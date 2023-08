J’étais sur Strictly et je détestais ça – l’émission a mis à rude épreuve mon mariage et les patrons m’ont accusé d’être « non sexy »

STRICTLY Come Dancing se prépare pour son grand retour le mois prochain et verra 15 visages célèbres sur la piste de danse.

Mais bien que l’émission de la BBC soit un énorme succès auprès des fans, tous ses concurrents précédents n’ont pas de bons souvenirs de leur passage à la télé.

La chanteuse pop a participé à l’émission en 2013[/caption]

Sophie Ellis-Bextor a participé à Strictly en 2013 et elle n’a pas parlé particulièrement positivement de son expérience.

La chanteuse, qui était associée au danseur professionnel Brendan Cole, est même allée jusqu’à dire que cela avait mis à rude épreuve son mariage.

Sophie est mariée à Richard Jones, un musicien du groupe The Feeling, et elle a dit qu’il avait « lutté » avec elle dans la série.

La star, 44 ans, a admis lors d’une précédente interview sur Lorraine d’ITV1 qu’être séparé de lui leur avait donné un « vacillement » – et qu’il avait même eu des conseils pour faire face.

Sophie a déclaré: «Brendan a été brillant, car dès le premier jour, son conseil était d’impliquer mes amis et ma famille.

« Chaque fois qu’ils le pouvaient, ils venaient, mais c’est une expérience très intense et pour Richard, il a eu du mal avec ça, ce qui évidemment m’a fait du mal.

« Mais il a obtenu des conseils, de l’aide et du soutien, ce qui nous a permis à tous les deux d’en profiter beaucoup plus. »

Elle a ajouté: « Je suppose que Strictly a tellement de choses glorieuse et joyeuse, mais je pense que s’ils avaient juste un peu plus de soutien émotionnel, cela aurait certainement amélioré mon expérience. »

Sophie a poursuivi en insistant sur le fait qu’elle « aimait » être sur Strictly, mais elle a depuis affirmé qu’elle s’était fait dire qu’elle « n’était pas sexy » par les patrons de l’émission.

Elle a dit plus tard sur le podcast What If : « Vous avez essayé très fort, alors s’ils disent : « Oh, ce n’était pas très sexy », eh bien, est-ce que j’étais moi ?

« Ou est-ce que je pousse plus loin ? Et si je fais ça, puis-je revenir à ce que je suis normalement ?

« Vous savez, il y a tous ces bords de vous-même et la façon dont vous vous présentez. Donc, une fois que vous vous mettez entre les mains d’autres personnes, il s’agit simplement de vous assurer que vous dormez bien la nuit à la fin, je suppose.

Le mari de Sophie, Richard Jones, a «lutté» avec sa présence dans l’émission[/caption] Rex

La star a dit à Lorraine que Richard avait eu des conseils après que leur mariage ait pris un « vacillement »[/caption]