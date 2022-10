J’étais sur MAFS UK et voici la raison déchirante pour laquelle j’ai dû quitter mon mari “fat-shaming”, dit Kasia

La star de MAFS UK, Kasia, s’est courageusement ouverte sur les vraies raisons pour lesquelles elle s’est éloignée de son mariage avec Kwame – alors qu’elle claquait sa “fat-shaming” dans l’émission.

Des fans stupéfaits ont fait l’éloge de Kasia, 36 ans, alors qu’elle quittait de manière sensationnelle l’émission E4 où des inconnus se mariaient dans le cadre d’une expérience, quelques jours seulement avant que les vœux définitifs n’aient lieu la semaine prochaine.

Bobine d’images

Des fissures ont commencé à apparaître dès le début lorsque Kwame a remis en question sa silhouette galbée[/caption]

Dans sa première conversation depuis qu’elle a quitté la série, la star émouvante a expliqué ce que c’était vraiment d’être mariée à l’homme d’affaires Kwame, 42 ans, qui a déclaré qu’il préférait les femmes plus “petites” “comme Beyonce et Rihanna”.

Kasia de MAFS UK a déclaré au Sun: «Je suis venu sur l’expérience pour trouver l’amour et un homme qui se tiendrait à mes côtés contre vents et marées.

«Mais, il s’avère que l’homme sélectionné pour moi ne resterait avec moi que par THIN.

“J’adore mes courbes et apparemment la première chose que Kwame a dit quand il m’a vu était à propos de ma taille.

“J’ai quitté Kwame parce qu’il ne m’appréciait pas et il a dit publiquement que j’étais plus grand que ce qu’il recherche normalement. En tant que femme, vous savez un peu si un mec est en vous et je tiens beaucoup à l’autonomisation des femmes de grande taille, donc je n’allais jamais accepter les bouffonneries de “fat shaming” de Kwame.

En savoir plus sur MAFS GARDER LA DISTANCE Kwame de MAFS UK partage la vraie raison pour laquelle il n’a pas emmené Kasia chez lui hachez-les Les fans du MAFS UK demandent que les experts soient licenciés pour “des drapeaux rouges manqués autour de George”

Parlant de son temps avec Kwame sur MAFS UK, elle a déclaré: «Il était très subtil dans sa façon de dire des choses comme ne pas vouloir précipiter les choses, etc., mais tout le monde pouvait voir qu’il n’aime pas les femmes rondes.

“Les femmes ne devraient pas être mises sous pression pour être une taille 6-8 par des images qu’elles voient dans les médias. La taille moyenne d’une femme au Royaume-Uni est de 12.

“J’espère que les filles qui regardent l’émission ne se sentent pas négatives à cause de ce qu’elles ont vu. J’espère qu’ils ont regardé une femme confiante et forte qui n’a pas pris de bêtises d’un gars qui est coincé sur l’idée que les femmes devraient être minces.

“Nous pouvons tous accepter une rupture si le problème est un conflit de personnalités, mais lorsque le point central est de savoir si vous êtes une taille 8 ou une taille 14, ce n’est pas exactement la pensée du 21e siècle.”





Pendant ce temps, The Sun a révélé que la magnifique Kasia était inondée d’offres pour être ambassadrice de grandes maisons de couture.

Le mannequin grande taille de 36 ans s’est vu offrir 6 silhouettes pour afficher ses courbes dans leurs vêtements tendances.

Incroyablement, des entreprises comme ASOS, @prettylittlething, Kurvy Kate, Bohoo ont été en contact avec la beauté MAFS pour travailler avec elle.

En savoir plus sur le soleil ENFANT SAUVAGE Je “déscolarise” mes enfants en vivant dans une camionnette – les gens jugent mais ils ont tort FIN DE NUIT Les conducteurs avertis que garer leur voiture la nuit pourrait entraîner de lourdes amendes

Kasia, maman de deux enfants, qui est fière de ses courbes, a déclaré au Sun : « C’est tellement excitant.

“J’adore ma silhouette de sablier. J’ai une petite taille donc je suis un 14-16.

Canal 4

Kwame, 42 ans, a admis qu’il “va généralement pour quelqu’un de plus petit” après s’être marié avec Kasia, 36 ans.[/caption]

Bobine d’images

Kasia a depuis été inondée d’offres pour le mannequinat grande taille des meilleures entreprises[/caption]