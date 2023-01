J’étais sur Tipping Point – les caméras m’ont surpris en train de renfrogner mon coéquipier et m’ont forcé à refilmer

UNE ANCIENNE candidate de Tipping Point s’est exprimée après qu’il a été révélé qu’elle avait été forcée de refilmer certaines scènes du programme.

Le jeu télévisé ITV a l’habitude d’accueillir un certain nombre de joueurs différents dans l’émission et maintenant une ancienne candidate, Emily Timmins, s’est exprimée et a révélé un certain nombre de secrets en coulisses.

Emily a admis qu'elle avait été forcée de refilmer certaines scènes

Elle a raconté à quel point les producteurs étaient mécontents de ses réactions dans l'émission

Emily a partagé une vidéo sur TikTok pour détailler son passage dans l’émission et a avoué comment les patrons de l’émission l’ont forcée à refilmer des parties spécifiques de l’émission après avoir donné des regards désagréables à ses collègues joueurs et des remarques à l’animateur Ben Shephard.

Parlant d’elle-même dans le cadre de la tendance «mettre un doigt si vous avez fait cela», Emily a raconté comment elle avait renfrogné le concurrent qui avait remporté la question du pot de pénalité.

Emily a admis: «À l’époque, [I] lui a donné un regard vraiment drôle que vous ne saviez pas que vous faisiez et quand Ben a annoncé que vous étiez hors de la série, vous avez regardé la caméra et vous avez dit “oh, d’accord”.

Elle a continué plus loin en exposant une tactique de production après qu’ils lui aient dit que sa réaction n’était pas assez bonne.

Emily a poursuivi: “Ensuite, les producteurs vous ont fait refilmer parce qu’apparemment, cela ne passera pas bien à la télévision.”

Elle a ensuite partagé un clip de son épisode de diffusion où l’un de ses regards inopportuns envers ses collègues joueurs avait été laissé dedans.

Alors que Shirley répondait à la question du pot de prix, une Emily sérieusement peu impressionnée leva les sourcils et regarda son blasement.

Ailleurs, l’ancienne candidate de l’émission a admis que les producteurs ne lui permettraient pas non plus de porter ses propres vêtements et elle a révélé qu’elle avait été forcée de porter un chemisier beaucoup trop grand pour elle.

Elle a dit : « Quand tu es arrivé là-bas, ils ne t’ont pas laissé porter tes propres vêtements, alors tu devais porter un chemisier qui [I] n’aimait pas et était trop grand.

Dans son épisode, Emily a quitté la série en premier après avoir gagné le moins d’argent parmi ses collègues joueurs.