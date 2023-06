J’étais sur Marié au premier regard mais j’ai renoncé au mariage après que le marié m’a dit qu’il avait une MST incurable

Une star de TOP Married At First Sight a révélé qu’elle s’était retirée de ses noces après que son fiancé lui ait dit qu’il avait une MST.

Melissa Sheppard, qui figurait dans la version australienne de la série de télé-réalité à succès, a révélé que les producteurs étaient « p ***ed off » après le changement de plans de dernière minute.

Une star de Mariés au premier regard a révélé qu’elle s’était retirée de son match initial pour des raisons médicales[/caption] Réseaux sociaux

Melissa a été informée par les patrons de MAFS Australia que son premier époux avait une IST incurable[/caption] Neuf

Elle a joué dans la saison 2023 de l’émission avec son nouveau partenaire Josh White[/caption]

Le coiffeur est devenu un nom familier Down Under dans la série actuelle de Mariés au premier regard – pourtant, le chaos a été causé lors du tournage d’un épisode précédent.

Les patrons du spectacle ont été obligés de lui faire connaître les résultats du test de son partenaire d’origine – ce qui l’a incitée à prendre sa décision à peine 10 jours avant qu’ils ne soient prêts à dire oui.

Melissa a déclaré à Yahoo Lifestyle: « Lorsque vous commencez à faire les auditions pour faire partie de la série, vous passez des tests et des tests de type de personnalité, des contrôles de MST et des bilans de santé, ce qui est formidable.

« Malheureusement, les résultats des tests de mon partenaire étaient revenus avec quelques choses qui n’étaient pas bonnes pour lui, pour lesquelles je me sentais si mal, et ils ont dû me le faire savoir. »

Elle a ajouté: « Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez prendre un comprimé et partir, c’est quelque chose qu’il doit gérer pour le reste de sa vie.

« Ce n’est pas comme si vous rencontriez quelqu’un et que vous aviez l’occasion d’apprendre à le connaître et de dire ‘Hé, je t’aime vraiment bien, j’ai un avertissement, j’ai XYZ’.

« Ce n’est pas la version de l’histoire.

« La version de l’histoire est que vous rencontrez un étranger avec qui dormir et construire une relation avec laquelle vous ne savez rien… C’était juste quelque chose avec lequel je n’étais pas à l’aise. »

Elle a raconté comment les patrons de l’émission lui avaient demandé de continuer le match.

Pourtant, la star a tenu à préciser qu’elle n’était « pas à l’aise » avec l’impact que cela aurait pu avoir sur sa vie.

Les médecins ont récemment recommandé à tous les moins de 30 ans de subir un test de dépistage des IST s’ils sont sexuellement actifs.

Plus tôt cette année, Melissa, surnommée la « mariée excitée » de l’émission, a répondu aux rumeurs selon lesquelles elle lançait une page OnlyFans.

Elle s’est même qualifiée de « monstre dans les draps » avec son partenaire Josh White.

Cela est venu après qu’elle ait promis aux fans une série de contenus « racés ».

Dans des nouvelles qui pourraient bien décevoir ses fidèles, Melissa a déclaré à la même publication qu’elle ne créerait pas de profil sur le site.

Elle a déclaré: «À tous mes abonnés, je suis tellement désolée mais non, vous ne me verrez pas sur OnlyFans.

« Tous ceux qui font ça, je leur tire mon chapeau et la main sur le cœur, vous faites tout ce qui fait flotter votre bateau. »

La coiffeuse a raconté comment les patrons avaient été «p ***ed off» après qu’elle se soit retirée de son match d’origine[/caption] Réseaux sociaux

Elle a clairement indiqué qu’elle n’était pas à l’aise avec l’arrangement après que les candidats aient subi une série de tests[/caption] Neuf

Elle a ensuite été jumelée à Josh lors de son deuxième passage dans l’émission[/caption]