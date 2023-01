J’étais sur The Apprentice et voici comment nous choisissons qui répondra à l’appel téléphonique de 4 heures du matin

La gagnante de THE Apprentice 2018, Sian Gabbidon, a levé le voile sur ce que c’est que de participer à l’émission de la BBC – et comment ils ont choisi qui a répondu au redoutable appel téléphonique de 4 heures du matin chaque semaine.

La créatrice de mode Sian, 30 ans, de Leeds, a battu la propriétaire de la marque de lait de noix Camilla Ainsworth à la première place lors de la 14e série.

La gagnante de l’Apprenti 2018, Sian Gabbidon, a révélé tous les secrets des coulisses de l’émission[/caption] Instagram

Sian possède maintenant sa propre marque SNME The Label[/caption] Bbc

Au fil des ans, les candidats ont eu des appels de réveil très tôt le matin[/caption]

Depuis sa sortie sur nos écrans en 2005, The Apprentice a été un grand favori des fans – et une chose qui fait parler les téléspectateurs chaque année est l’heure à laquelle les candidats doivent se lever chaque semaine.

Les entrepreneurs, qui vivent tous ensemble dans une maison incroyable pendant toute la durée de la série, sont réveillés par une sonnerie de téléphone et doivent se préparer rapidement.

Dans une conversation exclusive avec The Sun, Sian a partagé tous les secrets des coulisses dont les fans meurent d’envie d’entendre parler, y compris l’appel de réveil emblématique.

Sian a déclaré : « La personne au bout du fil, je ne suis pas sûr. C’est juste générique…

“Mais la personne qui répond, on entend tous le téléphone sonner, c’est juste celui qui arrive le premier.

“Je pense que j’y ai répondu et je ne voulais pas particulièrement parce que je ne voulais pas avoir l’air de sortir du lit !”

Les concurrents doivent se préparer en quelques minutes – et Sian a révélé comment elle a réussi à avoir l’air si glamour.

“C’est un bon moment si vous avez cinq minutes parce que vous auriez autant de personnes dans la maison, que 15 d’entre vous, s’ils en avaient, vous seriez comme…

“D’accord, eh bien, je vais sauter sous la douche, me maquiller, me coiffer, surtout pour les filles et j’ai les cheveux afro, j’avais besoin d’essayer de lisser mes cheveux, littéralement faire quelque chose en cinq minutes ,” elle a dit.

«Vous n’avez littéralement pas eu beaucoup de temps et c’était une véritable préparation, sautez dans la douche, maquillez-vous et descendez et soyez prêt à quitter la porte.

“Pour être honnête, à la fin, j’avais l’habitude de le faire, je suis de toute façon un lève-tôt, alors parfois je me levais tôt, je me préparais un peu, je triais un peu ma vie et je me remettais au lit!”

En 2018, Sian a elle-même investi 250 000 £ dans son entreprise de maillots de bain sur mesure et est devenue partenaire commercial de Sir Alan Sugar.

Depuis lors, Sian a transformé la marque en SNME The Label, une gamme de vêtements de détente qui compte 62,2 000 abonnés sur Instagram.

Des gens comme Molly-Mae Hague et Maura Higgins de Love Island, Michelle Keegan et Chloe Sims de Towie.

La 17e série de The Apprentice est diffusée ce soir sur BBC One.

Sian a connu un énorme succès après sa victoire en 2018[/caption] AP : Association de la presse

Sian en photo avec Alan Sugar[/caption]