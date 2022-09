J’étais tellement ivre que j’ai oublié que j’avais acheté une MAISON – mon petit ami était furieux mais c’est la meilleure chose que j’ai faite

UNE FEMME a partagé comment elle s’est tellement saoulée pendant une soirée qu’elle a oublié qu’elle avait acheté une maison.

Maman Luana Riberia, 40 ans, d’Anglesey, dans le nord du Pays de Galles, a déclaré que son petit ami était furieux de cet achat impulsif, mais affirme que c’est la meilleure chose qu’elle ait jamais faite.

Luana était tellement ivre qu’elle ne se souvenait plus qu’elle avait acheté une maison Crédit : Instagram/@LuanaRibeira

Son petit ami lui a rappelé le lendemain matin qu’elle avait remporté l’enchère Crédit : Facebook/ Luana Ribeira

Luana, qui dirige une entreprise de relations publiques, n’avait aucun souvenir d’avoir mis 20 000 £ sur une maison aux enchères.

Elle a été rappelée par son petit ami le lendemain matin qui lui a dit qu’elle avait en fait gagné la propriété à Leeds.

Luana a déclaré au Daily Star : “Je suis allée voir une maison avec un ami car elle était aux enchères, mais mon ami n’en voulait pas car elle se trouvait dans un quartier difficile. J’ai aimé la propriété et j’ai pensé qu’elle pourrait être vraiment belle et un bon investissement.

«Alors, je suis allé à la boîte de nuit où je travaillais, je suis resté après et je me suis beaucoup saoulé.

“Je n’ai aucun souvenir de l’avoir fait, mais apparemment je suis rentré chez moi le lendemain matin, j’ai appelé l’agent immobilier, j’ai fait une offre et j’ai obtenu la maison.

“Je me suis réveillé avec la gueule de bois et mon petit ami de l’époque était très ennuyé et me traitait en silence.”

La mère prétend qu’elle ne fait pas grand-chose de la nuit mouvementée, mais a dit “un verre s’est transformé en deux” et “le reste est flou”.

Même si sa décision irréfléchie a rendu son partenaire furieux, l’achat s’est avéré être un bon investissement.

Luana a gardé la maison pendant un an, a doublé son bénéfice et a pu acheter une autre propriété.

Son deuxième achat s’est transformé en un bénéfice de 20 000 £, elle a donc acheté une troisième propriété à partir de laquelle elle a gagné 20 000 £ supplémentaires.

Les bénéfices lui ont permis de déménager au Portugal et de créer sa propre entreprise de médias.

Luan a précédemment expliqué comment elle avait couché avec le meilleur ami de son mari et qu’ils vivaient tous ensemble avec leurs enfants.

Le couple, qui partage les filles Seren, 12 ans, et Electra, 11 ans, s’est séparé à l’amiable en 2016, mais a continué à vivre dans la même maison pendant encore six mois pendant qu’ils naviguaient dans leur nouvelle normalité.

Alors que James a évolué avec un nouveau partenaire, Luana a trouvé l’amour dans un endroit inattendu – le meilleur ami de longue date de James, Al Meyer, 36 ans.