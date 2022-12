J’étais tellement horrifié par la diatribe hitlérienne de Kanye que j’ai fait enlever mon tatouage de son visage – je suis passé de l’aimer à le haïr

UNE FEMME a été tellement horrifiée par la diatribe hitlérienne de Kanye qu’elle s’est fait enlever un tatouage de son visage.

Zee, de Londres, a fait graver le visage du rappeur en disgrâce sur son biceps il y a quelques années.

Zee a commencé le processus de suppression de son tatouage Kanye West Crédit : Naama studios

Les studios Naama offrent des déménagements gratuits à tous ceux qui ont un tatouage de Kanye West Crédit : Naama studios

Kanye West a récemment déclaré “J’aime Hitler” Crédit : BackGrid

Zee a dit qu’avoir le visage de Kanye sur sa peau la rendait “mal à l’aise” Crédit : Naama studios

Le tatouage détaillé comprenait les paroles d’une des chansons de Ye de 2013, I Am God, qui disait “dépêche-toi avec mes putains de croissants”.

Autrefois fan, Zee a déclaré qu’elle commençait à se sentir vraiment “mal à l’aise” d’avoir la star du hip-hop sur sa peau après sa récente série de commentaires antisémites.

Elle a déclaré: “Je suis passée de l’aimer à la détester assez rapidement.

“En d’autres termes, Kanye a sorti beaucoup de choses controversées au cours des cinq dernières années.

“Ces choses qu’il a dites vont à l’encontre de mes valeurs personnelles.

“C’est arrivé au point où j’ai vraiment commencé à me sentir mal à l’aise de l’avoir sur ma peau.”

Cela vient après que la star, qui a récemment été larguée par Adidas et Balenciaga, a admis “J’aime Hitler”.

Dans une récente interview avec le théoricien du complot Alex Jones, Kanye a glorifié le dictateur et les nazis.

Il a dit : « Je vois aussi de bonnes choses à propos d’Hitler.

“J’aime tout le monde, ce type a inventé les autoroutes, le micro, chaque humain a quelque chose de valeur qu’il a apporté à la table, surtout Hitler.

“De plus, Hitler est né chrétien.”

Il s’est également attribué le mérite d’avoir “vulgarisé” l’antisémitisme et a déclaré que les nazis “avaient fait de bonnes choses”.

Pour aider les gens au milieu de la chute de Kanye, le studio de détatouage basé à Londres, Naama, propose des séances gratuites à toute personne tatouée.

Le qualifiant de “tatouage déclencheur”, la petite entreprise a ajouté tout ce qui concernait le rappeur à son programme de seconde chance.

La directrice du studio, Melina, a déclaré à The Sun Online que le programme était destiné aux clients qui pourraient avoir des tatouages ​​qui représentent un mauvais moment de leur vie.

Mélina a dit : “[We help] clients qui ont des tatouages ​​de prison, des tatouages ​​de gang ou [tattoos] vie où ils ont fait quelque chose où ils sont en fait comme ‘oh non qu’est-ce que j’ai fait’.

“Nous avons ce programme depuis le tout début.

“Quand nous avons vu toute la situation de Kanye West devenir virale, nous avons décidé qu’il s’agissait en fait de ce qu’était une seconde chance

“Vous aviez l’habitude de penser que vous idolâtriez cette personne, que vous croyiez en tout ce qu’elle disait et que vous étiez d’accord avec elle et parce qu’elle a pris ses propres décisions, ses propres commentaires sur les réseaux sociaux, vous n’êtes maintenant plus d’accord avec elle et cela [tattoo] que vous avez ne vous représente plus.

“Et c’est l’occasion pour ces gens de montrer qu’il est possible de changer et de supprimer [it].”

Attirant l’attention du monde entier, Melina a déclaré que le studio n’avait pas l’intention d’exploser comme il l’a fait.

“Nous avons eu une réponse fantastique non seulement à Londres, pas seulement au Royaume-Uni, mais à peu près partout dans le monde”, a-t-elle ajouté.

“Nous compatissons absolument avec les gens qui veulent les faire retirer.

“Une des clientes a dit qu’elle était heureuse de ne plus avoir à expliquer à ses amis le tatouage de Kayne.”

Deux clients assistent actuellement à des séances pour faire retirer le leur.

Kimberly se fait également tatouer le bras de Kanye qui pleure du sang.

Vous pouvez en savoir plus sur les services de Naama ici.

La manager Melina a déclaré que tous les tatouages ​​​​de Kanye relèvent désormais de leur programme de seconde chance Crédit : Naama studios