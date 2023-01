J’étais sur un navire de guerre américain bourdonné par un essaim d’OVNI – ils se déplaçaient d’une manière qu’aucun vaisseau humain ne pouvait, dit un marin dénonciateur

UN MARIN a déclaré que des objets mystérieux qui bourdonnaient sur son navire de la marine américaine se comportaient d’une manière qu’aucun engin contrôlé par l’homme ne ferait.

Le lanceur d’alerte était sur l’USS Paul Hamilton lorsque l’équipage a signalé qu’il y avait de “multiples” OVNIS entourant le navire alors qu’il naviguait sur l’océan Pacifique.

L’USS Paul Hamilton a été bourdonné par des OVNIS

Jeremy Corbell est un enquêteur de premier plan sur les ovnis

Le navire de guerre était dans le Pacifique à l’époque Crédit : RoyKabanlit -/Wikimedia

L’incident était l’un des nombreux décrits dans une cache de documents accidentellement publiés par la marine américaine l’année dernière.

Plus de 60 pages sur les rencontres ont été téléchargées par l’armée avec le nom de fichier “rédaction proposée” – suggérant que les documents non modifiés n’étaient pas destinés à être rendus publics.

Maintenant, l’un des marins du Paul Hamilton a rompu son silence et a parlé de ce qui est arrivé au podcast Weaponized, dirigé par Jeremy Corbell et George Knapp.

Le marin, qu’ils n’ont pas nommé, a déclaré que l’essaim “est venu de l’ouest” et “au-dessus de l’eau et loin de la terre”.

Mais il a dit que ce qui ressortait et éveillait l’attention de l’équipage était la manière apparemment aléatoire dont l’engin s’éloignait.

«Ils partiraient sur des paliers différents sur lesquels ils sont arrivés. Ce qui était bizarre », a-t-il déclaré.

Le marin a dit “si vous aviez pointé des drones pour aller vérifier quelque chose, ils reviendraient” d’où ils ont été envoyés.

Il a ajouté “donc c’était quelque chose d’assez significatif pour que nous signalions ‘ces choses vont dans une direction différente de celle d’où elles venaient'”.

Corbell a déclaré sur le podcast que le marin a vu les objets “aller dans une autre direction”, ce qui soulève la question “de qui étaient-ils et d’où venaient-ils ?”.

Dans un clip vidéo publié par le Pentagone, l’un des objets peut être vu du navire alors qu’un des marins est entendu décrire ce qui peut être vu lors de l’incident de juillet 2019.

“Il y a plusieurs UAS (systèmes aériens sans pilote) à proximité de Paul Hamilton”, peut-on entendre dire le marin.

Le rapport divulgué indique que quatre UAS ont été vus, le premier repéré vers 2 h 40 du matin et qu’ils ont été vus pendant environ deux heures et vingt minutes.

Nous avons vu certains d’entre eux éclairer le navire avec ce qui semblait être des projecteurs ou des caméras et à l’époque, l’équipage a déclaré que trois d’entre eux étaient des quadricoptères.

La vidéo de l’un d’eux a été prise à l’aide des lunettes de vision nocturne du navire.

Dans la zone se trouvait le vraquier M/V Bass Strait, battant pavillon de Hong Kong, que le navire américain a tenté de contacter mais n’a reçu aucune réponse.

On soupçonne qu’une partie de l’incident du drone pourrait avoir été une tentative d’espionnage de navires de guerre américains, comme celui impliqué dans l’USS Paul Hamilton.

Les documents révèlent des rencontres avec des drones inconnus survolant six navires de guerre de mars à juillet 2019.

Des engins mystérieux sont décrits comme faisant parfois des approches “dangereuses” des navires américains et s’approchant à seulement 500 pieds d’eux.

Les drones semblent encercler les navires souvent sans communication – et certains d’entre eux survolent les navires.

Et il n’y a aucune mention de navires de guerre américains tirant sur le mystérieux engin malgré leur proximité avec eux.

Les documents suggèrent que certains de ces drones pourraient être des engins espions recueillant des données.

Les drones variaient en attitude de 1 400 pieds à 21 000 pieds stupéfiants.

Les cartes publiées dans les fichiers montrent les drones encerclant le navire de guerre d’environ 4 heures du matin à 18 heures.

L’USS Harpers Ferry – un navire de débarquement – a été menacé par huit drones inconnus, dont trois survolant le navire à environ 500 pieds.

Les photos incluses dans les documents montrent l’un des objets dans le ciel, tandis qu’une carte montre l’engin survolant la trajectoire du navire.

Et un autre événement, a vu six objets voler dans un “schéma cohérent” dans un événement qui a duré une heure et 25 minutes au-dessus de l’USS Zumwalt – l’un des navires les plus avancés de la marine américaine.

Corbell a été à l’origine d’une série de fuites très médiatisées mettant en vedette des rencontres entre des ovnis et l’armée américaine qui ont été jouées lors d’une audience historique tenue par le Congrès.

Le podcast Weaponized a également publié cette semaine une image capturée par un avion espion américain montrant un OVNI orbe métallique survolant l’Irak.

La photo a été incluse dans une vidéo d’information classifiée montrée aux agences gouvernementales américaines et il est affirmé que c’est la première fois qu’un OVNI est filmé dans une zone de conflit actif.

Les ovnis et l’UAP sont passés du domaine des théories du complot à être considérés comme un problème de sécurité nationale des États-Unis.

Les responsables du Pentagone ont pris la décision sans précédent en 2010 de publier un trio de vidéos remarquables montrant des “rencontres” avec des ovnis.

La plus frappante était peut-être une vidéo connue sous le nom de tic tac pour la façon dont le petit objet blanc ressemblait au bonbon.

L’un des objets vus à travers l’équipement de vision nocturne de Paul Hamilton

L’USS Harpers Ferry a repéré des drones qui ont effectué plusieurs approches “dangereuses”