J’étais sur The Great British Sewing Bee et j’ai été choqué quand il s’est terminé – il y a BEAUCOUP que vous ne voyez pas à l’écran

ANNIE Rolo Phillips a tout raconté sur son passage victorieux sur The Great British Sewing Bee, notamment en ouvrant sur les longues journées de tournage et les secrets que vous ne voyez pas à la caméra.

La star est devenue célèbre lors du populaire concours de la BBC et a maintenant levé le voile sur ce qui se passe exactement dans les coulisses.

Annie Rolo Phillips a admis qu'il se passait beaucoup de choses dans les coulisses de la Great British Sewing Bee

Annie a remporté l'émission alors qu'elle était enceinte

Le programme est actuellement animé par Sara Pascoe et a déjà été dirigé par Claudia Winkleman et Joe Lycett.

Chacun des concurrents est chargé de proposer les meilleurs modèles de couture possibles afin d’impressionner les juges aux yeux d’aigle – Patrick Grant et Esme Young – et d’avancer plus loin dans le concours.

Cependant, la gagnante Annie, qui était enceinte pendant le tournage de la série, a révélé que tout n’était pas amusant et a même admis qu’elle était restée « choquée » à la fin du processus.

S’adressant à Metro.co.uk, elle a expliqué comment elle avait été « aspirée » par le monde fou de la couture pendant les longues journées de tournage.

Annie a dit: « Évidemment pour moi, j’étais enceinte à l’époque, mais vous venez de [get] aspiré dans ce monde, donc ça passe vite, vraiment ?

« Quand ça s’est terminé, j’ai été choqué pendant quelques semaines. C’était assez intense. »

Annie a admis qu’elle avait un préavis de trois mois pour se préparer à participer au programme populaire de la BBC et discuter d’idées et de conceptions potentielles avec l’équipe de l’émission et le temps de production.

Malgré cela, elle a admis que le fait de ne pas savoir combien de temps elle durerait dans la série affectait la préparation de son couple à l’avance.

Elle a ajouté à la publication: « Il s’agissait des premières semaines de planifier exactement ce que vous allez faire pour le sur mesure et évidemment de le faire passer [production].

« Évidemment, essayer de trouver des tissus et des choses que vous voulez utiliser était assez difficile en fait, parce que je pense que pendant le processus, vous développez tellement que pour le faire, vous le planifiez presque avant. C’était un peu dur.

Annie a filmé sa série pendant la pandémie de Covid et a ajouté sur le site qu’elle devait faire une « bulle » avec ses co-stars et membres confinés de la production.

En tant que telle, elle a avoué qu’il n’y avait pas de sorties nocturnes folles ou de boissons de groupe en raison des restrictions.

La bulle a permis aux concurrents de nouer des liens étroits avec Annie ajoutant: «Nous nous sommes vraiment entraidés. Je veux dire, c’était une compétition mais je pense que nous étions tous là pour un soutien émotionnel !

Elle a poursuivi: «Le dernier jour, nous sommes essentiellement sortis de la bulle lorsque nos parents et partenaires sont arrivés à la fin, nous ne pouvions alors pas être dans une bulle, donc c’était bon.

«Nous avons fait un peu la fête et avons pu nous détendre avec tout le monde. Avant ça, il fallait avoir des toilettes séparées, tout séparer !

« Sortir les bulles était vraiment bon.”

Elle a conquis le cœur de la nation lors de l'émission de la BBC

