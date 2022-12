J’étais sur The Traiters – il y a des règles secrètes sur la consommation d’alcool, le contact avec nos familles et les jours de congé du tournage

UN CANDIDAT de The Traiters de la BBC a révélé les secrets de la nouvelle série télé-réalité.

Présentée par Claudia Winkleman de Strictly, la toute nouvelle série de télé-réalité voit 22 candidats entrer dans un château des Highlands écossais et chargés de découvrir leurs homologues infidèles.

Claudia Winkleman présente la toute nouvelle émission de la BBC[/caption]

Meryl a partagé des secrets des coulisses[/caption]

Les joueurs fidèles doivent découvrir les traîtres parmi eux avant d’être «tués» ou bannis pour tenter de gagner 120 000 £.

L’émission a captivé les téléspectateurs depuis ses débuts – et maintenant l’un des candidats a répondu aux questions que nous nous posons tous.

Meryl, 25 ans, a utilisé son compte TikTok pour partager les secrets de l’émission – de l’alcool au contact extérieur.

Les téléspectateurs voient généralement les concurrents se détendre après une journée dramatique à la fin de chaque épisode.

Cependant, Meryl, employée du centre d’appels, a révélé que les producteurs ne fournissent pas d’alcool chaque soir.

“Nous n’avons pas bu tous les soirs, nous en avons eu tous les deux soirs et c’était comme rationné”, a-t-elle dit, ajoutant: “Eh bien, pas rationné, mais nous avons eu un ou deux verres chacun.”

Elle a poursuivi en expliquant que les téléphones ne sont pas autorisés dans le château, cependant, ils peuvent entendre leurs amis et leur famille.

Les patrons informent régulièrement leurs proches de la façon dont ils vont et les candidats reçoivent des messages vidéo une fois par semaine.

En ce qui concerne le tournage de la série, le calendrier est très chargé, car Meryl a déclaré qu’ils n’avaient tous qu’un jour de congé.

Les caméras tournent du lundi au samedi de tôt le matin jusqu’à tard dans la nuit, tandis que tout le monde se repose le dimanche.

Parlant du temps d’arrêt limité, Meryl a déclaré: «En ce qui concerne le dimanche, vous avez littéralement dormi toute la journée. Comme si je me suis littéralement réveillé à 12 ans. Je me détendais un peu et regardais des films et des trucs dans la pièce.

“Et puis je me suis littéralement rendormi vers trois heures, puis je me suis réveillé pour le dîner, puis je me suis rendormi.”

Bien que les téléspectateurs regardent des affrontements dramatiques, tous les concurrents sont restés en contact avec un grand chat de groupe.

« Nous parlons tout le temps ; Je parle comme 24/7. Vraiment 24 heures sur 24. Nous parlons toujours, il y a toujours quelqu’un si vous avez un problème que vous pouvez écrire dans le chat, puis quelqu’un vous répondra et quelqu’un dira ce qu’il ressent.

“Et c’est bien parce que j’ai juste l’impression que c’est bien de rester en contact avec tout le monde, surtout en ce moment alors que l’émission est diffusée. Nous sommes donc tous en contact et nous parlons toujours et des choses qui sont bonnes.

The Traitors continue sur BBC One et iPlayer.

Les concurrents ne sont pas autorisés à avoir des téléphones, bien que les patrons de l’émission tiennent leurs amis et leurs familles informés[/caption]

Les téléspectateurs ont été captivés par la nouvelle série de la BBC[/caption]