J’étais sur Pointless – il y a un grand secret derrière l’obtention des meilleures réponses

UN ANCIEN concurrent Inutile a révélé ce qui se passe dans les coulisses de la populaire émission de quiz.

L’émission de la BBC, dirigée par Alexander Armstrong avec des célébrités invitées, après le départ de Richard Osman en 2022, est l’une des préférées des fans, et un ancien joueur a levé le voile sur le format de l’émission.

Alexander Armstrong a animé l’émission depuis sa première diffusion en 2009[/caption]

Publié sur un forum Reddit, qui a commencé à recirculer, le candidat a parlé du calendrier de tournage de Pointless, de la source des réponses et des reprises qui ont lieu pendant le tournage.

Selon le quizzer, un membre de l’équipe de production s’assoit avec tous les espoirs pour expliquer les règles afin de s’assurer que tout est clair et que tout le monde sait comment se déroule le spectacle.

Élaborant sur la source des questions, le joueur a déclaré: «Pour Inutile, ce sont des questionnaires chronométrés en ligne [completed by individuals who sign up] ils nous ont donc laissé entendre que les réponses plus longues étaient susceptibles d’avoir des scores inférieurs, car les gens pensent naturellement aux réponses correctes les plus courtes en premier lorsqu’ils sont confrontés à un test de vitesse.

Cette pépite d’informations pourrait être utile aux futurs joueurs lorsqu’ils sont confrontés à une éventuelle option de réponse longue.

Ils ont poursuivi: « Un exemple d’une règle qu’ils nous ont donnée était que toutes les réponses qui étaient une personne nommée devaient être le nom complet à moins que la personne ne soit plus largement connue sous un seul nom comme Madonna. »

Parallèlement à ces conseils de pro, il a également été révélé que quatre épisodes étaient filmés chaque jour pendant le cycle de l’émission, les candidats devant apporter une tenue supplémentaire pour donner l’impression que le deuxième épisode qu’ils ont filmé était un jour différent.

Le joueur a déclaré qu’il valait mieux filmer les épisodes deux et trois à la suite pour économiser les nuitées, donc si vous voulez entrer et sortir, essayez de demander cette configuration si c’est une option.

Ils ont poursuivi: «En ce qui concerne le tournage, ils le filment à peu près exactement tel qu’il apparaît à l’antenne. Avant le début du tournage, les deux hôtes sont sortis et ont parlé à chaque paire et nous ont souhaité bonne chance. Ensuite, ils se sont mis directement dedans. »

Ajoutant: «Parfois, ils pourraient refilmer comment une question a été posée juste pour s’assurer qu’elle était claire. Et entre chaque tour, il y avait une courte pause pendant que l’équipe de production faisait des trucs, pendant ces pauses, ils demandaient parfois aux animateurs de refilmer des questions d’un épisode précédent, et pendant l’une de celles-ci, Richard Osman a raconté au public une anecdote sur pourquoi il a dû être re-filmé.

L’invité de l’émission a également repéré le téléprompteur disant parfois aux hôtes de « improviser », avec lequel ils ont divulgué que « c’était comme si la plupart de leurs trucs étaient tombés à plat » et que seules quelques plaisanteries sont entrées dans l’épisode finalisé.

Du tournage à la diffusion, ils ont dit qu’il leur avait fallu 12 mois pour se voir à la télévision, avec un e-mail envoyé quelques semaines avant pour les avertir de leur temps d’écran.

Bien que certaines de ces méthodes aient pu changer depuis leur première publication, c’est un coup de main pour tous ceux qui veulent essayer de gagner gros sur Pointless.

Inutile est diffusé en semaine à 17h15 sur BBC One.

