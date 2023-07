J’étais sur l’une des plus grandes émissions de Netflix de tous les temps – mais je devais garder mon travail normal car le rôle était si mal payé

DIANE Guerrero a révélé qu’elle devait faire son « travail normal » tout en jouant dans Orange Is The New Black.

Diane, qui a joué Maritza Ramos, a parlé de jongler avec un autre rôle tout en apparaissant sur le favori de Netflix.

Diane Guerrero dans l’émission IMDb en 2019[/caption] Polycopié

Diane a représenté Maritza Ramos dans l’émission[/caption]

Bien que l’émission ait enregistré 105 millions de vues sur le service de streaming, sa popularité ne semble pas se refléter dans le salaire versé à ses stars.

Admettant qu’elle a dû garder son travail dans un bar pendant plusieurs saisons après avoir décroché le rôle, Diane a expliqué au New Yorker : « Comment pouvez-vous dire à ce parfait inconnu combien vous êtes payé pour participer à une émission de télévision ?

« Parce que la réaction de tout le monde serait, ‘Oh, mon Dieu, je t’aime dans cette émission ! Mais aussi, qu’est-ce que tu fais ici ? C’était cette incrédulité qui basculait sur l’offensive.

Le personnage de Diane, Maritza, est connu comme un personnage à la mode et, comme son portrait, travaillait à l’origine comme serveuse.

Cependant, Maritza était aussi une arnaqueuse et escroquait souvent ses patrons, ce qui la conduira plus tard à l’emprisonnement.

L’histoire de Maritza suit également sa découverte de son véritable héritage, car elle découvre qu’elle est née à l’origine en Colombie plutôt qu’à New York.

Elle découvre qu’elle a en fait été amenée de Colombie alors qu’elle était bébé par sa mère et qu’elle était sans papiers, à cause de cela, elle a été expulsée vers la Colombie.

La série dramatique comique américaine a duré sept saisons et a suivi la vie des détenus de Litchfield.

Il a pris fin en juillet 2019, à la grande déception des fans.

Cependant, la distribution talentueuse a constitué une base de fans nombreuse et fidèle, avec de nombreux téléspectateurs suivant leur vie depuis leur départ de la série.

Orange Is The New Black a duré sept saisons[/caption] PA

L’émission aurait enregistré 105 millions de vues sur le service de streaming populaire[/caption]