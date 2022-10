J’étais sur MAFS UK et Matt a été exclu de la réunion après un comportement «agressif» – il a perdu le contrôle, disent Jenna et Zoe

MARIÉ À First Sight, les stars britanniques Zoe Clifton et Jenna Robinson ont déclaré que Matt Murray avait été exclu de la réunion après avoir montré un comportement «agressif».

Le couple – qui s’est marié dans la série de l’émission E4 de cette année – a allégué qu’il avait « perdu le contrôle » pendant le tournage.

Matt était l’une des stars les plus controversées cette année après avoir largué sa «mariée» Gemma pour Whitney, qui était à l’origine jumelée avec Duka.

La série de cette année s’est terminée plus tôt ce mois-ci et s’est terminée par une réunion épique.

Mais selon le couple, on a « dit à Matt de partir ».

Zoe a récemment dit OK! Magazine : « Le comportement de Matt n’était pas correct. Je pense que le lendemain [with the experts] ils ont dit qu’il pouvait rester pour sa part et ensuite il devait partir.

« C’est pourquoi il a été appelé en premier, puis il a dû partir après. Ensuite, il a dû s’excuser et je ne pense pas que ses excuses aient beaucoup de sens car son comportement [on screen] n’était pas si mal, mais c’était si mal.

“Nous en avons tous vu l’ampleur à ce moment-là, mais les téléspectateurs ne l’ont pas vu. C’était une agression générale.

Elle a ajouté : « Il était impliqué dans les affaires de tout le monde. Je pense qu’il a perdu le contrôle.

Cela vient après que The Sun ait révélé que Matt avait admis qu’il était sous la supervision de l’équipe de bien-être de l’émission après s’être effondré à la Réunion.

Le personnage controversé avait été informé que sa mère atteinte d’un cancer commençait un traitement qui serait sa “dernière chance”.

Il a été submergé par l’émotion et s’en est pris à ses co-stars alors qu’il luttait pour faire face au chagrin de sa famille.

Après avoir quitté le Reunion Dinner Party suite à une rupture avec Gemma et Sophie, Matt a suscité l’inquiétude des producteurs.

Des experts du bien-être ont été envoyés pour le surveiller toute la nuit à son hôtel.

Le lendemain, il a choqué ses co-stars en quittant tôt le spectacle de la Réunion.

Matt a insisté sur le fait qu’il n’avait «rien fait de mal» – mais a admis avoir décidé de partir tôt après des tensions avec le groupe.

Il nous a dit : « Je sais qu’il y a eu des rumeurs en ligne avec des fans pensant que j’ai fait quelque chose de mal ou quoi que ce soit, mais je ne l’ai pas fait. Je ne voulais tout simplement pas rester assis là à hurler mes yeux tout le temps.

“C’est sorti de nulle part et je pense que j’avais juste besoin de tout laisser sortir.

“Mais je ne voulais pas faire ça devant le groupe et surtout pas devant la caméra, alors j’ai eu une discussion avec l’équipe et ils ont respecté ma demande et je suis parti.

“Il n’y a pas eu de drame, rien de mal ne s’est passé pendant le tournage, seulement dans ma vie personnelle et j’avais juste besoin d’espace et de temps pour gérer cette douleur.

“J’avais besoin de quitter cette bulle et d’essayer de travailler sur moi-même et de tenter une sorte de processus de guérison.”