di Prima pour Strictly cette année, a été contraint de se retirer des répétitions.

Elle devait retourner dans la salle d’entraînement avec Graziano après avoir survécu une autre semaine, mais ne s’en sentait pas à la hauteur – quelques jours seulement après avoir subi de graves crises de panique dans les coulisses.

Un initié a déclaré: “Kym a passé une excellente semaine malgré son anxiété paralysante.





“Malheureusement, elle ne va pas bien, elle a donc pris la décision de retarder l’entraînement jusqu’à ce qu’elle aille mieux.

“Elle sait qu’elle doit prendre soin d’elle physiquement et mentalement.”