J’étais sur Strictly et j’ai voté en premier – les producteurs doivent apporter un changement crucial à l’émission

La star de LOOSE Women, Kaye Adams, a parlé de Strictly Come Dancing, après la révélation de la programmation de la série de cette année.

Le présentateur populaire, 60 ans, a été le premier à être exclu de la dernière série.

La star de la télévision a été la première star de Strictly à être éliminée l’année dernière[/caption] Getty

Kaye a salué le fait que des concurrents plus âgés comme Angela Rippon participent cette année[/caption]

Mais Kaye a maintenant donné son avis sur un changement crucial que les producteurs doivent apporter à la série.

La star de la télévision était la candidate la plus âgée de l’année dernière et la première à être rejetée.

Mais la programmation de cette année caractéristiques L’animatrice de télévision Angela Rippon, qui aura 79 ans avant le début de l’émission, ce qui en fait sa plus ancienne candidate.

Alors que le comédien et acteur Les Dennis, 69 ans, est deuxième dans les enjeux d’âge.

Kaye a salué ce changement dans le format de l’émission, qui voit davantage de candidats plus âgés participer – et souhaite que les producteurs le rendent plus permanent.

S’adressant à The Mirror, elle a déclaré: « Je pense que c’est une chose vraiment positive et je suis contente qu’ils l’aient fait.

« La représentation est une question très importante et je pense que parfois les gens négligent l’âge lorsqu’ils pensent à la représentation et à l’inclusivité.

« Je n’essaie pas de dire que c’est plus important que le handicap ou les personnes d’horizons différents, mais je pense que cela peut facilement être négligé, donc je suis ravi qu’ils incluent tous les âges. »

L’âge moyen des candidats au Strictly de cette année est de 42 ans – le plus élevé depuis 2017 et proche du record de 45 ans de l’émission en 2010.

Kaye, qui anime le podcast How to be 60, a ajouté : « Tout ce qui concerne Strictly, c’est que c’est l’émission familiale ultime, il est donc important qu’elle reflète toute la famille. Donc, la programmation de cette année est une très bonne chose.

Les concurrents de cette année incluent également l’ancienne as du tennis de 57 ans Annabel Croft, C4 nouvelles l’hôte Krishnan Guru-Murthy, 53 ans, et les acteurs Nigel Harman, 50 ans, et Amanda Abbington, 51 ans.

Kaye a admis qu’elle se serait sentie moins anxieuse si elle avait participé en 2023. «J’ai ressenti une pression l’année dernière parce que j’étais la plus âgée et j’étais un peu gênée.

« Alors que cette année, avec une moyenne d’âge plus élevée qu’elle ne l’a été depuis un certain temps, personne n’aura besoin de ressentir cela. Mais il y a toute une gamme de facteurs qui entrent en compte dans votre performance. Si vous l’appréciez et aimez le razzamatazz et la performance, c’est un énorme avantage.

« Je peux imaginer que Angela Ripon fera bien parce qu’elle a une expérience de danse fabuleuse, donc je m’attends à ce qu’elle soit très bonne. Ce n’est pas que l’âge signifie que vous allez nécessairement être pire. J’étais seulement le pire parce que je suis un danseur de merde !

Kaye, avec son partenaire Kai Widdringtona quitté la série 2022 de Viens danser strictement lors du premier vote en direct.

Après s’être retrouvée dans les deux derniers avec la chanteuse Matt Goss, le duo a dansé le Charleston to Music! Musique! Musique!.

Mais malheureusement, cela n’a pas suffi à la sauver et les juges ont voté pour garder Matt.

Interrogée par l’animatrice Tess Daly sur son passage dans l’émission, Kaye a déclaré: «C’était le bon résultat et j’ai fait des erreurs, et quand il s’agit de cette situation de haute pression, c’est ce qui se passe.

« Je suis donc ravi pour Matt et Nadiya, la seule personne pour qui je suis juste désolé est cet homme merveilleux (Widdrington), qui vient d’être si brillant…

« C’était très amusant, je disais que mon ambition était d’apprendre à aimer danser, et en fait j’ai vu une toute nouvelle facette de moi-même, ça m’a ouvert une petite porte.

« Ce fut une expérience merveilleuse et passer du temps avec des gens aussi talentueux qui aiment tant la série a été une joie. »

Strictly Come Dancing revient à Bbc Un ça automne.